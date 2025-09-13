Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Álvaro Montero firmó contrato con Vélez, a préstamo por 18 meses desde Millonarios - crédito Vélez Sarsfield

La oportunidad de Álvaro Montero en el arco de Vélez Sarsfield se presentó de manera inesperada tras la lesión de Tomás Marchiori durante el encuentro frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el 12 de septiembre de 2025.

El guardameta colombiano, que llegó procedente de Millonarios, fue llamado a defender la portería antes de que se cumpliera la media hora de juego, en un contexto que exigía temple y experiencia.

Barros Schelotto elogió a Álvaro Montero en su debut-crédito Pedro Lázaro Fernández/REUTERS

El debut de Montero resultó favorable para el equipo argentino. Aunque el partido no le presentó grandes desafíos, el portero respondió con solvencia en las ocasiones en que fue requerido, logrando mantener su arco invicto en condición de visitante. Una intervención destacada cerca del final del encuentro evitó que Huracán abriera el marcador, consolidando así una actuación que fue bien recibida por el cuerpo técnico.

Tras el partido, Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez Sarsfield, analizó el rendimiento de su equipo y dedicó palabras de reconocimiento al desempeño del arquero colombiano. El técnico de 52 años subrayó la dificultad del momento en que Montero ingresó al campo y valoró la seguridad que transmitió bajo los tres palos.

“En cuanto a Montero, entró en un partido duro, difícil, pero la experiencia que tiene, más las condiciones que tiene, lo llevaron a hacer un partido muy bueno, incluso creo que Huracán llegó en una oportunidad con un disparo fuera del área y lo resolvió muy bien”, manifestó Barros Schelotto en la atención a medios, destacando la capacidad del portero para responder en situaciones de presión.

El entrenador también se refirió a la situación física de Marchiori, cuyo estado determinará la continuidad de Montero como titular, que salió lesionado al minuto 29 de partido:

“Marchiori recién tuvo esa molestia en la rodilla que no sé cómo se va a sentir mañana o el domingo. Imagino que el médico sabrá qué hacer una vez revisado mañana”, explicó Barros Schelotto ante la prensa, dejando en claro que la evolución de la lesión será clave para definir la titularidad en los próximos compromisos.

Mientras se aguarda el diagnóstico definitivo sobre la lesión de Marchiori, todo indica que Álvaro Montero será el encargado de custodiar el arco de Vélez Sarsfield en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda, programado para el 16 de septiembre de 2025.

Esta circunstancia representa una oportunidad para que el portero colombiano sume minutos y avance en su proceso de consolidación dentro del equipo argentino.

Así fue el debut de Álvaro Montero

Álvaro Montero se perfila como titular en los cuartos de final de Copa Libertadores- crédito Vélez Sarsfield

El debut oficial de Álvaro Montero con Vélez Sarsfield en la Liga Argentina marcó un punto de inflexión en su carrera. El guardameta, que había dejado Millonarios en busca de nuevos retos internacionales, permaneció en el banquillo durante casi dos meses debido al buen momento de Tomás Marchiori, titular indiscutido en el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Sin embargo, una lesión inesperada de Marchiori durante el enfrentamiento ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó le abrió la puerta a Montero, ingresando al minuto 29 del primer tiempo y defendió el arco durante 60 minutos.

El partido concluyó con un empate sin goles, pero el colombiano realizó una intervención clave que permitió mantener su portería invicta.

Este desempeño representa un cambio significativo para el guajiro, que parecía destinado a permanecer en el banquillo por el resto de la temporada.

La llegada de Montero a Vélez Sarsfield se produjo en el segundo semestre de 2025, tras su salida de Millonarios. Su falta de minutos en el fútbol argentino le costó la convocatoria a la selección Colombia en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

No obstante, su reciente actuación podría abrirle la posibilidad de consolidarse como titular y aspirar a recuperar un lugar en el combinado nacional.

Por otro lado, Vélez Sarsfield celebró recientemente la obtención de la Supercopa de Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba, un título en el que Montero formó parte de la plantilla y se mostró satisfecho con el trofeo. Este logro se suma a la expectativa generada por su debut y su posible consolidación en el equipo.

Cuándo vuelve a jugar Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield llega como campeón de la Supercopa Argentina 2024 - crédito Juan José García/Fotobaires-Infobae Argentina

Ahora, Vélez jugará el partido de cuartos de final de Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda en el estadio José Amalfitani, el 16 de septiembre de 2025, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, este es el calendario que tendrá “El Fortín” (apodo de Vélez).

16 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores: Vélez Sarsfield vs. Racing Club

19 de septiembre de 2025 - Torneo Betano: San Martín de San Juan vs. Vélez Sarsfield

23 de septiembre de 2025 - Copa Libertadores: Racing Club vs. Vélez Sarsfield

29 de septiembre de 2025 - Torneo Betano: Vélez Sarsfield vs. Atlético Tucumán