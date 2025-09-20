Deportes

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Después de la victoria de los “Diablos Rojos” en el Pascual Guerrero se vivió un momento incómodo entre el ídolo rojo y un fanático en la tribuna

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Este fue el momento cuando algunos hinchas encararon a Adrián Ramos-crédito @SaraZuigaC/X

Pese a la victoria del América de Cali por 2-1 ante Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, el 19 de septiembre de 2025, la relación entre el club, los directivos y los jugadores parece estar distante.

Así se mostró la tensión entre los aficionados de América de Cali y el experimentado delantero Adrián Ramos se hizo evidente tras el final del partido en el estadio Pascual Guerrero.

Aunque la victoria por 2-1 permitió a los dirigidos por David González abandonar el último lugar de la tabla, el ambiente en las tribunas reflejó el descontento acumulado por los resultados de la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su último partido con
En su último partido con América, en la final de Copa Colombia 2024, Adrián Ramos se despidió en medio de lágrimas - crédito Colprensa

Así se reflejó a través de la periodista partidaria Sara Zuñiga, que mostró la molestia de algunos fanáticos por la situación del club, quienes le reclamaron al ídolo del cuadro rojo con vehemencia y enojo.

El momento más tenso se produjo cuando Adrián Ramos fue increpado por un grupo de aficionados, quienes le gritaron “vendido” y le reprocharon la actitud del equipo en la cancha. Otros hinchas, con tono airado, le reclamaron que percibían a los futbolistas “caminando la cancha”, en alusión a una supuesta falta de entrega. La reacción de Ramos fue regresar para dialogar con los seguidores, enfrentando las críticas y mostrando disposición para dar explicaciones, según lo registrado en un video difundido en redes sociales: “Los veo caminando y eso me molesta. Estamos de último y no se ve ninguna solución al equipo, vendido”.

La paciencia de la hinchada parece haberse agotado, ya que, pese a la victoria, América de Cali permanece en la parte baja de la tabla, ocupando la decimoséptima posición con 10 puntos. El equipo, apodado “La Mecha”, mantiene la esperanza de ingresar a la zona de clasificación a los cuadrangulares, aunque la situación deportiva sigue siendo delicada.

América de Cali ganó y rompió una racha de partidos

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando el cuadro rojo remontó el partido-crédito @AmericadeCali/X

América de Cali logró una victoria por 2-1 frente a Once Caldas en la fecha 12 de la Liga Betplay del segundo semestre, un resultado que representa el primer triunfo bajo la dirección de David González y permite al equipo salir provisionalmente de los últimos puestos de la tabla. Este resultado, obtenido tras una racha negativa que se extendía desde el 26 de julio de 2025, cuando los ‘diablos rojos’ vencieron a Águilas Doradas, ofrece un respiro a la plantilla y a la afición, aunque la expectativa de mejores resultados persiste entre los seguidores.

El encuentro ante Once Caldas se caracterizó por la presencia de una nómina alterna en el equipo rival, que venía de disputar apenas dos días antes un partido de Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle en Ecuador, donde lograron una victoria por 2-0 como visitantes.

Esta circunstancia influyó en el desarrollo del partido, permitiendo que América de Cali capitalizara la oportunidad para sumar tres puntos y mejorar su posición en la clasificación.

Con este triunfo, el conjunto escarlata aspira a retomar la senda ganadora y acercarse a la zona de clasificación a los ocho mejores equipos del fútbol colombiano. En el primer semestre del 2025, Independiente Medellín— se aseguró con 32 puntos y una diferencia de gol favorable, por lo que América de Cali deberá alcanzar una cifra similar para garantizar su presencia en la siguiente ronda.

La victoria ante Once Caldas marca un punto de inflexión en la gestión de David González, técnico que llegó desde Millonarios y, hasta este partido, acumulaba una derrota por 1-0 ante Fortaleza en Bogotá y un empate sin goles frente a Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero.

Cuándo vuelve a jugar América de Cali

América de Cali sigue con
América de Cali sigue con problemas con su hinchada, que dejó de ir al estadio por la crisis de resultados - crédito América de Cali

El próximo compromiso está programado para el miércoles 24 de septiembre de 2025 las 8:00 p. m. (hora de Colombia), visitando al Deportivo Pasto en la capital nariñense. Este encuentro corresponde a la fecha 3 de la Liga BetPlay, que quedó pendiente, y permitirá al equipo ponerse al día en la competición. De conseguir una victoria, los ‘diablos rojos’ podrían situarse a tan solo 3 puntos del grupo de los ocho primeros, una meta que mantiene viva la ilusión de la hinchada.

Temas Relacionados

América de CaliAdrián RamosLiga BetPlayAmérica de Cali vs. Once CaldasColombia-Deportes

Más Noticias

Este fue el insólito penal que hizo el arquero del Deportes Tolima ante Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay

La infracción de Cristopher Fiermarin dentro del área permitió al equipo visitante tomar ventaja, consolidando su buen momento y dejando a Deportes Tolima en una situación comprometida

Este fue el insólito penal

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

El entrenador argentino recuerda sus logros como jugador y entrenador del club escarlata, reafirmando su cariño por la institución y dejando abierta la posibilidad de un regreso en el futuro

Ricardo Gareca habló sobre si

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo fue superado ampliamente por el Tijuana, que aprovechó la fragilidad defensiva de los esmeraldas y la baja de James Rodríguez para firmar una victoria aplastante en la Liga MX

Técnico del Club León reveló

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane

Los “Gigantes de Baviera” ganaron un partido complicado en el PreZero Arena, con un triplete Harry Kane y con Luis Díaz con problemas en los duelos, pero con oportunidades claras al final del partido ante el portero Oliver Baumann

El Bayern Múnich, de Luis

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso

La grabación en la que el exfutbolista revive entre lágrimas el campeonato de 2002 ha tocado el corazón de los aficionados, quienes expresan su respeto y gratitud por su legado en el Independiente Medellín

Mao Molina, ídolo de Independiente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Entrenadora de ‘La Voz Kids

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

Castigos en ‘MasterChef Celebrity’: jurados advierten a Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Valentina Taguado con nuevas reglas cuando regresen al programa

Hombre que aceptó reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc fue condenado a más de ocho años de prisión

Deportes

Este fue el insólito penal

Este fue el insólito penal que hizo el arquero del Deportes Tolima ante Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso