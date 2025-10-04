Filtran por accidente la camiseta suplente de la selección Colombia para el Mundial de 2026: así luce

La nueva camiseta suplente de la selección Colombia reemplazará al uniforme negro que venía usando desde la Copa América 2024 - crédito Ueslei Marcelino/REUTERS

A menos de un año para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, es normal que empiecen a circular imágenes y filtraciones de los uniformes que algunas selecciones usarán en el certamen, lo que genera expectativa entre los aficionados.

Uno de esos uniformes es el de la selección Colombia, de la cual se conoció recientemente el diseño del vestuario alternativo, que incluye varios detalles destacados y combina la modernidad con elementos nostálgicos de la segunda mitad del siglo XX. Con esta propuesta, se busca que los hinchas se identifiquen con la Tricolor y su historia.

Cabe recordar que en septiembre se conoció el uniforme que los cafeteros usarán como titular en el Mundial de 2026, el cual será un homenaje a las mariposas amarillas presentes en los libros del escritor Gabriel García Márquez, además de incorporar tonalidades similares a las del equipo que participó en la Copa Mundial de Estados Unidos 1994.

Así es la camiseta suplente de Colombia

La filtración de la camiseta suplente de Colombia para el Mundial 2026 ha despertado una notable expectativa entre aficionados y coleccionistas, a menos de un año del inicio del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que aún no se conoce la totalidad de sus rivales.

El origen de esta revelación se remonta a una publicación en Instagram del exfutbolista italiano Alessandro Del Piero, quien compartió una imagen en la que se apreciaban varios modelos de Adidas para selecciones nacionales, incluida la de la Tricolor, ubicada al costado derecho de lo que parece ser un almacén exclusivo de la empresa fabricante.

Esta fue la imagen con la que se filtraron varias camisetas que los equipos usarán en el mundial de 2026 - crédito @alessandrodelpiero/Instagram

Aunque la historia fue eliminada poco después de las redes sociales de Del Piero, el material ya circulaba ampliamente en plataformas digitales. Además, Footy Headlines, sitio especializado en indumentaria deportiva, confirmó la autenticidad de la filtración e identificó cada una de las casacas que se veían en la imagen.

Según el portal web, la camiseta suplente de Colombia será de color azul oscuro con detalles en celeste, acompañada de una pantaloneta amarilla y medias azul oscuro con una línea amarilla. Todo el uniforme contará con la tecnología de la marca Adidas, diseñada para evitar la transpiración y ofrecer ligereza a los deportistas profesionales.

Así fue como se conoció la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026 - crédito @alessandrodelpiero/Instagram

En la publicación de Del Piero también se observaron los modelos para Argentina, cuya casaca titular mantiene la tradición de bastones celestes con detalles modernos, mientras que la alternativa apuesta por un azul oscuro y el logotipo Originals de Adidas, una tendencia que se replica en otras selecciones, además de otros países como Italia, España, Japón, México, Bélgica y Alemania.

Características del uniforme

De acuerdo con Footy Headlines, la camiseta suplente de Colombia para 2026 presentará un diseño renovado en dos tonos de azul. El color principal será el llamado “Team Navy Blue”, acompañado de un azul menta más oscuro denominado “Myspet” como tono secundario.

Una de las novedades más destacadas es la incorporación del antiguo logotipo del trébol de Adidas, que utilizó entre los años 70 y 90, en reemplazo del emblema habitual de la marca, siguiendo la tendencia de los nuevos uniformes que la firma alemana prepara para la próxima Copa del Mundo con un toque que mira al pasado.

La camiseta de la selección Colombia combinará dos tonalidades de azul y el viejo logo de la marca Adidas - crédito Footy Headlines

Esta elección marca una diferencia significativa respecto a la camiseta azul utilizada en 2020, que además de los dos tonos de azul, incluía detalles en amarillo y rojo. Para la edición de 2026, se anticipa un diseño más sobrio y limpio, sin elementos brillantes adicionales.

De esta manera, la selección Colombia dejará atrás el negro que venía usando desde la Copa América 2024 y volverá a dicha tonalidad que la acompañó en los mundiales de Chile 1962, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Rusia 2018.