Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso

La grabación en la que el exfutbolista revive entre lágrimas el campeonato de 2002 ha tocado el corazón de los aficionados, quienes expresan su respeto y gratitud por su legado en el Independiente Medellín

Este fue el momento cuando el exvolante colombiano recuerda el momento duro en el título de 2002 ante Pasto-crédito @agradableyclaro/TikTok

El recuerdo de Mauricio Molina, protagonista del histórico título obtenido por Independiente Medellín en 2002 ante Deportivo Pasto —que rompió una sequía de 45 años sin campeonatos—, desató una oleada de emociones entre los aficionados, especialmente tras la difusión de un video en el que el exfutbolista no logra contener las lágrimas al rememorar ese logro.

La grabación, compartida en redes sociales, muestra a Molina visiblemente conmovido al evocar el campeonato que marcó un antes y un después para el club antioqueño, aunque con la tristeza de que su abuelo no pudo presenciarlo.

Qué dijo Mao Molina

El volante tuvo dos pasos por el poderoso de la montaña y fue campeón en dos ocasiones-crédito @DIM_Oficial/X

En un fragmento de la entrevista concedida al pódcast Agradable y Claro, el exvolante Mauricio Molina —quien pasó por equipos como Santos de Brasil y FC Seoul de Corea del Sur— recordó que su amor por Independiente Medellín nació en el seno de su familia.

“En Medellín siempre fui protagonista, y existe un tema sentimental. Yo crecí en una casa roja, junto a mi abuelo, mis papás, mis tíos. Ellos eran enfermos por Medellín. Desde que tengo uso de razón, siempre decían: ‘Este año sí’, pero siempre llegaba la decepción porque Medellín no ganaba nada”, relató.

Molina también rememoró los días previos a los partidos del “Poderoso de la Montaña” y el doloroso momento en que su abuelo falleció, justo en el año del título frente a Deportivo Pasto.

“Mis abuelos vivían en el barrio La Cumbre, en Bello, y salíamos desde ahí al estadio. Era todo el mundo con banderas rojas, tomando los buses para ir al Atanasio. La sensación de subir las graderías, ver lo grande que era el estadio, ver las banderas... Desde ahí me visualicé como futbolista. Veía la frustración de mi familia por no ver al equipo campeón. Mi abuelo no me pudo ver ganar el título, murió ese año (2002)”, recordó con emoción.

Después de revivir aquellos momentos de su infancia como hincha del rojo de Antioquia, Molina compartió una anécdota que tocó el corazón de los aficionados:

“Me acuerdo de que él se quedaba con el radio porque no podía ir al estadio, y siempre me decía: ‘Mijo, este año sí es’. Después, verme en la cancha haciendo el gol del título... Yo celebro al cielo, como diciéndole a mi abuelo que conseguí la tercera estrella. Fue un momento muy feliz, porque sentí que le estaba pagando una deuda de muchos años sin ver al equipo campeón”, concluyó.

Así reaccionaron los hinchas del Medellín

Los hinchas de Medellín reaccionaron al video-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. En la mañana del viernes, la publicación del video provocó mensajes de admiración y afecto hacia Molina, a quien muchos consideran un ídolo indiscutible del DIM. Uno de los comentarios más destacados en la red social X (antes Twitter) expresó:

“Lo que hiciste por el @DIM_Oficial solamente se le puede llamar AMOR! ÍDOLO, ASÍ, EN MAYÚSCULAS!”, acompañado de emoticonos y etiquetas alusivas al club y al propio jugador.

Otras de las reacciones fueron las siguientes:

  • “Este video, y cuando cuenta la historia de la persona invidente que le dió las gracias por el título del 2002”
  • “Que lástima que el fútbol este perdiendo esto, la emotividad. Cuando los jugadores lo veían como una causa y no solo un negocio, jugaban por honrar a sus familias y lo que les habían inculcado desde pequeños, el amor a la camiseta. El fútbol necesita más jugadores hinchas” - crédito @Ropem1988

El contenido audiovisual, atribuido a la cuenta Agradable y Claro, muestra a Molina visiblemente emocionado, incapaz de ocultar el llanto al recordar la conquista del título y la ausencia de su abuelo en ese momento tan significativo. Este episodio ha reavivado el reconocimiento de la hinchada hacia el exjugador, quien dejó una huella imborrable en la historia del equipo.

La repercusión del video ha trascendido el ámbito deportivo, convirtiéndose en un símbolo del vínculo afectivo entre los futbolistas y sus familias, así como del impacto que los logros deportivos pueden tener en la memoria colectiva de una ciudad. La figura de Mauricio Molina vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública, reafirmando su estatus como referente del Independiente Medellín y del fútbol colombiano.

Ejército tuvo una "granja de falsos positivos en Sucre", así reclutaban a los jóvenes: "Hay mucha gente necesitada"

La Segura vivió un momento de susto al dar a su hijo Lucca su primera comida: "Soy mamá primeriza"

