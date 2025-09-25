Deportes

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La tercera camiseta, presentada oficialmente por la marca de ropa deportiva, se distingue por su combinación de tonos rosados y blancos, así como por un patrón interior de ‘animal print’

Carlos Pulido

El cuadro azul lanzó su
El cuadro azul lanzó su nueva camiseta - crédito Millonarios FC

El 25 de septiembre de 2025, Millonarios lanzó la tercera camiseta que usará para el resto de temporada, y generó reacciones entre los aficionados, que debaten sobre el nuevo diseño.

La prenda, que fue presentada oficialmente por Adidas, se distingue por su combinación de tonos rosados y blancos, así como por un patrón interior deanimal print, una propuesta que busca conectar con las nuevas generaciones de seguidores del club bogotano.

Leonardo Castro posando con la
Leonardo Castro posando con la camiseta nueva - crédito Millonarios FC

La expectativa en torno a la nueva camiseta alternativa venía creciendo desde hace meses, cuando comenzaron a circular en redes sociales imágenes filtradas de una camiseta completamente rosada con detalles azules.

Estas primeras impresiones provocaron una avalancha de comentarios, tanto de aprobación como de crítica, reflejando la polarización habitual que acompaña a los lanzamientos de indumentaria deportiva en equipos de gran tradición como Millonarios.

Tras la filtración inicial, la confirmación llegó el domingo posterior al triunfo 3-2 sobre Fortaleza, momento en el que se reveló el diseño definitivo.

La camiseta, lejos de ser enteramente rosada como se especulaba, incorpora también el color blanco y un distintivo diseño interior, lo que la diferencia de versiones anteriores y responde a una estrategia de innovación estética.

El mensaje promocional difundido por la tienda deportiva en las redes sociales Instagram subraya el enfoque generacional de la prenda:

“La pasión no cambia, el estilo sí​. Esta es la nueva camiseta alternativa de Millonarios: pensada para una generación que vibra distinto, pero siente igual. Encuéntrala en tiendas Adidas y adidas.co”, según el comunicado publicado en la cuenta oficial de la marca.

Así fueron las feroces críticas a la camiseta y en contra de la directiva de Millonarios

La camiseta del "Embajador" desató
La camiseta del "Embajador" desató la polémica entre los hinchas que exigen que haya menos marketing y más resultados en el cuadro bogotano - crédito Millonarios

El precio de la nueva camiseta oscilará entre 300.000 pesos colombianos, y estará disponible tanto en las tiendas oficiales del club como en los puntos de venta de Adidas. En los comentarios de las publicaciones, numerosos hinchas han manifestado su aprobación por el diseño, destacando su carácter innovador y su orientación hacia un público joven que busca diferenciarse a través de la moda deportiva.

La camiseta ya se encuentra
La camiseta ya se encuentra disponible tanto para la venta en las tiendas físicas como a nivel online - crédito Adidas

Por esta razón, tras conocerse la nueva piel del “Ballet Azul”, la situación en redes sociales se puso tensa, ya que los hinchas exigen resultados concretos a nivel deportivo, como títulos y participaciones en la Copa Libertadores:

  • "Es que mientras otros celebran sedes de alto rendimiento, los de Millos celebramos la nueva camiseta de Ecomoda Azul y Blanco. Definitivamente, nos merecemos a los Serpas y a los Chiquis"
  • "No habían títulos pero sobraba el estilo."
  • "Si despiden al gato Pérez compro la mía, donde firmo?"
  • "Esto es tienda de ropa o un equipo de fútbol profesional?"
  • "Nuestra pasión SI es su negocio."
  • “Mucho marketing, poco fútbol”

Cuando vuelve a jugar Millonarios

Millonarios atraviesa su peor momento
Millonarios atraviesa su peor momento deportivo en años, tras la salida de Alberto Gamero de la dirección técnica - crédito Millonarios FC

Millonarios volverá a jugar el 27 de septiembre de 2025 a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, cerrando de la siguiente forma el mes de septiembre.

Luego comenzará el mes de octubre cuando reciba al América de Cali en el estadio El Campin, el 7 de octubre de 2025.

En la actualidad del equipo de Hernán Torres, viene de vencer por 3-2 a Fortaleza CEIF, el 21 de septiembre de 2025 con triplete de Beckham Castro al minuto 4, 47 y 71 de partido, y con esta victoria llegó a los 14 puntos, quedando a 3 puntos del Deportivo Cali, que de forma parcial sería el último clasificado al grupo de los 8 de la Liga BetPlay.

A continuación, esta es la lista de partidos que le queda al “Embajador”:

  • 27 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios
  • 7 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. América de Cali
  • 15 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Pereira vs. Millonarios
  • 19 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
  • 25 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe vs. Millonarios
  • 29 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Envigado vs. Millonarios

