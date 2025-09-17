Atlético Nacional tiene técnico para reemplazar a Javier Gandolfi en el primer reto

Atlético Nacional tendrá su tercer técnico en 2025, tras las salidas de Efraín Juárez y Javier Gandolfi - crédito Colprensa

Atlético Nacional volverá a buscar un técnico en el mercado y a mitad de un torneo, luego de la salida de Javier Gandolfi, a falta de confirmación, el lunes 15 de septiembre, debido a que los resultados no convencieron a los directivos y le informaron de su despido inmediato.

Debido a esa decisión, el cuadro verde debió encontrar a un entrenador para lo que queda de la Liga BetPlay, además de la Copa Colombia, que son los objetivos en el segundo semestre de 2025 y con la obligación de salir campeón en ambos certámenes, tal como se dio en 2024.

Cabe recordar que en los primeros días de enero, Efraín Juárez renunció por conflictos con el director deportivo, Gustavo Fermani, al que acusó de imponer jugadores en el mercado de fichajes para comprar y para vender o enviar a préstamo, según informó el mismo técnico mexicano en su momento.

El nuevo técnico de Nacional

El cuadro verde sorprendió a todos por la información que se filtró en distintos medios, pero que se venía dando por los resultados después de la eliminación en la Copa Libertadores, sumado a la caída ante Bucaramanga en Medellín y con el riesgo de que sea demandado por alinear a cuatro extranjeros en cancha.

Según el periodista Mauricio Agudelo, Diego Arias será el entrenador en Atlético Nacional, al menos por los próximos días, en lo que se define a la persona que quedará en el mando de manera oficial, lo que puede tomar poco tiempo o incluso varias semanas por las negociaciones.

Atlético Nacional tendrá a Diego Arias como su técnico en el partido ante Unión Magdalena, mientras encuentra a otro de manera oficial - crédito @Maurofutbolyfe/X

“A las 3:10 comienza la práctica de Atlético Nacional en Guarne bajo las órdenes de Diego Arias, que dirigirá en Santa Marta (su equipo sub-20 enfrenta al Cali el sábado a las 10 a.m. en el Atanasio)“, fue lo que escribió el comunicador en su cuenta de la red social X.

Sumado a eso, Atlético Nacional designó a Arias sin anunciar la desvinculación de Javier Gandolfi, cuyos colaboradores solo fueron a la práctica del 16 de marzo para despedirse de los jugadores y esperar a que se resolvieran el resto de detalles con la dirigencia, para finiquitar la desvinculación.

Javier Gandolfi acompañado por Giuliano Lauri, asistente técnico, y el preparador físico Mauro Ceruti - crédito Atlético Nacional

Cabe recordar que la última vez que Atlético Nacional quedó con un técnico encargado fue en marzo de 2024, cuando Camilo Pérez tomó las riendas por la salida de Jhon Jairo Bodmer y previo a la llegada de Pablo Repetto, entrenador uruguayo que solo dirigió hasta agosto de ese año porque lo despidieron.

Crisis de entrenadores

Pese a que el Verdolaga es una institución muy fuerte y ganadora de títulos en todas las temporadas, ha tenido un enorme problema para continuar un proceso con un entrenador debido a diferentes factores, la mayoría por resultados o no ser del gusto de los aficionados.

Después de la salida de Reinaldo Rueda en 2017, Atlético Nacional tuvo 15 entrenadores en ocho años, contando aquellos que fueron elegidos de manera oficial y los que quedaron de encargados, casi todos sin alcanzar ni siquiera un año, pero la mayoría despidiéndose con trofeos.

Juan Carlos Osorio fue el último técnico de Atlético Nacional que duró más de un año en el cargo, entre 2019 y 2020 - crédito Dimayor

Juan Carlos Osorio ha sido el único en perdurar por más de 12 meses, que fue entre julio de 2019 y octubre de 2020, además de que Efraín Juárez y Hernán Darío Herrera fueron los más ganadores con dos trofeos cada uno, siendo el mexicano el que necesitó menos tiempo porque los consiguió con una semana de diferencia, en diciembre de 2024.

De otro lado, algunos de ellos pasaron de ser interinos a técnicos oficiales como Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera y Jhon Jairo Bodmer, los tres con algún trofeo bajo el brazo en su momento, pero con un triste final por la presión de directivos e hinchada.