Deportes

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

La fase semifinal del torneo sudamericano participan Flamengo, Palmeiras, Racing y Liga de Quito, que buscan consagrarse campeón, con la participación de jugadores colombianos

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Jorge Carrascal llegó al Flamengo
Jorge Carrascal llegó al Flamengo de Brasil, procedente del fútbol ruso - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

El avance de tres futbolistas colombianos a las semifinales de la Copa Libertadores renovó el interés en el certamen, que este año cuenta con la presencia de Flamengo, Palmeiras, Racing y Liga de Quito como aspirantes al título.

La expectativa se centra en la posibilidad de que alguno de estos jugadores logre alzarse con el trofeo más prestigioso del fútbol sudamericano.

El cuadro de semifinales quedó definido tras una serie de encuentros que dejaron fuera a varios favoritos y consolidaron a los cuatro equipos mencionados como los principales contendientes.

En este contexto, la participación de los colombianos Duván Vergara, Jeison Medina y Jorge Carrascal adquiere relevancia, ya que continúan en competencia con sus respectivos clubes, manteniendo vivas las esperanzas de ver a un representante nacional en la final.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jorge Carrascal - Flamengo

Carrascal volverá a jugar unas
Carrascal volverá a jugar unas semifinales de Copa Libertadores luego de hacerlo con River Plate - crédito Sergio Moraes / REUTERS

El volante cartagenero, procedente del Dinamo de Moscú de Rusia es uno de los colombianos que estará presente en las semifinales, en donde jugará ante Racing de Avellaneda.

En total, el exjugador de River Plate jugó 2 partidos en 31 minutos con el equipo dirigido por Filipe Luis, en donde el 25 de septiembre de 2025 sumó 13 minutos en la derrota ante Estudiantes de La Plata de Argentina por 1-0, y posterior clasificación por 4-3 desde los tiros del punto penal, tras quedar empatada la serie a dos goles:

  • 13 de agosto de 2025 - Copa Libertadores - Octavos de final ida: 18 minutos en el Flamengo 1-0 Internacional de Porto Alegre
  • 20 de agosto de 2025 - Copa Libertadores - Octavos de final vuelta: Suplente
  • 18 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores - Cuartos de final ida: Suplente
  • 25 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores: - Cuartos de final vuelta: 13 minutos en el Estudiantes de La Plata 1-0 Flamengo

Jeison Medina - Liga de Quito

El delantero, que tuvo un
El delantero, que tuvo un paso por Leones y América de Cali, fue el gran protagonista para la clasificación de Liga Deportiva Universitaria de Quito a las semifinales de la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva / REUTERS

Una de las sorpresas de la Copa Libertadores en los cuartos de final fue la gran actuación que tuvo el delantero antioqueño Jeison Medina con Liga de Quito.

El gol que marcó ante São Paulo Futebol Clube al minuto 41 de partido en el estadio Morumbí, le permitió al “Rey de Copas” de Ecuador avanzar a las semifinales, en donde se enfrentará ante el Palmeiras de Abel Ferreira, que superó con jerarquía y buen fútbol al River Plate de Marcelo Gallardo.

El colombiano, que tuvo un paso por Independiente del Valle (rival que eliminó al Once Caldas) antes de arribar al cuadro blanco, ya jugó un total de 10 partidos en la Copa Libertadores en 495 minutos, y el gol que anotó el 25 de septiembre de 2025, fue su primer tanto en la competencia continental:

  • 25 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores: 67 minutos y gol en el São Paulo Futebol Clube 0-1 Liga de Quito

Duván Vergara - Racing de Avellaneda

Duván Vergara con el dorsal
Duván Vergara con el dorsal 7 celebrando junto a sus compañeros la clasificación a semifinales de Copa Libertadores tras derrotar a Vélez Sarsfield - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Finalmente, el último colombiano que tendrá participación en las semifinales de la Copa Libertadores será Duván Vergara.

El exjugador del América de Cali tendrá la posibilidad de ver minutos ante Flamengo de Brasil, si así lo desea el entrenador Gustavo Costas, ya que solo jugó 106 minutos en tres partidos con la “Academia” (apodo de Racing) en esta presente Copa Libertadores.

A continuación, estos son los detalles de los juegos que disputó:

  • 12 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores - Ida: 64 minutos en el Peñarol 1-0 Racing
  • 19 de agosto de 2025 - Octavos de final Copa Libertadores - Vuelta: 17 minutos en el Racing 3-1 Peñarol
  • 16 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores - Ida: 25 minutos en el Vélez Sarsfield 0-1 Racing
  • 23 de septiembre de 2025 - Cuartos de final Copa Libertadores - Vuelta: Suplente en el Racing 1-0 Vélez

Temas Relacionados

Copa LibertadoresFlamengoJorge CarrascalRacing ClubDuván VergaraJeison MedinaLiga de QuitoCopa Libertadores 2025Colombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Ramón Jesurún se fue en contra de la remodelación de El Campín, descartando que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”

El presidente de la FCF expresó su desacuerdo con la transformación del principal estadio de Bogotá, porque no cumple con los estándares necesarios para recibir partidos de Conmebol

Ramón Jesurún se fue en

Exportero analizó por qué el colombiano Kevin Mier cometió criticado error con el Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

La jugada polémica ante Querétaro, en la que le hicieron un gol desde cuarenta metros, se suma a las críticas por sus errores con la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas

Exportero analizó por qué el

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España

En el comienzo de la temporada 2025-2026, el clásico de la capital española se lleva la atención, con Xabi Alonso dirigiendo su primer partido contra los “Colchoneros” de Simeone

Atlético de Madrid vs. Real

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

En el partido más destacado de la jornada, el cuadro “Embajador” visita al “Rey de Copas” con la obligación de sumar los tres puntos para acercarse al grupo de los 8

Nacional vs. Millonarios: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la desaparición

Nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller en México: habría amenazas de parte de un grupo criminal y el mánager de B King denuncia miedo

Estas son las 5 películas infantiles más populares en Netflix Colombia para ver el fin de semana

Yina Calderón reveló cómo debe ser el hombre que conquiste su corazón y habría descartado a Westcol: “Necesito un polo a tierra”

Hija del exjugador Mario Yepes puso a competir a sus papás en un reto viral: la reacción de su mamá al ver la victoria de su expareja causó furor

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Ramón Jesurún se fue en contra de la remodelación de El Campín, descartando que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”

Exportero analizó por qué el colombiano Kevin Mier cometió criticado error con el Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay