Deportes

Lautaro Martínez denunció las amenazas de Wilmar Roldán en el último partido de Argentina contra Ecuador en Eliminatorias

El juez central colombiano sancionó 23 faltas en el compromiso, mostró cinco tarjetas amarillas y expulsó a Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Ecuador se impuso 1-0 en
Ecuador se impuso 1-0 en la última jornada de la Eliminatoria Sudamericana - crédito REUTERS/Cristina Vega

La última fecha de la Eliminatoria Sudamericana tuvo el protagonismo colombiano no solo en la goleada de la Tricolor 6-3 sobre Venezuela, sino en Wilmar Roldán, juez central del partido de la selección de Ecuador contra la selección de Argentina en el estadio Monumental Banco Pichincha.

La controversia en torno al arbitraje de Wilmar Roldán durante la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas se intensificó después de que Lautaro Martínez denunció públicamente que el juez colombiano “amenazó” a jugadores argentinos con sanciones que podrían impactar la próxima Copa del Mundo.

Según detalló el delantero de Inter de Milán, Roldán advirtió durante el partido que una tarjeta roja dejaría a los futbolistas “fuera del Mundial”, una acusación que fue recogida y amplificada por varios medios tras el duelo en el estadio Monumental de Guayaquil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la zona mixta, Martínez expuso su malestar ante la prensa, asegurando: “No suelo hablar tanto de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González saltó a cabecear, le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial”, dijo el delantero.

Lautaro Martínez apuntó contra el árbitro Roldán

Añadió que este tipo de advertencias no resultan apropiadas en el desarrollo de una competición, enfatizando: “Son cosas que no están buenas, no está bueno”, reafirmó ante las cámaras de Fox Sports.

La situación generó una oleada de descontento entre los integrantes de la selección argentina.

El propio Martínez, junto a Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi, fue amonestado durante el partido frente a Ecuador, mientras que Nicolás Otamendi recibió una expulsión tras derribar a Enner Valencia en una jugada clara de gol.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Ecuador v Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador - September 9, 2025 Argentina's Nicolas Otamendi is shown a red card by referee Wilmar Roldan as Argentina's Leandro Paredes and Argentina's Leonardo Balerdi react REUTERS/Cristina Vega

Según el testimonio de Martínez: “Es un gran árbitro, porque me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien”.

Otro protagonista en la polémica fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que focalizó sus críticas al penal cobrado contra Tagliafico por una mano sancionada sobre el final del primer tiempo y marcado como el único gol del encuentro.

El arquero argentino sostuvo frente a los micrófonos de TNT Sports que esa decisión alteró el desarrollo del partido, profundizando la insatisfacción del plantel con el arbitraje.

Argentina perderá la cima del ránking FIFA

Argentina's forward #22 Lautaro Martinez
Argentina's forward #22 Lautaro Martinez (C) reacts after losing the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Ecuador and Argentina at the Monumental Banco Pichincha Stadium in Guayaquil, Ecuador on September 9, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con la derrota por 1 a 0 frente a Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil marcó, para la selección argentina, no solo el final de una competencia, sino también el término de una era como líder del ranking FIFA. De acuerdo con el especialista Silvio Maverino, citado por Infobae, la nueva actualización del escalafón mundial publicada el 17 de septiembre reflejará el desplazamiento del equipo conducido por Lionel Scaloni después de haber mantenido de manera ininterrumpida el primer puesto desde abril de 2023.

El modelo Elo—sistema estadístico utilizado por la FIFA para evaluar el rendimiento actual de cada selección en función de resultados, dificultad del rival e importancia de los encuentros—explica esta modificación en la cima.

Argentina, con 1.885,36 puntos acumulados en la última medición, será superada por España (que contaba con 1.867,09 unidades), mientras que Francia quedará al acecho con 1.862,03 puntos. La reciente caída ante un seleccionado ecuatoriano con 1.570,68 puntos en el puesto 23, incentivó una penalización en el sistema, respaldada por el principio central del ranking: las derrotas frente a equipos de menor posición implican una caída proporcionalmente mayor en el puntaje.

Argentina, como campeón vigente de la Copa del Mundo, mantendrá su condición de cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026. Este privilegio también se garantiza para los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, sin importar su ubicación en el ranking:

  1. España
  2. Francia
  3. Argentina
  4. Inglaterra
  5. Portugal
  6. Brasil
  7. Países Bajos
  8. Bélgica
  9. Croacia
  10. Italia

Temas Relacionados

Wilmar RoldánEliminatoria SudamericanaEcuador vs. ArgentinaLautaro MartínezMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Egan Bernal explicó lo que significó la victoria en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”

El pedalista colombiano, líder del Ineos Grenadiers, volvió al triunfo en una de las carreras de ciclismo más importantes del mundo, después de 4 años de “sequía”

Egan Bernal explicó lo que

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal cede tiempo en la clasificación general, en un día donde Harold Tejada fue protagonista

El ciclista colombiano firmó una histórica victoria en la etapa 16 y se acercó los diez primeros de la competencia, lo que puede dificultar colarse en una nueva fuga

Etapa 17 de la Vuelta

Esta es la impresionante coincidencia del colombiano Luis Suárez, goleador del partido contra Venezuela, con histórico del fútbol sudamericano: la reseñó Conmebol

El delantero samario, que recientemente llegó al Sporting de Lisboa, tuvo una noche de ensueño en Maturín con la camiseta de la “Tricolor”, por sus cuatro goles marcados

Esta es la impresionante coincidencia

Colombia se acerca al bombo 1 del sorteo del Mundial tras las victorias contra Bolivia y Ecuador: así quedaría en el ranking FIFA

La Tricolor tiene que descontar al menos 22 puntos a Croacia, selección al borde del bombo 1, para ser cabeza de grupo en el Mundial 2026, en las próximas cuatro fechas FIFA

Colombia se acerca al bombo

Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia, celebró la clasificación al repechaje con la camiseta de Colombia

La selección boliviana logró una victoria determinante por la mínima diferencia ante Brasil y, con la ayuda del contundente triunfo de Colombia sobre Venezuela, obtuvo el ansiado cupo al repechaje mundialista

Carlos Lampe, arquero de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Ella es la esposa y

Ella es la esposa y madre del hijo de Luis Javier Suárez, el goleador de la selección Colombia frente a Venezuela

Del periodismo en el Cauca a conquistar la música: la historia del corresponsal que dejó Caracol Televisión para seguir un sueño

Alejandro Sanz regresa a Bogotá con su gira ‘¿Y ahora qué?’, en el Movistar Arena: precios y fechas de preventa

Catherine Siachoque reveló por qué ocultó su romance con Miguel Varoni: “Venía de una relación tormentosa”

Luisa Fernanda W hizo advertencia tras la polémica por video filtrado de Isabella Ladera y Beéle: “No seamos ignorantes”

Deportes

Egan Bernal explicó lo que

Egan Bernal explicó lo que significó la victoria en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal cede tiempo en la clasificación general, en un día donde Harold Tejada fue protagonista

Esta es la impresionante coincidencia que tuvo Luis Suárez, delantero de la selección Colombia, con histórico del fútbol sudamericano: así lo reseñó Conmebol

Colombia se acerca al bombo 1 del sorteo del Mundial tras las victorias contra Bolivia y Ecuador: así quedaría en el ranking FIFA

Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia, celebró la clasificación al repechaje con la camiseta de Colombia