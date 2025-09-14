Atlético Nacional alineó a cuatro extranjeros contra Bucaramanga: Leonel Álvarez confirmó que demandarán el partido

Atlético Bucaramanga ganó 1-0 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

El Atlético Nacional abandonó el estadio Atanasio Girardot en medio de silbidos tras sufrir una inesperada derrota por 0-1 ante el Atlético Bucaramanga, a pesar de situarse todavía en la parte alta de la tabla.

El encuentro pasó a un segundo plano, luego de que Leonel Álvarez en la rueda de prensa asegurara que el jugador Billy Arce, que ingresó para los dos últimos minutos del partido, no contaba con la nacionalidad colombiana, por lo que habría alienado a cuatro extranjeros incurriendo en alineación indebida

“Sí, me queda una inquietud, no sé, creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros, porque todavía Arce no tiene la nacionalidad colombiana. Entonces este es un tema que es bueno revisarlo. Indudablemente que uno tiene que apelar a todo esto y más con un equipo de la jerarquía, la condición de Nacional”.

Entretanto, Javier Gandolfi aceptó la responsabilidad del error de tener en el campo de juego a Camilo Candido (Uruguay), Juan Bauza (Argentina), Facundo Batista (Uruguay) y Billy Arce (Ecuador).

“Buenas noches para todos. La respuesta es muy corta. Cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas. Y luego lo hablaré, obviamente, con el cuerpo técnico que no puede pasar. No hay mucho para agregar”.

Noticia en desarrollo...