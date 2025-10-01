Deportes

Santa Fe vs. Medellín EN VIVO, cuartos de Copa BetPlay: estas son las novedades y probables alineaciones

El cuadro bogotano le ganó 2 a 1 de visitante al Medellín en el Atanasio Girardot, pero el Poderoso de la Montaña espera revertir el marcador en El Campín

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La definición del semifinalista de
La definición del semifinalista de la Liga BetPlay se llevará a cabo en Bogotá - crédito Cristian Bayona / Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real del partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

12:50 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: goleada de Santa Fe a La Equidad mueve los ocho

Los Cardenales subieron al séptimo lugar tras vencer en casa, mientras los Aseguradores quedaron cerca del fondo de la clasificación. La fecha 13 dejó varios cambios en el grupo

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

El triunfo del equipo cardenal
El triunfo del equipo cardenal modificó las posiciones, intensificando la competencia entre los principales aspirantes a los cuadrangulares. - crédito Colprensa/Cristian Bayona

En el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el Club Independiente Santa Fe logró una victoria contundente por 3-0 sobre La Equidad, resultado que reconfigura la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 y con presencia de 12.646 aficionados, la goleada dejó al conjunto asegurador cerca del fondo de la tabla y consolidó a los leones en el séptimo lugar.

12:25 hsHoy

Así fue presentado Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe, en Cerro Porteño de Paraguay: “Ya está en el barrio”

El entrenador uruguayo inicia su ciclo en el club azulgrana tras la salida de Diego Martínez, con la misión de mantener a Cerro Porteño en la pelea por el título del torneo Clausura 2025 a solo un punto del líder

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El entrenador uruguayo fue presentado en el equipo más popular de Paraguay junto a Olimpia y Libertad - crédito @CCP1912oficial / X

La novela entre Jorge Bava e Independiente Santa Fe terminó: después de la goleada 3 a 0 ante La Equidad con el interinato de Francisco “Pacho” López, el 28 de septiembre de 2025, Cerro Porteño de Paraguay presentó a Jorge Bava como su nuevo director técnico, el 29 de septiembre de 2025.

12:00 hsHoy

Convocados de Independiente Santa Fe

Estos son los convocados del
Estos son los convocados del León para el duelo ante DIM - crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe

Arqueros

  • Andrés Mosquera Marmolejo
  • Weimar Asprilla

Defensas

  • Elvis Perlaza
  • Santiago Tamayo
  • Christian Mafla
  • Emanuel Olivera
  • Joaquín Sosa
  • Iván Scarpeta

Mediocampistas

  • Marcelo Meli
  • Daniel Torres
  • Ewil Murillo
  • Alexis Zapata
  • Santiago Mora
  • Jhojan Torres
  • Omar Fernández

Delanteros

  • Edwar López
  • Esteban Sánchez
  • Santiago Mosquera
  • Ángelo Rodríguez
  • Hugo Rodallega

Director técnico: Franciso López

11:45 hsHoy

Cardenales y poderosos lucharán por un cupo a las semifinales

Santa Fe quiere cerrar su
Santa Fe quiere cerrar su clasificación en El Campín - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El partido se jugará el 1 de octubre de 2025 en el estadio El Campín a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Por los lados de Independiente Santa Fe, viene de golear 3-0 a La Equidad, el 28 de septiembre de 2025 en el estadio El Campín.

Los goles llegaron a través de Hugo Rodallega al 45+2, Omar Fernández al 65 y de Alexis Zapata al 69.

Medellín también viene de conseguir un buen resultado, pero en condición de visitante: derrotó por 3-2 al Deportes Tolima, con doblete de Leider Berrío al 45+9 de tiro penal y 63 y anotación de Mender García al 49 de partido.

En el partido de ida que jugaron en el Atanasio Girardot, el 24 de septiembre de 2025, Independiente Santa Fe ganó 2-1 al cuadro antioqueño con goles de Christian Mafla al minuto 33 y de Hugo Rodallega al 52 de partido, mientras que Francisco Fydriszewski descontó al 59 para Independiente Medellín.

En otro de los partidos destacados de la jornada en la Copa BetPlay, Once Caldas recibirá al Deportivo Pasto con la ventaja a favor por 2-1.

Once Caldas vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora: 7:00 p. m.

