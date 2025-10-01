Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real del partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

En otro de los partidos destacados de la jornada en la Copa BetPlay, Once Caldas recibirá al Deportivo Pasto con la ventaja a favor por 2-1.

En el partido de ida que jugaron en el Atanasio Girardot, el 24 de septiembre de 2025, Independiente Santa Fe ganó 2-1 al cuadro antioqueño con goles de Christian Mafla al minuto 33 y de Hugo Rodallega al 52 de partido, mientras que Francisco Fydriszewski descontó al 59 para Independiente Medellín.

Medellín también viene de conseguir un buen resultado, pero en condición de visitante: derrotó por 3-2 al Deportes Tolima, con doblete de Leider Berrío al 45+9 de tiro penal y 63 y anotación de Mender García al 49 de partido.

Los goles llegaron a través de Hugo Rodallega al 45+2, Omar Fernández al 65 y de Alexis Zapata al 69.

Por los lados de Independiente Santa Fe, viene de golear 3-0 a La Equidad, el 28 de septiembre de 2025 en el estadio El Campín.

El partido se jugará el 1 de octubre de 2025 en el estadio El Campín a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

La novela entre Jorge Bava e Independiente Santa Fe terminó: después de la goleada 3 a 0 ante La Equidad con el interinato de Francisco “Pacho” López, el 28 de septiembre de 2025, Cerro Porteño de Paraguay presentó a Jorge Bava como su nuevo director técnico, el 29 de septiembre de 2025.

En el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el Club Independiente Santa Fe logró una victoria contundente por 3-0 sobre La Equidad, resultado que reconfigura la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 y con presencia de 12.646 aficionados, la goleada dejó al conjunto asegurador cerca del fondo de la tabla y consolidó a los leones en el séptimo lugar.

