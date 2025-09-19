Deportes

Peleador colombiano se hizo viral al pedir el apoyo del país para su debut en la UFC: "La puerta abierta para los demás"

El bogotano de 31 años necesita sorprender a Dana White para ser contratado en la empresa norteamericana

Jimmy Nomesqui Rivera

El colombiano peleará buscando firmar con la empresa más importante de las MMA en el mundo - crédito @Javier_blair/Instagram

La popularidad de las Artes Marciales Mixtas (MMA) ha aumentado en los últimos años, consolidando a la UFC (Ultimate Fighting Championship) como una de las promotoras más populares del mundo.

Esto ha hecho que el sueño de la mayoría de peleadores sea competir en la empresa dirigida por Dana White, en la que han triunfado figuras como Conor McGregor o Brock Lesnar.

Buscando aumentar el número de deportistas vinculados a la empresa, White ha consolidado un modelo de competencia en el que firma por un único encuentro a diferentes prospectos, que tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades y convencerlo de firmarlos con un contrato multianual.

Este tipo de eventos se llevan a cabo en el UFC Apex de Las Vegas, que el martes 23 de septiembre recibirán al colombiano Javier “Blair” Reyes, en el encuentro contra Justice Torres.

Reyes ha sido campeón de
Reyes ha sido campeón de diferentes promotoras en el mundo - crédito MatchMaker

Dana White ha declarado que los peleadores que buscan firmar con la UFC no solo deberán ganar su combate, sino que tendrán que sorprender a los espectadores y demostrar lo influyentes que son en sus países.

Es por ello que, en su cuenta de Instagram, “Blair”, que tiene un récord de 21 victorias y cinco derrotas, pidió el apoyo de sus connacionales en la semana previa a su encuentro.

“Como ya saben, estamos en la última semana de mi pelea más importante. Quiero agradecer a todas las personas que realmente han creído en mí, en mi proceso, en mi camino. Ha sido un camino muy duro, bien difícil. He tenido peleas muy intensas, he ganado algunas, he perdido otras, pero todo eso me trae hasta este momento”, fue como Reyes comenzó el mensaje que se hizo viral en redes sociales.

El peleador, que podría convertirse en el primer deportista radicado en Colombia que firma con la UFC, pidió el apoyo de sus connacionales para hacer que su encuentro en Las Vegas se convierta en noticia nacional.

“Estamos a un paso de hacer historia y es más fácil si lo hacemos trabajando juntos. Quiero pedirles a todos el apoyo, el último favor y el último empujón. No tienen que poner Javier, pueden poner solo Colombia”.

El bogotano confía en llegar
El bogotano confía en llegar a la UFC en 2025 - crédito @javier_blair_mmafigther/Instagram

El bogotano siguió con su mensaje al indicar que su objetivo es demostrar que los colombianos “somos una masa de gente lista para pelear” y recalcó que viajará a Estados Unidos para “demostrar que con fe, disciplina, voluntad y corazón se puede llegar lejos”.

Reyes manifestó que la ilusión de ganar en el UFC Apex aumenta al saber que podrá “dejar la puerta abierta para los que vienen atrás”, recordando que en el país cada vez hay más escuelas de MMA.

“Esta vez voy a entrar a la jaula con el corazón lleno de gratitud, lleno de voluntad. Tengo mi corazón aquí, en mis manos, en mis puños. Tengo la energía de un pueblo que me dio su apoyo. Tengo todo para hacer historia”.

Por último, el cafetero mostró la confianza que tiene para el último paso que debe dar antes de cumplir su sueño. “Si nos unimos todos, estoy seguro de que vamos a hacer historia una vez más. Así que ya saben. El 23 de septiembre Colombia va para la UFC”, puntualizó Reyes.

El colombiano estará en la
El colombiano estará en la segunda pelea de la velada - crédito UFC

¿Hora y dónde ver a Javier Reyes en la UFC?

En el evento, que se podrá ver a través de Disney+ el 23 de septiembre a las 7:00 p. m., se llevarán a cabo siete encuentros en total, el segundo será protagonizado por el colombiano.

Reyes no será el único latino en competencia, puesto que en la misma jornada pelearán los brasileños Rafael Tobias, Jair de Oliveira y Jeisla Chaves, además de la argentina Sofía Montenegro y el mexicano Brahyan Zurcher.

