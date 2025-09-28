Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Las boletas para la Copa Mundial de la FIFA podrán ser adquiridas a partir del 29 de septiembre - crédito Jovani Pérez

Mientras crece la expectativa ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA en menos de un año, los aficionados de todo el mundo ya buscan formas de asegurar un lugar en los estadios de México, Canadá y Estados Unidos.

Frente a una demanda que superó las 1.200.000 solicitudes para obtener entradas mediante el sistema tradicional de sorteo, cuyo resultado la FIFA anunciará el próximo 29 de septiembre y en donde Colombia está entre los 10 países con más cantidad de solicitudes, la posibilidad de acceder directamente a los tickets es limitada.

No obstante, una vía alternativa permite el acceso asegurado sin depender del azar. A través de la iniciativa “FIFA Collect”, el organismo rector del fútbol internacional creó un sistema donde los interesados pueden comprar paquetes virtuales coleccionables relacionados con figuras y equipos icónicos de la historia de las competiciones FIFA. Al obtener uno de estos paquetes, el comprador recibe automáticamente el derecho de compra directa para boletos en determinadas fases y sedes del torneo, eliminando así la incertidumbre del sorteo.

La variedad de los “drops” o coleccionables es amplia: existen desde ediciones dedicadas a sedes específicas y equipos históricos del Mundial de Clubes, hasta temáticas sobre los lugares anfitriones. Los valores fluctúan considerablemente según el tipo, la fase y la ciudad seleccionada. Por ejemplo, el acceso a un drop de la ciudad de Dallas tiene un costo de 329 dólares, otorgando al comprador la facultad de comprar una entrada para un partido de la fase de grupos u octavos de final que se juegue en el estado de Texas.

Para quienes apuntan más alto, está disponible el paquete llamado “Right to Final”, que concede el derecho a adquirir entradas para la final en Nueva Jersey. El precio de este paquete varía según la selección que escoja el comprador como preferida, con países como Argentina, Brasil, España o Alemania fijados en 999 dólares; no obstante, varias de estas opciones ya se encuentran agotadas.

Cabe resaltar que por cada compra de estos coleccionables, la FIFA destina donaciones al Fondo Mundial de Educación, enfocado en brindar acceso educativo a niños y niñas en contextos vulnerables.

La venta libre de entradas no se encuentra habilitada en esta primera etapa, quedando por ahora la alternativa de los paquetes para quienes busquen garantizar su presencia en el mayor evento futbolístico del planeta. Para conocer detalles adicionales y gestionar la compra, la FIFA recomienda consultar directamente en su página oficial.

Cómo adquirir las boletas de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

El proceso para adquirir boletas se ha estructurado en múltiples fases escalonadas con el propósito de facilitar oportunidades equitativas en todas las regiones. Todo aspirante debe iniciar registrándose y creando el FIFA ID en la web oficial, ya que carecer de este requisito básico excluye de cualquier ciclo de compra.

La primera ventana importante fu el primer sorteo exclusivo para titulares de tarjetas Visa mayores de 18 años, que estará abierto del 10 al 19 de septiembre de 2025. Posteriormente, los ganadores podrán adquirir entradas, tanto individuales como en paquetes asociados a sedes o equipos específicos, en turnos entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Sobre este primer tramo, FIFA puntualizó que ‘la inscripción al sorteo no garantiza el acceso a las entradas, la disponibilidad dependerá de la demanda y la categoría solicitada‘. Distintas categorías, sedes y tipos de paquete serán ofrecidos durante esta fase inicial, lo que implica una asignación diversificada para responder a la alta expectativa global.

La segunda etapa se abrirá entre el 27 y el 31 de octubre de 2025 con el denominado “Early Ticket Draw”, una ronda de sorteo extendida al público general que permitirá acceder a compras en fechas asignadas hasta el mes de diciembre.

Para muchos aficionados, la instancia más esperada ocurrirá a partir del 5 de diciembre de 2025, ya que después del sorteo oficial de grupos en el Kennedy Center de Washington D.C., podrán escoger directamente los partidos a los que desean asistir, definiendo así el calendario personal de la experiencia mundialista.

En las semanas previas al torneo, se habilitará la fase final de ventas bajo el principio de “primero en llegar, primero en comprar”, donde desaparecerá toda modalidad de sorteo y cada usuario podrá adquirir hasta 4 entradas por partido y un máximo de 40 entradas para todo el certamen. Adicionalmente, habrá una plataforma oficial de reventa autorizada por FIFA, que garantiza la transacción al precio original y evita el fraude.

En cuanto a los precios, la FIFA adelantó que los boletos para la fase de grupos costarán alrededor de 60 dólares, mientras que las entradas premium para la final podrían alcanzar los 6.730 dólares.