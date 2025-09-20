Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Este fue el momento cuando algunos hinchas encararon a Adrián Ramos-crédito @SaraZuigaC/X

Pese a la victoria del América de Cali por 2-1 ante Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, el 19 de septiembre de 2025, la relación entre el club, los directivos y los jugadores parece estar distante.

Así se mostró la tensión entre los aficionados de América de Cali y el experimentado delantero Adrián Ramos se hizo evidente tras el final del partido en el estadio Pascual Guerrero.

Aunque la victoria por 2-1 permitió a los dirigidos por David González abandonar el último lugar de la tabla, el ambiente en las tribunas reflejó el descontento acumulado por los resultados de la temporada.

Así se reflejó a través de la periodista partidaria Sara Zuñiga, que mostró la molestia de algunos fanáticos por la situación del club, quienes le reclamaron al ídolo del cuadro rojo con vehemencia y enojo.

El momento más tenso se produjo cuando Adrián Ramos fue increpado por un grupo de aficionados, quienes le gritaron “vendido” y le reprocharon la actitud del equipo en la cancha. Otros hinchas, con tono airado, le reclamaron que percibían a los futbolistas “caminando la cancha”, en alusión a una supuesta falta de entrega. La reacción de Ramos fue regresar para dialogar con los seguidores, enfrentando las críticas y mostrando disposición para dar explicaciones, según lo registrado en un video difundido en redes sociales: “Los veo caminando y eso me molesta. Estamos de último y no se ve ninguna solución al equipo, vendido”.

La paciencia de la hinchada parece haberse agotado, ya que, pese a la victoria, América de Cali permanece en la parte baja de la tabla, ocupando la decimoséptima posición con 10 puntos. El equipo, apodado “La Mecha”, mantiene la esperanza de ingresar a la zona de clasificación a los cuadrangulares, aunque la situación deportiva sigue siendo delicada.

América de Cali ganó y rompió una racha de partidos

América de Cali logró una victoria por 2-1 frente a Once Caldas en la fecha 12 de la Liga Betplay del segundo semestre, un resultado que representa el primer triunfo bajo la dirección de David González y permite al equipo salir provisionalmente de los últimos puestos de la tabla. Este resultado, obtenido tras una racha negativa que se extendía desde el 26 de julio de 2025, cuando los ‘diablos rojos’ vencieron a Águilas Doradas, ofrece un respiro a la plantilla y a la afición, aunque la expectativa de mejores resultados persiste entre los seguidores.

El encuentro ante Once Caldas se caracterizó por la presencia de una nómina alterna en el equipo rival, que venía de disputar apenas dos días antes un partido de Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle en Ecuador, donde lograron una victoria por 2-0 como visitantes.

Esta circunstancia influyó en el desarrollo del partido, permitiendo que América de Cali capitalizara la oportunidad para sumar tres puntos y mejorar su posición en la clasificación.

Con este triunfo, el conjunto escarlata aspira a retomar la senda ganadora y acercarse a la zona de clasificación a los ocho mejores equipos del fútbol colombiano. En el primer semestre del 2025, Independiente Medellín— se aseguró con 32 puntos y una diferencia de gol favorable, por lo que América de Cali deberá alcanzar una cifra similar para garantizar su presencia en la siguiente ronda.

La victoria ante Once Caldas marca un punto de inflexión en la gestión de David González, técnico que llegó desde Millonarios y, hasta este partido, acumulaba una derrota por 1-0 ante Fortaleza en Bogotá y un empate sin goles frente a Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero.

Cuándo vuelve a jugar América de Cali

El próximo compromiso está programado para el miércoles 24 de septiembre de 2025 las 8:00 p. m. (hora de Colombia), visitando al Deportivo Pasto en la capital nariñense. Este encuentro corresponde a la fecha 3 de la Liga BetPlay, que quedó pendiente, y permitirá al equipo ponerse al día en la competición. De conseguir una victoria, los ‘diablos rojos’ podrían situarse a tan solo 3 puntos del grupo de los ocho primeros, una meta que mantiene viva la ilusión de la hinchada.