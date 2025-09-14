Deportes

Sorpresa en León con James Rodríguez: esto pasó con el volante para enfrentar a Tigres por el Torneo Apertura

Pese a que el volante venía de una buena presentación con la selección Colombia en eliminatorias, el técnico Eduardo Berizzo tomó una decisión que llamó la atención de los aficionados

Diego Ariza

James Rodríguez volvió a León
James Rodríguez volvió a León

Volvieron los campeonatos de clubes y las ligas en todo el mundo, sobre todo el de México que llega a la mitad del Torneo Apertura 2025, en el que los 18 clubes pelean por entrar a los playoffs y quedarse con el título, que además es clasificatorio a la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el partido de Tigres frente a León, hubo una novedad con James Rodríguez, volante que viene de jugar con la selección Colombia en las eliminatorias, realizando dos buenas actuaciones ante Bolivia y Venezuela para conseguir el cupo al mundial de 2026 y ratificar que es el líder de la Tricolor.

El siguiente objetivo del mediocampista es ayudar a que la “Fiera” pueda entrar a la siguiente fase, en la que necesita un triunfo para ubicarse entre los seis primeros y pelear por el trofeo que se les escapó en mayo, además de que ayudaría para negociar su renovación.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

Aunque se especuló de que el volante se habría lesionado después de la goleada 3-0 sobre Bolivia el jueves 4 de septiembre, pues se colocó una bolsa de hielo en la rodilla derecha, finalmente reapareció ante Venezuela y fue clave con dos asistencias para el triunfo por 6-3.

Sin embargo, James Rodríguez apareció en el banco de suplentes para el partido de Tigres y León, por la octava fecha de la Liga MX y que sorprendió a los aficionados porque esperaban ver al colombiano en la formación titular, aprovechando su buen momento en los últimos días.

Esta es la formación de
Esta es la formación de León con la que enfrentará a Tigres en Monterrey, por la octava fecha de la Liga MX

El técnico Eduardo Berizzo no dio ninguna explicación sobre las razones para dejar al mediocampista en el banco, lo que ya no es nuevo porque pasó lo mismo ante Atlético San Luis, en la primera jornada, y en el empate 1-1 ante Pachuca en agosto, entrando para la última media hora.

Otro dato es que Fernando Beltrán tomará el puesto de James Rodríguez en León, siendo el volante de las ideas junto a Nicolás Fonseca y Alfonso Alvarado en esa segunda línea, justo por detrás del delantero panameño Ismael Díaz, para buscar la victoria en condición de visitante.

James Rodríguez será suplente por
James Rodríguez será suplente por tercera ocasión en el Torneo Apertura con León

Casualmente, Beltrán es uno de los nuevos fichajes de los “Panzas Verdes”, viene de Chivas y con el deseo de aportar para quedarse con el título en México, en una plantilla que bajó mucho su nivel desde marzo, cuando iba invicto en 10 partidos e increíblemente se desmoronó.

Excelente cierre de eliminatorias

James Rodríguez fue elegido como el mejor jugador de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026, según el medio especializado SofaScore, tras obtener un promedio de 7,66 en sus actuaciones con la selección Colombia en esta fase.

El centrocampista disputó los 18 partidos de la fase clasificatoria, marcó 3 goles y sumó 7 asistencias, la cifra más alta de esta edición. Su actuación más destacada fue en el empate 2-2 ante Uruguay en la tercera jornada, donde recibió una calificación de 9,1 tras anotar y asistir.

James Rodríguez fue determinante con
James Rodríguez fue determinante con la selección Colombia en las eliminatorias para clasificar al mundial de 2026

Con estos resultados, James Rodríguez aseguró su presencia en su tercer Mundial con la Tricolor, tras contribuir en el marcador frente a Bolivia y asistir en dos ocasiones ante Venezuela. En la clasificación de SofaScore, superó a jugadores como Raphinha (7,40), Enzo Fernández (7,36), Rodrigo de Paul (7,34) y Luis Díaz (7,26).

Los próximos compromisos de la Selección Colombia serán ante México el 11 de octubre en el Estadio AT&T de Arlington, Texas, a las 20:00 (hora colombiana), y frente a Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey a las 19:00. En estos encuentros, el número 10 buscará acercarse al récord de máximo goleador histórico de la selección, que ostenta Radamel Falcao con 36 goles, una marca de la que James se encuentra a seis tantos.

