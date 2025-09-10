Lautaro Martínez denunció las amenazas de Wilmar Roldán en el último partido de Argentina contra Ecuador en Eliminatorias

Ecuador se impuso 1-0 en la última jornada de la Eliminatoria Sudamericana - crédito REUTERS/Cristina Vega

La última fecha de la Eliminatoria Sudamericana tuvo el protagonismo colombiano no solo en la goleada de la Tricolor 6-3 sobre Venezuela, sino en Wilmar Roldán, juez central del partido de la selección de Ecuador contra la selección de Argentina en el estadio Monumental Banco Pichincha.

La controversia en torno al arbitraje de Wilmar Roldán durante la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas se intensificó después de que Lautaro Martínez denunció públicamente que el juez colombiano “amenazó” a jugadores argentinos con sanciones que podrían impactar la próxima Copa del Mundo.

Según detalló el delantero de Inter de Milán, Roldán advirtió durante el partido que una tarjeta roja dejaría a los futbolistas “fuera del Mundial”, una acusación que fue recogida y amplificada por varios medios tras el duelo en el estadio Monumental de Guayaquil.

En la zona mixta, Martínez expuso su malestar ante la prensa, asegurando: “No suelo hablar tanto de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González saltó a cabecear, le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial”, dijo el delantero.

Lautaro Martínez apuntó contra el árbitro Roldán

Añadió que este tipo de advertencias no resultan apropiadas en el desarrollo de una competición, enfatizando: “Son cosas que no están buenas, no está bueno”, reafirmó ante las cámaras de Fox Sports.

La situación generó una oleada de descontento entre los integrantes de la selección argentina.

El propio Martínez, junto a Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi, fue amonestado durante el partido frente a Ecuador, mientras que Nicolás Otamendi recibió una expulsión tras derribar a Enner Valencia en una jugada clara de gol.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Ecuador v Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador - September 9, 2025 Argentina's Nicolas Otamendi is shown a red card by referee Wilmar Roldan as Argentina's Leandro Paredes and Argentina's Leonardo Balerdi react REUTERS/Cristina Vega

Según el testimonio de Martínez: “Es un gran árbitro, porque me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien”.

Otro protagonista en la polémica fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que focalizó sus críticas al penal cobrado contra Tagliafico por una mano sancionada sobre el final del primer tiempo y marcado como el único gol del encuentro.

El arquero argentino sostuvo frente a los micrófonos de TNT Sports que esa decisión alteró el desarrollo del partido, profundizando la insatisfacción del plantel con el arbitraje.

Argentina perderá la cima del ránking FIFA

Argentina's forward #22 Lautaro Martinez (C) reacts after losing the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Ecuador and Argentina at the Monumental Banco Pichincha Stadium in Guayaquil, Ecuador on September 9, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con la derrota por 1 a 0 frente a Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil marcó, para la selección argentina, no solo el final de una competencia, sino también el término de una era como líder del ranking FIFA. De acuerdo con el especialista Silvio Maverino, citado por Infobae, la nueva actualización del escalafón mundial publicada el 17 de septiembre reflejará el desplazamiento del equipo conducido por Lionel Scaloni después de haber mantenido de manera ininterrumpida el primer puesto desde abril de 2023.

El modelo Elo—sistema estadístico utilizado por la FIFA para evaluar el rendimiento actual de cada selección en función de resultados, dificultad del rival e importancia de los encuentros—explica esta modificación en la cima.

Argentina, con 1.885,36 puntos acumulados en la última medición, será superada por España (que contaba con 1.867,09 unidades), mientras que Francia quedará al acecho con 1.862,03 puntos. La reciente caída ante un seleccionado ecuatoriano con 1.570,68 puntos en el puesto 23, incentivó una penalización en el sistema, respaldada por el principio central del ranking: las derrotas frente a equipos de menor posición implican una caída proporcionalmente mayor en el puntaje.

Argentina, como campeón vigente de la Copa del Mundo, mantendrá su condición de cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. Este privilegio también se garantiza para los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, sin importar su ubicación en el ranking:

España Francia Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Bélgica Croacia Italia