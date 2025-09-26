Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Jorge Carrascal llegó al Flamengo de Brasil, procedente del fútbol ruso - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

El avance de tres futbolistas colombianos a las semifinales de la Copa Libertadores renovó el interés en el certamen, que este año cuenta con la presencia de Flamengo, Palmeiras, Racing y Liga de Quito como aspirantes al título.

La expectativa se centra en la posibilidad de que alguno de estos jugadores logre alzarse con el trofeo más prestigioso del fútbol sudamericano.

El cuadro de semifinales quedó definido tras una serie de encuentros que dejaron fuera a varios favoritos y consolidaron a los cuatro equipos mencionados como los principales contendientes.

En este contexto, la participación de los colombianos Duván Vergara, Jeison Medina y Jorge Carrascal adquiere relevancia, ya que continúan en competencia con sus respectivos clubes, manteniendo vivas las esperanzas de ver a un representante nacional en la final.

Jorge Carrascal - Flamengo

Carrascal volverá a jugar unas semifinales de Copa Libertadores luego de hacerlo con River Plate - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El volante cartagenero, procedente del Dinamo de Moscú de Rusia es uno de los colombianos que estará presente en las semifinales, en donde jugará ante Racing de Avellaneda.

En total, el exjugador de River Plate jugó 2 partidos en 31 minutos con el equipo dirigido por Filipe Luis, en donde el 25 de septiembre de 2025 sumó 13 minutos en la derrota ante Estudiantes de La Plata de Argentina por 1-0, y posterior clasificación por 4-3 desde los tiros del punto penal, tras quedar empatada la serie a dos goles:

13 de agosto de 2025 - Copa Libertadores - Octavos de final ida: 18 minutos en el Flamengo 1-0 Internacional de Porto Alegre

20 de agosto de 2025 - Copa Libertadores - Octavos de final vuelta: Suplente

18 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores - Cuartos de final ida: Suplente

25 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores: - Cuartos de final vuelta: 13 minutos en el Estudiantes de La Plata 1-0 Flamengo

Jeison Medina - Liga de Quito

El delantero, que tuvo un paso por Leones y América de Cali, fue el gran protagonista para la clasificación de Liga Deportiva Universitaria de Quito a las semifinales de la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva / REUTERS

Una de las sorpresas de la Copa Libertadores en los cuartos de final fue la gran actuación que tuvo el delantero antioqueño Jeison Medina con Liga de Quito.

El gol que marcó ante São Paulo Futebol Clube al minuto 41 de partido en el estadio Morumbí, le permitió al “Rey de Copas” de Ecuador avanzar a las semifinales, en donde se enfrentará ante el Palmeiras de Abel Ferreira, que superó con jerarquía y buen fútbol al River Plate de Marcelo Gallardo.

El colombiano, que tuvo un paso por Independiente del Valle (rival que eliminó al Once Caldas) antes de arribar al cuadro blanco, ya jugó un total de 10 partidos en la Copa Libertadores en 495 minutos, y el gol que anotó el 25 de septiembre de 2025, fue su primer tanto en la competencia continental:

25 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores: 67 minutos y gol en el São Paulo Futebol Clube 0-1 Liga de Quito

Duván Vergara - Racing de Avellaneda

Duván Vergara con el dorsal 7 celebrando junto a sus compañeros la clasificación a semifinales de Copa Libertadores tras derrotar a Vélez Sarsfield - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Finalmente, el último colombiano que tendrá participación en las semifinales de la Copa Libertadores será Duván Vergara.

El exjugador del América de Cali tendrá la posibilidad de ver minutos ante Flamengo de Brasil, si así lo desea el entrenador Gustavo Costas, ya que solo jugó 106 minutos en tres partidos con la “Academia” (apodo de Racing) en esta presente Copa Libertadores.

A continuación, estos son los detalles de los juegos que disputó:

12 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores - Ida: 64 minutos en el Peñarol 1-0 Racing

19 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores - Vuelta: 17 minutos en el Racing 3-1 Peñarol

16 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores - Ida: 25 minutos en el Vélez Sarsfield 0-1 Racing

23 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores - Vuelta: Suplente en el Racing 1-0 Vélez