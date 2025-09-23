Jhon Arias se refirió a las posibilidades de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Sería feliz siendo campeón del mundo”

Jhon Arias con la selección Colombia ha jugado 33 partidos, ha marcado tres goles y ha dado cuatro asistencias - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Jhon Arias es uno de los jugadores mejor dotados técnicamente en la selección Colombia y sobre el que recaen los reflectores de cara a la próxima Copa Mundial de la Fifa Estados Unidos, México y Canadá 2026, especialmente después de su actuación con Fluminense en el primer Mundial de Clubes.

El atacante en diálogo con Espn se refirió a sus aspiraciones con la selección nacional, a las recientes eliminatorias mundialistas y el objetivo de Colombia de consolidarse en la máxima cita del fútbol internacional.

“En la Selección éramos conscientes de la importancia de estos partidos, de asegurar el cupo al Mundial. Hicimos una gran Eliminatoria, oscilamos en algún pasaje y eso nos llevó a demorar la clasificación. Tuvimos una racha poco acertada. Tenemos grandes jugadores y mucho trabajo. No se daban los resultados, por ahí nos faltaba cerrar mejor los partidos o leerlos mejor. Nos sirvió para mejorar como Selección y esta doble fecha fue importante para demostrar cuánto crecimos”, expresó Arias.

Jhon Arias fue titular en 29 de los 33 partidos que ha jugado con la selección Colombia - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Con los ojos puestos en el Mundial, el colombiano manifestó su ambición colectiva enfatizando que el grupo aspira a superar la fase de grupos y competir al máximo nivel.

“Después de la clasificación al Mundial tenemos la ambición de hacer una gran campaña, no solo participar, y soñar alto. Sabemos lo grande queremos llegar a ser y la ambición se tiene. Fue uno de los puntos que se tocaron, tratar de llegar lo mejor posible. Tenemos todas las herramientas para ser felices en el Mundial. Sería feliz siendo campeón del mundo”, concluyó Arias.

La llegada de Jhon Arias al Wolverhampton significó el cumplimiento de uno de sus máximos anhelos profesionales: jugar en la Premier League.

Procedente del Fluminense, el futbolista colombiano se incorporó recientemente al club inglés y ya afronta el desafío de adaptarse a la exigencia del fútbol británico, en un contexto donde los Wolves acumulan cinco derrotas en igual número de partidos, ubicándose en la última posición de la tabla.

Arias describió el complicado inicio de temporada y su reacción ante la adversidad: “La temporada ha tenido un arranque difícil, contrario a lo que se desea, pero no conozco otro camino diferente al del trabajo. Estoy tratando de acelerar los procesos para que esto cambie”, declaró Arias en sus primeras intervenciones públicas tras sumarse al equipo.

Jhon Arias destacó con el Wolverhampton en la Carabao Cup- crédito @Wolves/X

El mediocampista valoró el salto competitivo que representa la Premier League para su carrera, resaltando las características que hacen de Inglaterra un entorno único para el desarrollo del futbolista:

“Alguna vez todos hemos visto lo compleja que es la Premier, un fútbol diferente a lo que estaba acostumbrado, pero estoy contento, esto me hace mejorar y elevar mi nivel, saliendo de mi zona de confort. La Premier es un escenario ideal para mí, más rápida y física. Desde lo personal creo que es un buen lugar para crecer”, sostuvo el colombiano.

En el proceso de integración al Wolverhampton, Arias destacó el respaldo institucional y la confianza depositada en su potencial: “Me hicieron sentir especial y son conscientes del proceso natural que tal vez yo debo vivir. Me han dado confianza de que soy valorado, por eso apostaron por mí y saben lo que puedo aportar en Inglaterra. El club me ha brindado todas las herramientas necesarias para la adaptación”, señaló Arias.

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia

Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La agenda de la Tricolor para el resto del año estará enfocada en la preparación de la Copa del Mundo, que se celebrará desde junio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con los datos confirmados por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, el combinado nacional disputará, durante la fecha FIFA de octubre, dos amistosos frente a los seleccionados anfitriones: México, el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 p.m. hora colombiana, y Canadá, el martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey, a las 7:00 p.m. hora colombiana.

Jesurún informó que, además, en noviembre se llevarán a cabo otros dos compromisos amistosos: uno frente a Nueva Zelanda y otro ante Nigeria, que tendrán como sedes Miami y New York, respectivamente, aunque aún no se han confirmado las fechas precisas