Así fue la polémica expulsión de árbitro colombiano en partido de Copa Libertadores entre Flamengo de Brasil y Estudiantes de Argentina

Este fue el momento cuando el árbitro pita falta de tiro penal a favor del equipo argentino en el estadio Maracaná - crédito @SC_ESPN / X

Los partidos por los cuartos de final de la Copa Libertadores comenzaron, y uno de los encuentros más destacados el 18 de septiembre de 2025, fue el duelo entre Flamengo, de Brasil, y Estudiantes de La Plata, de Argentina, en el estadio Maracaná.

El equipo local tomó la ventaja inicial en los primeros diez minutos con los goles del delantero brasileño Pedro y del defensor uruguayo Guillermo Varela, en un primer tiempo en el que los brasileños fueron superiores.

Pero en el segundo tiempo, una jugada cambió la planificación para Flamengo, luego de la expulsión del delantero ecuatoriano Gonzalo Plata al minuto 82 por doble amarilla.

En el ojo del huracán la actuación de Andrés Rojas

Andrés Rojas dejó con un hombre menos al Flamengo - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Al minuto 82 de partido, el defensor argentino Facundo Rodríguez disputó una pelota dividida con Gonzalo Plata.

En el momento, Plata gana la posición con al jugador de Estudiantes, y allí, en el intento de despejar el balón, ambos jugadores chocan y caen al suelo.

Después de que Facundo Rodríguez sintiera el contacto del atacante ecuatoriano, mostró gestos de dolor, situación que tuvo en cuenta Rojas para amonestar al ecuatoriano y sacarle la segunda amarilla, porque el defensor ya había recibido una amarilla por una fuerte entrada sobre el volante argentino Cristian Medina al minuto 72.

En la red social de X, las reacciones no se hicieron esperar

“Pie al que le pega (para mi) está afuera y el otro adentro. Qué se cobra, dónde pega o dónde está parado el que recibe la falta?”

“Cuidado y se nota que el var está ayudando a Estudiantes la jugada de la expulsión y la jugada del gol (de Est) no las revisa el VAR, por qué?”