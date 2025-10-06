Deportes

Millonarios vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido clave por la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El partido cerrará la fecha 14 en la fase todos contra todos del segundo semestre del campeonato colombiano y podría dejar a uno de los dos planteles en crisis

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Millonarios y América de Cali
Millonarios y América de Cali tienen la urgencia de conseguir los tres puntos para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2025 - crédito Millonarios y América de Cali

La lucha por la clasificación a los cuadrangulares se vuelve cada vez más exigente para Millonarios y América de Cali, quienes llegan a la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II empatados a 14 puntos y con la obligación de sumar victorias en la recta final del campeonato.

El encuentro de este martes en el estadio El Campín tendrá repercusiones inmediatas y de largo plazo, pues una derrota forzaría al perdedor a enfrentar un cierre dramático, dependiendo prácticamente de ganar todos los compromisos restantes para mantener opciones matemáticas de avanzar.

Ambos equipos han transitado una temporada marcada por la irregularidad. Millonarios presenta un balance reciente de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos, mientras que el conjunto escarlata suma dos triunfos, dos empates y una caída en el mismo lapso.

Aunque estos resultados sugieren una ligera recuperación respecto a los peores momentos del semestre, cuando ambos clubes estuvieron en el fondo de la tabla, ninguno ha logrado hilvanar una serie ganadora que lo acerque con seguridad a la zona de clasificación.

Luis Ramos ya suma 10
Luis Ramos ya suma 10 goles oficiales con América de Cali.

Más allá de la urgencia por sumar en la tabla del torneo, tanto Millonarios como América de Cali observan con inquietud la reclasificación, un factor crucial si fallan en acceder a los cuadrangulares. Los puntos de estas jornadas finales podrían convertirse en la vía para obtener un cupo en competencias internacionales, incrementando la presión sobre ambos planteles.

La vuelta de David González a El Campín agrega un matiz especial al enfrentamiento. El técnico antioqueño, que dirigió a Millonarios en el pasado reciente y salió en medio del malestar de la hinchada tras ocupar el último lugar de la tabla, retorna ahora como entrenador del club vallecaucano. Esta situación genera un componente emocional adicional en un duelo donde la tensión deportiva ya es elevada.

El desafío es considerable: con siete jornadas aún por disputar, la cifra estimada para asegurarse un lugar en la siguiente fase ronda los 29 o 30 puntos. De imponerse uno de los dos equipos esta noche, el rival quedaría prácticamente obligado a ganar los seis encuentros restantes para mantener esperanzas matemáticas, dado que ambos están actualmente a seis puntos del octavo lugar, ocupado por Deportivo Cali.

Ficha del partido

Afiche del próximo partido de
Afiche del próximo partido de Millonarios vs. América de Cali - crédito Millonarios FC
  • Millonarios FC vs. América de Cali - Fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho el Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: martes 7 de octubre - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol
  • Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Helibelton Palacios; Stiven Vega, Nicolás Arévalo, Beckham Castro, Edwin Mosquera; Jorge Hurtado y Leonardo Castro.
  • D.T. Millonarios FC: Hernán Torres.
  • Posible alineación América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos.
  • D.T. América de Cali: David González y Alex Escobar.

Así van Millonarios y América de Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Millonarios FC salió del fondo
Millonarios FC salió del fondo de la tabla de posiciones tras la llegada de Hernán Torres - crédito Colprensa / Cristian Bayona
  1. Atlético Bucaramanga: 27 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  2. Junior FC: 25 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  3. Fortaleza CEIF: 25 puntos / +6 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 24 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  5. Independiente Medellín: 24 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 23 puntos / +5 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  7. Independiente Santa Fe: 20 puntos / +4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  8. Deportivo Cali: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  9. Alianza FC: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  10. Llaneros FC: 19 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  11. Once Caldas: 16 puntos / 0 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  12. Deportivo Pereira: 15 puntos / -2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  13. Unión Magdalena: 15 puntos / -7 diferencia de gol / 14 partidos jugados
  14. América de Cali: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  15. Águilas Doradas: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  16. Millonarios FC: 14 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados.

