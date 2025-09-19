Esta sería la fecha para el regreso de Carlos Bacca en Junior de Barranquilla: habría un problema en la Liga BetPlay

Carlos Bacca no juega con el Junior de Barranquilla desde junio de 2025, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla pasó de ser uno de los equipos más fuertes y regulares del fútbol colombiano, a sufrir en la parte de resultados y que no es tan sólido en su juego, prueba de ello fueron las derrotas ante Millonarios y Unión Magdalena, sumado al reciente empate con La Equidad de local.

En medio del mal momento, el Tiburón ya sabría cuándo es el regreso de Carlos Bacca, su goleador y uno de los líderes de la plantilla, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles y por eso se alejó de las canchas en el segundo semestre de 2025, siendo reemplazado por Guillermo Paiva en el ataque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La vuelta del atacante, que está cerca de ser el segundo colombiano con más goles en toda la historia, será determinante para un equipo que quiere asegurar el cupo a los cuadrangulares en Liga BetPlay, pelear por el título y también en la Copa Colombia, en la que se medirá con América de Cali.

¿Cuándo será el regreso de Carlos Bacca?

Comenzando el segundo semestre de 2025 se conoció la mala noticia de que el delantero de 39 años, que venía de marcar cuatro goles en 20 encuentros con los barranquilleros, sufrió la rotura de tendón que lo sacaría de las canchas por un buen tiempo.

Por fortuna, Antonio Char, presidente del Junior, confirmó en El Heraldo que a Carlos Bacca solo le faltarían dos meses para recibir el alta médica y volver a la actividad profesional, entrenar con el club y jugar algún partido: “Sí, es cierto que lo más seguro es que ya esté recuperado en noviembre”.

Carlos Bacca volvería con el Junior de Barranquilla para noviembre de 2025 - crédito Colprensa

Sin embargo, existe una dificultad con el goleador y es que el directivo reveló que no fue inscrito en la plantilla de la Dimayor, por lo que no será posible que aparezca en algún compromiso de lo que queda de 2025, debido a la gravedad de la lesión y que no sabían un tiempo exacto para que se recuperara.

“No, porque la incapacidad fue de casi todo este semestre. Él no fue inscrito porque en principio, cuando tiene la lesión, y es una lesión de cierta importancia, pues no daba para decidir una inscripción en ese momento. Pero quizás viéndolo ahora, cuando ya él va a estar próximo a estar rehabilitado, pues ya el tema no queda fácil (las inscripciones ya están totalmente cerradas)”, señaló.

Junior de Barranquilla, que es líder de la Liga BetPlay, por ahora peleará sin Carlos Bacca - crédito Junior FC

De esta manera, Carlos Bacca volvería a jugar un partido con Junior a partir de la temporada 2026, cuando esté cerca de los 40 años y esperando alcanzar a Falcao como el segundo colombiano con más goles en la historia del fútbol mundial, pues tiene 345 y el “Tigre” suma 356.

“El balance hasta ahora es positivo”

De otro lado, el presidente del Junior aceptó que, por el momento, la campaña con el técnico Alfredo Arias es más que buena, debido a que se pelea en el liderato y, más allá de los errores recientes, ve con buenos ojos la gestión del entrenador uruguayo y sus dirigidos.

“Lo que se puede decir es que el equipo ha estado, desde la primera fecha hasta esta última fecha, básicamente, en el primer lugar de la tabla. Yo pienso que en términos generales, el estar en el primer lugar, ahora compartiéndolo, ya al final, con otro o más equipos, el balance hasta ahora es positivo”, afirmó.

Junior de Barranquilla lleva una de sus mejores campañas de los últimos años, camino al título - crédito David Jaramillo / Colprensa

De otro lado, Char señaló que apoya la idea del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, de reducir la Liga BetPlay a 18 equipos: “Creo que es una persona muy bien intencionada, con buenas ideas, con experiencia en este fútbol colombiano, con conocimiento del fútbol en general, internacionalmente hablando. Creo que la sensación que tengo es muy positiva hasta este momento y en todas sus iniciativas, Junior estará presto a apoyarlo”.