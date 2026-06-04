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“Haber traído a Álvaro Uribe Vélez como ministro de Defensa espantó al centro”: Juan Daniel Oviedo analiza caída de Paloma Valencia

El excompañero de fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia aseguró que una de las razones que explican el resultado electoral de la candidata en primera vuelta fue la decisión de proponer al expresidente Álvaro Uribe Vélez como eventual ministro de Defensa

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Juan Daniel Oviedo en actividades de campaña en Colombia - crédito Colprensa
Juan Daniel Oviedo en actividades de campaña en Colombia - crédito Colprensa

Juan Daniel Oviedo se refirió a las razones que, desde su perspectiva, explican el desempeño electoral de Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial y señaló que uno de los factores determinantes fue la propuesta de vincular al expresidente Álvaro Uribe Vélez como eventual ministro de Defensa en un futuro gobierno.

Durante una entrevista concedida a El Tiempo, el excompañero de fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático afirmó que esa decisión terminó generando un efecto contrario al esperado entre los votantes que se ubican en sectores de centro, un electorado que resultaba clave para ampliar la base de apoyo de la campaña.

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Oviedo hizo referencia a la propuesta que surgió durante el proceso electoral y que planteaba la posibilidad de que Uribe asumiera la cartera de Defensa. Según explicó, la iniciativa produjo inquietud en una parte importante del electorado y terminó alejando a ciudadanos que buscaban alternativas distintas a las representadas por los sectores políticos tradicionales.

Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo | REUTERS/Sergio Acero
Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo | REUTERS/Sergio Acero

“Es importante reconocer que haber traído a Álvaro Uribe Vélez a la conversación de la gran consulta nominándolo ministro de Defensa espantó al centro”, manifestó Oviedo en declaraciones recogidas por El Tiempo.

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El exdirector del Dane aseguró que la propuesta también generó contradicciones entre personas que valoran el legado político del expresidente, pero que consideran que el país enfrenta desafíos diferentes a los de hace dos décadas.

Oviedo marca distancia de la propuesta sobre Uribe

Durante la conversación, Oviedo explicó que una cosa es reconocer la influencia política que Álvaro Uribe ha tenido sobre Paloma Valencia y otra muy distinta incorporarlo formalmente a un eventual gabinete ministerial.

Según señaló, la figura del expresidente como mentor político de la entonces candidata no necesariamente implicaba que debiera asumir responsabilidades dentro del gobierno que ella proponía construir.

De acuerdo con lo expresado por el excandidato vicepresidencial en la entrevista con El Tiempo, la propuesta de nombrar a Uribe como ministro de Defensa transmitía un mensaje relacionado con el retorno de políticas asociadas a la seguridad democrática, una estrategia que, en su concepto, no respondía plenamente a las dinámicas actuales de criminalidad que enfrenta Colombia.

Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo | REUTERS/Sergio Acero
Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo | REUTERS/Sergio Acero

“Que Paloma tenga un mentor, como ella lo dice, que es Álvaro Uribe Vélez, no implica que el mentor entre a ser parte del gabinete con un mensaje de recuperar la seguridad democrática cuando los problemas de criminalidad del país de hoy son muy distintos”, afirmó.

Para Oviedo, esa discusión terminó teniendo un impacto electoral que afectó las posibilidades de crecimiento de la candidatura entre ciudadanos moderados y votantes independientes.

También habló de la polarización política

Durante la entrevista, el exfuncionario indicó que la controversia alrededor del posible nombramiento de Uribe no fue el único factor que incidió en los resultados obtenidos por Paloma Valencia.

Oviedo aseguró que existe un fenómeno más amplio relacionado con la forma en que se desarrolla actualmente el debate público en Colombia. Según explicó, muchas personas han comenzado a asociar cualquier diferencia de opinión con una postura radical de oposición, lo que dificulta la construcción de consensos políticos.

- crédito Reuters/Colprensa
- crédito Reuters/Colprensa

En ese sentido, sostuvo que parte del electorado rechaza los escenarios de confrontación permanente y busca alternativas que permitan discutir desacuerdos sin caer en dinámicas de polarización.

El exdirector del Dane señaló que esa situación también pudo influir en el comportamiento de algunos votantes durante la primera vuelta presidencial, especialmente entre quienes se identifican con posiciones de centro o con sectores alejados de las disputas ideológicas más marcadas.

Las declaraciones de Oviedo se producen en medio de los análisis posteriores a la jornada electoral del pasado 31 de mayo, en la que distintas campañas comenzaron a evaluar las razones detrás de los resultados obtenidos y los movimientos que podrían producirse de cara a la segunda vuelta presidencial.

Sus comentarios reabrieron la discusión sobre el papel que desempeñó la figura de Álvaro Uribe dentro de la campaña de Paloma Valencia y sobre la capacidad de las candidaturas para atraer apoyos más allá de sus bases políticas tradicionales.

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