Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno marcó doblete en el partido de ida y dejó al club albo con un pie en la ronda de semifinales, clasificación que tendrá que revalidar en el estadio Palogrande de Manizales

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El "blanco blanco" de Manizales
El "blanco blanco" de Manizales dio un paso para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana- crédito @LopezAndres_11 / X

La cita para la vuelta de los cuartos de final entre Once Caldas e Independiente del Valle este miércoles a las 7:30 de la noche y la expectativa es alta, ya que el Once Caldas se encuentra en ventaja por el marcador global, 2-0, tras el triunfo como visitante conseguido el pasado martes en el estadio Banco Guayaquil, en Quito.

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera ha convocado a toda su nómina disponible, con excepción de Alejandro García y Juan Felipe Castaño, ambos descartados por lesión.

La convocatoria incluye la entrada de Déinner Quiñones, mientras que los titulares estarían encabezados por James Aguirre, Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo, Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez, Mateo Zuleta, Michael Barrios y Dayro Moreno.

Mateo García, referente del equipo, se pronunció en la rueda de prensa previa al partido y resaltó la importancia histórica del momento que atraviesa el club.

“Estamos a 98 minutos de hacer historia, estamos construyendo algo memorable y vamos por ello”, expresó, haciendo referencia a la oportunidad de alcanzar una semifinal internacional.

Dayro Moreno aumentó su ventaja
Dayro Moreno aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana - crédito Copa Sudamericana

García analizó el partido de ida en Quito y advirtió sobre los riesgos de confiarse en la ventaja: “Por ir 2-0 no vamos a esperar, ojo, ese marcador es un resultado mentiroso y no nos podemos descuidar”, subrayó, remarcando la necesidad de no recibir goles y de asegurar la clasificación.

Por el lado de Robert Mejía, quien se consolidó como titular en esta fase del torneo, la actitud del equipo se basa en la inteligencia táctica y en el apoyo de la afición local.

“Tenemos que ser inteligentes, tenemos a nuestra gente al lado y necesitamos que nos hagan sentir locales y que ellos sientan que son visitantes. Salimos a ganar”, afirmó el mediocampista durante su intervención.

En la misma línea, remarcó la intención de protagonismo: “Vamos a proponer desde el primer minuto, no pensamos en la ventaja, queremos ganar”, explicó Mejía sobre la mentalidad del grupo.

La cita para los cuartos de final entre Once Caldas e Independiente del Valle reunirá a 28.000 personas en el estadio Palogrande de Manizales, generando un recaudo estimado de $1.700 millones. El operativo de seguridad, definido previamente en una reunión de la Comisión Local del Fútbol, contempla el despliegue de dos anillos de control en los alrededores del estadio y pautas específicas para el ingreso de los aficionados, quienes accederán con boleta en mano, ya sea física o digital.

Dayro Moreno marcó los dos
Dayro Moreno marcó los dos goles del triunfo 0-2 de Once Caldas sobre Independiente del Valle por la Copa Sudamericana - crédito Once Caldas

Las puertas del estadio se abrirán a las 4:30 de la tarde, no se permitirá el acceso de objetos como correas con hebillas, morralas grandes, paraguas ni elementos contundentes, y se hace la recomendación de no llevar vehículos. Se autoriza el ingreso de niños desde los 14 años en la tribuna Norte Barras y desde los 5 años en el resto de las localidades. Además, cada espectador deberá ocupar la silla asignada según su boleta.

Un grupo de 250 hinchas del club ecuatoriano, en su mayoría familiares de los jugadores, accederán por las tribunas Sur-Oriental y Occidental. Independiente del Valle realizará el desplazamiento hacia Manizales vía Pereira en vuelo chárter este martes, y el equipo ya prevé un partido exigente por la necesidad de revertir el resultado.

El encuentro será transmitido por Directv, según informaron las empresas encargadas de los derechos de televisión. El ganador de la llave se medirá en semifinales con el vencedor entre Atlético Mineiro y Bolívar de la Paz.

Ficha del partido

Afiche del partido de Once
Afiche del partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle - crédito Once Caldas
  • Once Caldas vs. Independiente del Valle - Vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana
  • Lugar: Estadio Rodrigo Paz Delgado - Quito, Ecuador.
  • Fecha y hora: miércoles 24 de septiembre - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports.
  • Posible alineación Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.
  • D.T. Once Caldas: Hernán Darío “Arriero” Herrera.
  • Posible alineación Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Jhegson Méndez, Juan Cazares, Darwin Guagua; Arón Rodríguez y Claudio Spinelli.
  • D.T. Independiente del Valle: Javier Rabanal.

