Tras la eliminación contra Colombia, figura de Venezuela renunció a su selección: “Espero que puedan lograrlo”

La Tricolor ganó 3-6 y eliminó a Venezuela - crédito Reuters

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el mundial de 2026 se disputó en la noche del 9 de septiembre; con los cupos directos llenos, la emoción de la jornada estuvo en la definición por el séptimo lugar, que permite que una nación más de la Conmebol dispute una fase de repechaje.

La primera chance era para Venezuela, que tenía un punto de diferencia sobre Bolivia y necesitaba ganarle a Colombia para concretar su paso a la siguiente fase y soñar con la primera clasificación a una copa del mundo en la historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al final, aunque estuvo en dos ocasiones adelante en el marcador, la Vinotinto no logró mantener el resultado a su favor y terminó perdiendo contra Colombia 3-6, con cuatro goles del delantero Luis Javier Suárez, actualmente en el Sporting de Lisboa.

Con la victoria de Bolivia ante Brasil, el seleccionado venezolano quedó por fuera de la siguiente Copa Mundo, y se mantiene como la única nación de América del Sur que no ha disputado el torneo de naciones.

Figura de Venezuela renunció tras goleada contra Colombia

Venezuela, Perú y Chile no jugarán la copa del mundo - crédito Reuters

Después de llorar de manera desconsolada en medio del terreno de juego, el mediocampista Tomás Rincón pidió disculpas a sus compatriotas por la decepción.

“No pudimos conseguir nuestro objetivo. Lo lamentamos mucho, desde el fondo de nuestros corazones. Han sido muchos años y no se nos ha dado… La selección debe recuperar fuerzas para que nuestro fútbol pueda seguir compitiendo. Tenemos mucho trabajo por delante”.

De la misma forma, el exjugador de Juventus y Torino confirmó que frente a Colombia disputó su último partido como futbolista de la selección venezolana.

“Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo. Perdimos una oportunidad única. Fue mi último partido con la selección en eliminatorias”.

Rincón se despidió de la selección venezolana en Maturín - crédito Reuters

En zona mixta, Rincón explicó que, con 37 años, considera que no podrá estar en el mundial de 2030, por lo que tomó la decisión de dejar su lugar para que sea ocupado por alguien más joven.

“Yo lo intenté por 17 años y no se pudo. Sigan soñando, espero que ellos puedan lograrlo. Ha sido mi último partido por eliminatorias. Espero que los muchachos que sigan puedan recuperar esa fuerza y convicción, así es la vida, hay que levantarse y volver a intentarlo una vez más”.

Rincón, que lloró nuevamente por la eliminación, terminó su mensaje al describir lo que sintió en cada ocasión que vistió la camiseta de su selección: “Solo quiero decir que me siento orgulloso y honrado de haber representado a mi país por tanto tiempo”, puntualizó.

La Vinotinto desperdició las dos ocasiones que estuvo adelante en el marcador - crédito Reuters

Aunque no lo confirmó, además de Rincón, el delantero Salomón Rondón, de 35 años, también dejó en duda su continuidad en la selección de Venezuela, que volverá a jugar en la próxima fecha FIFA un partido amistoso contra Argentina.

Por parte de la selección Colombia, la vocería fue tomada por el capitán y “10″ del equipo nacional, James Rodríguez, que en rueda de prensa envió un mensaje a los fanáticos venezolanos.

“También hemos pasado por lo que están pasando ustedes hace cuatro años, así que también les envío fuerzas”, indicó Rodríguez, que aprovechó el espacio para afirmar que Colombia puede soñar con pelear el título del mundial.

"Me quedo con lo bueno, este grupo siempre tiene hambre, como digo siempre. También intento guiarlos para que se pueda ganar siempre. Falta mucho porque este grupo tiene cosas buenas, estos nueve meses que faltan creo que podemos soñar con más cosas grandes", declaró el capitán de la Tricolor, que aún no ha confirmado los juegos amistosos que disputará en la preparación para el mundial.