Video: el error de Kevin Mier ante Venezuela en eliminatorias por el que es atacado en redes sociales

El portero de la Tricolor se equivocó en un rebote y dejó que Yosef Martínez le anotara al combinado nacional en eliminatorias - crédito @CenterOfGoals/X

En un partido de máximo voltaje en el estadio Monumental de Maturín entre Venezuela y Colombia, los de Néstor Lorenzo no la pasaron bien en los primeros minutos ante una Vinotinto determinada a asegurar su presencia en un repechaje por la Copa del Mundo.

Desde el silbatazo inicial de Wilton Sampaio, la Vinotinto apostó por una presión alta sobre Colombia. Durante los primeros compases, Venezuela mostró una clara intención ofensiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Apenas en el minuto 3, Salomón Rondón se impuso en la media luna y habilitó a Telasco Segovia, que se internó sin marca y definió al ángulo derecho de Kevin Mier, titular para este compromiso en lugar del habitual Camilo Vargas. Ese tanto desató la euforia en las tribunas, ya que colocaba a la selección local en zona de repechaje, independiente de lo que sucediera en Bolivia, que se medía ante Brasil por dicho cupo.

A pesar del golpe recibido, Colombia ajustó líneas rápidamente y aprovechó su primera oportunidad a balón parado. Sobre el minuto 10, James Rodríguez ejecutó un tiro de esquina preciso desde la derecha, y Yerry Mina conectó de cabeza para batir a Joel Graterol. La defensa venezolana no logró despejar y la igualdad llegó.

Venezuela se puso en ventaja a los tres minutos con anotación de Telasco Segovia - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

La respuesta de Venezuela no tardó. A los 12 minutos, el equipo local volcó su ataque por la banda derecha. Aramburu entregó el esférico a Segovia, quien lanzó un centro para Josef Martínez, que remató cruzado y superó la resistencia de Mier. El guardameta de Cruz Azul dejó que el balón se deslizara por debajo de sus brazos y alcanzó a superar la línea de gol antes de que se percatara e intentara despejar el balón con su mano.

La celebración se desató una vez más en las tribunas del estadio, mientras los jugadores colombianos protestaban una posible falta en ataque de Martínez sobre Mier. Sin embargo, la anotación fue validada por el cuerpo arbitral y la Vinotinto obtuvo una ventaja parcial.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de ataques y cuestionamientos para el guardameta, que pese a ser un jugador muy pedido por la hinchada durante el ciclo Lorenzo (de hecho, fue controvertida su ausencia en la Copa América 2024), en sus primeros juegos con la Tricolor alterna buenos con malos momentos y su posición comienza a quedar en duda.

Empate de altos vuelos en Maturín

Al final del primer tiempo, Luis Javier Suárez convirtió el 2-2 parcial en Maturín - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Colombia intentó reaccionar adelantando sus líneas y ejerciendo más presión sobre la zaga venezolana, aunque sin lograr profundidad en el último cuarto de la cancha. Los fallos en la salida y la precisión en los pases impidieron que los dirigidos por Néstor Lorenzo encontraran con frecuencia a Luis Javier Suárez en posición de finalización.

En una de las acciones de mayor peligro, James Rodríguez probó desde media distancia e inquietó a Rafael Romo, quien desvió el balón y generó protestas de los futbolistas colombianos por una supuesta mano en el área que el árbitro no sancionó. Venezuela respondió con un remate de Martínez de chilena, en el minuto 38, que superó a Mier, pero terminó estrellándose en el travesaño, en una de las opciones más claras del compromiso.

En el tramo final de la primera etapa, Colombia buscó alternativas y consiguió mayores líneas de pase, aunque continuó topándose con una defensa venezolana que mostró solidez para controlar los intentos del visitante. Las transiciones rápidas y el contacto físico predominaron en un juego que, durante esa primera parte, mantuvo en vilo la definición de los puestos para el repechaje sudamericano.

Por fin, en el minuto 42, Luis Javier Suárez decretó el 2-2, culminando una jugada colectiva que dejó descolocada la defensa venezolana y dando un cierre a un primer tiempo de máxima intensidad entre ambos seleccionados.

El delantero del Sporting de Lisboa apareció para el segundo tanto de la Tricolor sobre Venezuela en Maturín - crédito @CenterOfGoals/X