Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: goleada de Santa Fe a La Equidad mueve los ocho

En el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el Club Independiente Santa Fe logró una victoria contundente por 3-0 sobre La Equidad, resultado que reconfigura la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 y con presencia de 12.646 aficionados, la goleada dejó al conjunto asegurador cerca del fondo de la tabla y consolidó a los leones en el séptimo lugar.

El primer tiempo mostró a Santa Fe proponiendo un juego por las bandas. Al minuto 12, Mafla intentó un pase largo a Rodallega, quien estuvo cerca de abrir el marcador.

La Equidad respondió minutos más tarde cuando Elvis Perlaza centró y Alexis Zapata remató de cabeza; el balón salió desviado por el poste derecho. El partido se mantuvo parejo hasta el minuto 37, cuando Alexis de Santa Fe remató, el balón pegó en el palo y Mafla falló en el rebote. Sobre el final de la primera mitad, La Equidad casi anota luego de un tiro de esquina mal defendido por Santa Fe, pero el cabezazo de Carlos Vivas pasó cerca.

En el minuto 45+2 llegaron las emociones. Rodallega marcó de cabeza el primer gol cardenal tras un centro de Mosquera y puso arriba a Santa Fe justo antes del descanso, dando inicio a una noche de grandes cambios en la tabla.

En el complemento, Santa Fe mantuvo la iniciativa y buscó ampliar la diferencia. Al minuto 57, Santiago Mosquera remató desde fuera del área y el balón rozó el palo derecho. La insistencia local dio frutos al 64, cuando Omar Frasica convirtió el segundo gol tras una jugada previa donde Mafla asistió con un taco preciso. El tercer y último tanto llegó casi de inmediato gracias a un remate de Alexis Zapata, quien desde el borde del área clavó la pelota en el ángulo superior derecho, sin opciones para el arquero Restrepo.

Con los tres puntos obtenidos en casa, Santa Fe escaló al séptimo puesto con 20 puntos, igualando la línea de Deportes Tolima en la tabla. Por su parte, La Equidad quedó relegada al puesto 19 y su margen para entrar al grupo de los ocho se reduce notablemente.

La jornada 13 de la Liga BetPlay dejó movimientos significativos para varios equipos. América de Cali, que jugó primero, empató 1-1 con Envigado. Luis Ramos adelantó a los escarlatas y Bayron Garcés selló la igualdad para los naranjas cerca del cierre, mientras que Rafael Carrascal falló un penal para los locales.

En otro partido, Águilas Doradas derrotó 3-1 al Deportivo Cali, lo que dejó momentáneamente a los caleños fuera de la zona de clasificación. Finalmente, Junior venció 2-0 a Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano, con goles de Báez y Enamorado, llegando a la cima del campeonato y hundiendo más al equipo volcánico en la última posición.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras esta fecha:

1. Junior - 25 puntos

2. Bucaramanga - 24

3. Medellín - 24

4. Fortaleza - 24

5. Nacional - 23

6. Tolima - 20

7. Santa Fe - 20

8. Alianza FC - 19

9. Llaneros - 18

10. Deportivo Cali - 17

11. Once Caldas - 16

12. Deportivo Pereira - 15

13. América de Cali - 14

14. Águilas Doradas - 14

15. Millonarios - 14

16. Envigado - 13

17. Unión Magdalena - 12

18. Boyacá Chicó - 11

19. La Equidad - 11

20. Deportivo Pasto - 10

El panorama demuestra que Junior lidera el torneo tras su triunfo, mientras que Santa Fe y Tolima comparten puntos en la lucha por asegurar un lugar en los cuadrangulares. La Equidad y Deportivo Pasto se encuentran en situación comprometida en el fondo de la tabla.

Para la próxima jornada, los hinchas deberán esperar hasta el viernes 3 de octubre, fecha en la que Deportivo Cali enfrentará a Deportivo Pereira en Palmaseca a las 7:30 de la noche. Los equipos disponen de esta pausa para ajustar su rendimiento y enfilar esfuerzos en el tramo decisivo del campeonato.