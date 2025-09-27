Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

Diego Arias lleva un partido dirigido por Atlético Nacional en 2025, que fue ante Unión Magdalena - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional trata de salir del mal momento producido desde el martes 16 de septiembre, cuando Javier Gandolfi fue despedido por los directivos debido a los resultados en la Liga BetPlay, a partir de allí empezó la búsqueda de un entrenador con condiciones para afrontar la temporada.

Diego Arias quedó como encargado de los verdes, proveniente del cuadro sub-20 y asumiendo una responsabilidad enorme que es seguir peleando en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, los dos torneos que el equipo está disputando y con el objetivo de salir campeón.

Es por eso que la institución antioqueña habría tomado una decisión con respecto a lo que pasará con el técnico interino, que si bien empezó de la mejor manera con un triunfo, la hinchada exige resultados y dejar la improvisación que, en otras épocas, costaron títulos y causaron mucho inconformismo.

El futuro de Diego Arias

Desde hace unos días que la dirigencia se mueve rápidamente para encontrar un entrenador, pues esperan alguien con mucha experiencia, reconocimiento y la capacidad de conseguir resultados en el corto plazo, pues la mayoría de los aficionados ya no quieren un proceso de larga duración.

El periodista Mauricio Agudelo, del canal deportivo Win Sports, informó que Diego Arias dejará pronto a la plantilla profesional de Atlético Nacional, pues el objetivo de la junta directiva es contratar un técnico en propiedad para lo que queda de 2025 y armar la plantilla de 2026.

Uno de los puntos que el comunicador explicó es que se descartó a Alexander Medina, que supuestamente rechazó el interés de los verdes para mirar otras opciones, siendo el tercer técnico extranjero que suena y no llega al club después de Pablo Guede y Vicente Sánchez.

Con respecto a Arias, terminaría su trabajo con el cuadro profesional y volvería al equipo sub-20, para seguir formando a las nueva figuras del verde y mantener esa conexión con el conjunto de mayores, que cada año siempre analiza y elige a los mejores juveniles del entrenador.

Sin embargo, algo que está claro es que no se sabe el tiempo que la dirigencia tarde para hallar al técnico ideal, por lo que Diego Arias seguirá lo que sea necesario y esperando hacer el mejor trabajo posible, pues ahora es el que siente la presión por sacar al verde campeón.

La tradición de los interinos

Desde 2018 que comenzó una extraña crisis en el conjunto antioqueño con los entrenadores, debido a que son pocos los que realmente duran en la plantilla, a comparaciones de antecesores como Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, que lideraron la mejor etapa de la institución entre 2012 y 2017.

En los últimos siete años, Atlético Nacional tuvo 10 interinatos en el banquillo, que fueron Alejandro Restrepo y Hernán Darío Herrera en dos ocasiones, Camilo Pérez, Pedro Sarmiento, Pompilio Páez, William Amaral, Jhon Jairo Bodmer y Diego Arias, este último arrancando el 16 de septiembre.

Algunos de esos entrenadores pasaron de ser encargados a técnicos en propiedad como Restrepo, el Arriero y Bodmer, que tuvieron su oportunidad de liderar un proceso e incluso salieron campeones, con Herrera como el más ganador de ellos con dos trofeos que fueron la Copa Colombia 2018 y la Liga BetPlay 2022.

Sin embargo, a excepción de Camilo Pérez, Pedro Sarmiento y Pompilio Páez, casi todos los técnicos interinos de Nacional terminaron de la peor manera por los malos resultados y la presión de los aficionados, que hasta antes de la llegada del técnico Sebastián Arango, estaban molestos por la elección de los timoneles que no garantizaban títulos.