Egan Bernal terminará la Vuelta a España con un castigo: le aplicaron multa por una irregularidad

Egan Bernal terminará la Vuelta a España entre los 20 primeros de la clasificación general, con la alegría de haber ganado una etapa - crédito Europa Press

Una sanción marcó la penúltima jornada de la Vuelta a España 2025 para Egan Bernal, uno de los ciclistas latinoamericanos más destacados, que fue impuesto por los comisarios de la competencia tras la etapa 20, disputada el sábado 13 de septiembre y con Jonas Vingegaard como ganador y campeón virtual.

El incidente se produjo en un momento decisivo de la carrera, cuando la atención del mundo del ciclismo se centraba en la inminente consagración de Vingegaard, que sacó un ataque en los últimos minutos con el que dejó atrás a sus rivales y festejó en la línea de meta.

La multa de Egan Bernal

La organización de la Vuelta a España informó que el pedalista del Ineos Grenadiers recibió una sanción económica de 200 francos suizos (alrededor de 970.000 pesos colombianos), debido a una acción indebida al momento de recibir hidratación en la carrera.

Egan Bernal fue multado por la utilización de la maniobra conocida como “bidón pegado”, una infracción que, aunque no alteró la clasificación general, creo debate sobre el fair play y el impacto en la imagen del corredor colombiano.

Egan Bernal recibió una multa en la Vuelta a España por ser impulsado por un carro al recibir un bidón - crédito Alberto Lingria/REUTERS

El coche del equipo Ineos Grenadiers se aproximó al ciclista y, en el instante de la entrega, “ambas partes ejercieron presión sobre el recipiente para generar un impulso adicional”. Esta acción, aunque habitual en el pasado, está expresamente prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por considerarse una asistencia que otorga ventaja artificial y atenta contra el espíritu competitivo.

Muchos se mostraron sorprendidos por la noticia, dado que Bernal ha forjado su reputación sobre la base de la disciplina y el respeto a las normas. La falta se interpretó más como un descuido en un momento de alta exigencia que como una infracción deliberada. No obstante, el episodio reavivó el debate sobre los límites del reglamento y el fair play en el ciclismo de élite.

Egan Bernal terminará la Vuelta a España muy lejos de los 10 primeros de la clasificación general, pese a ganar una etapa - crédito @INEOSGrenadiers/X

Aunque la penalización no modificó la posición de Bernal en la clasificación, sí supuso un golpe a su imagen, especialmente porque el colombiano se había mantenido alejado de este tipo de controversias en ediciones anteriores.

Un final por todo lo alto

En el plano deportivo, la etapa 20 representó la última gran batalla de montaña de la Vuelta a España 2025. El recorrido de 165,6 kilómetros concluyó en el ascenso al Puerto de Navacerrada, donde Jonas Vingegaard se impuso y consolidó su condición de virtual campeón.

El danés aventajó por 1 minuto y 16 segundos a Joao Almeida, su más cercano perseguidor, y por 3 minutos y 11 segundos a Thomas Pidcock. La última etapa, prevista entre Alalpardo y Madrid sobre un trayecto plano de 111,6 kilómetros, se perfila como un trámite para el lucimiento de los velocistas y la consagración definitiva del líder del Team Visma.

Jonas Vingegaard se coronará campeón de la Vuelta a España el domingo 14 de septiembre en Madrid - crédito Juan Medina/REUTERS

Bernal, que integró la fuga desde los primeros kilómetros y resistió junto a figuras como Mikel Landa y Giulio Ciccone hasta el último ascenso, finalizó la etapa en la posición 21, a 4 minutos y 51 segundos del ganador. Santiago Buitrago, otro colombiano destacado, formó parte del grupo de escapados, aunque perdió contacto antes del final y terminó en el puesto 43. Harold Tejada, por su parte, mantuvo su lugar en el Top 20, concluyendo la etapa en la casilla 24.

La clasificación general, reflejó el buen desempeño de los ciclistas colombianos: Tejada ocupó el puesto 12 a 21:31 minutos de Vingegaard; Buitrago, de 15 a 45:38; y Bernal, en la posición 17 a 46:26. Guillermo Martínez y Brandon Rivera, también representantes nacionales, finalizaron en las posiciones 54 y 81 respectivamente, tras haber participado en fugas y resistido las exigencias de la montaña.