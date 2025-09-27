Deportes

Unión Magdalena fue sancionado con millonaria multa por impedir el reinicio oportuno del segundo tiempo frente a Santa Fe

El informe arbitral y el del comisario detallaron que el equipo visitante demoró tres minutos en regresar al campo, lo que motivó la aplicación de la sanción conforme al literal d) del artículo 78 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

La reincidencia en conductas antirreglamentarias ha llevado al Club Unión Magdalena S.A. a recibir una de las sanciones más severas de la reciente jornada disciplinaria del fútbol colombiano.

El Comité Disciplinario del Fútbol Profesional Colombiano impuso una multa de $9.252.750 al club, tras constatar un nuevo retraso en el inicio del segundo tiempo durante el partido frente a Independiente Santa Fe S.A., correspondiente a la undécima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025.

El informe arbitral y el del comisario detallaron que el equipo visitante demoró tres minutos en regresar al campo, lo que motivó la aplicación de la sanción conforme al literal d) del artículo 78 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La reincidencia, ya sancionada en la Resolución No. 097 de 2025, justificó un incremento del 30 % sobre la multa mínima prevista.

La Resolución No. 098 de 2025, emitida por el Comité Disciplinario, también incluyó medidas económicas y disciplinarias para otros clubes y jugadores tras la revisión de los partidos de la tercera y undécima fecha de la Liga BetPlay Dimayor ll 2025 y el Torneo BetPlay Dimayor ll 2025.

En la tercera fecha, el Deportivo Pasto fue multado con $1.423.500 por acumular cuatro amonestaciones en un solo encuentro, en cumplimiento del artículo 77-A del CDU de la FCF. Además, los futbolistas Santiago Jiménez, Nicolás Gil, Johan Caicedo y Willian Ordóñez, del Deportivo Pasto, junto a Luis Ramos, del América de Cali, recibieron sanciones individuales de $284.700 cada uno.

Las sanciones económicas impuestas deberán ser abonadas a la División Mayor del Fútbol Colombiano en un plazo de veinte días a partir de la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del CDU de la FCF. El incumplimiento en el pago puede derivar en la inhabilitación para actuar en fechas posteriores y la deducción de puntos en el campeonato vigente o en el siguiente.

En el documento también se confirmaron otras sanciones.

En el ámbito del Torneo BetPlay Dimayor ll 2025, el Club Patriotas Boyacá S.A. fue objeto de una multa de $4.626.375 por una infracción similar a la de Unión Magdalena, relacionada con un retraso de tres minutos en el inicio del segundo tiempo durante el partido contra Leones Fútbol Club S.A.

El Comité consideró la reincidencia y aplicó el aumento correspondiente, además de un descuento contemplado en el literal f) del artículo 19 del CDU de la FCF. El club argumentó que la demora se debió a la movilidad reducida de su director técnico, pero el Comité concluyó que esta circunstancia no eximía de responsabilidad disciplinaria.

En cuanto a sanciones individuales, el jugador Didier Steven Palacios Algumedo del Envigado Fútbol Club S.A. fue suspendido por tres fechas y multado con $4.270.500 por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF, durante el partido ante Águilas Doradas S.A. por la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025.

El club presentó un recurso de reposición solicitando que la conducta fuera calificada como protesta y no como irrespeto, pero el Comité confirmó la sanción al considerar que los hechos reportados por el árbitro correspondían a gestos y actitudes de irrespeto hacia el oficial del partido.

Tabla de posiciones fecha 13 Liga BetPlay 2025 ll

1. Bucaramanga | +12 | 24 pts

2. Fortaleza | +6 | 24 pts

3. Junior | +8 | 22 pts

4. Medellín | +6 | 21 pts

5. Nacional | +5 | 20 pts

6. Tolima | +5 | 20 pts

7. Llaneros | +5 | 18 pts

8. Deportivo Cali | +1 | 17 pts

9. Santa Fe | +1 | 17 pts

10. Once Caldas | 0 | 16 pts

11. Alianza | -2 | 16 pts

12. Pereira | -1 | 14 pts

13. Millonarios | -3 | 14 pts

14. América | -1 | 13 pts

15. Envigado | -2 | 12 pts

16. Águilas Doradas | -4 | 1 pts

17. Unión Magdalena | -8 | 11 pts

18. La Equidad | -8 | 11 pts

19. Boyacá Chicó | -11 | 11 pts

20. Deportivo Pasto | -4 | 10 pts

