Óscar Perea, figura de la selección Colombia Sub-20, fue elogiado por la FIFA: “En el nombre del 10″

El debut de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Chile 2025 estuvo marcado por la actuación de Óscar Perea, que a pesar de las dificultades previas a su llegada al torneo, se convirtió en la figura central del encuentro frente a Arabia Saudita.

El 29 de septiembre de 2025, el equipo colombiano logró imponerse 1-0 en el estadio El Fiscal de Talca, en un partido en el que la claridad ofensiva fue escasa y la resistencia del rival puso a prueba la capacidad de reacción de los sudamericanos.

Por esta razón, la Fifa dedicó elogios destacados a Perea, subrayando que la victoria de Colombia no reflejó la complejidad del partido.

Según el análisis del organismo rector del fútbol mundial, Arabia Saudita logró igualar el ritmo de juego y desdibujar a una selección colombiana que no alcanzó el nivel mostrado en el último Sudamericano.

En ese contexto, la dirección técnica encabezada por César Torres insistía desde la banda en la necesidad de competir en cada duelo, mientras que la solución a las dificultades surgía de manera recurrente en la figura del número 10.

“Entre la dificultad, cuando los sudamericanos no encontraban soluciones, con el 10 en la espalda siempre aparecía el mismo héroe”, destacó la FIFA en su informe.