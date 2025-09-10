Deportes

A pesar de la goleada, Carlos Antonio Vélez criticó el partido de Colombia contra Venezuela: “Muy poco para llevar para la casa”

Para el analista, el juego colectivo de la Tricolor a cargo de Néstor Lorenzo sigue quedando en deuda y habrá mucho por mejorar de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
James Rodríguez y Luis Javier
James Rodríguez y Luis Javier Suárez fueron protagonistas de la goleada de Colombia contra Venezuela - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Mientras la Selección Colombia celebraba su regreso a la máxima cita del fútbol mundial tras ocho años, los cuestionamientos a su desempeño no tardaron en surgir por parte de algunos comentaristas deportivos.

El periodista Carlos Antonio Vélez crítico la contundente victoria por 6-3 frente a Venezuela, subrayando tanto las virtudes individuales como las deficiencias colectivas del equipo.

En su intervención para Planeta fútbol, de Win Sports, Vélez remarcó la diferencia entre el resultado y el funcionamiento.

“Es un cierre digno; lo que pasa es que, yo sí quiero preguntar, ¿ustedes quieren que hable de resultado o hable del juego? Porque si hablo de resultado, maravilloso... seis goles. Si hablo del juego, ya ahí empezamos a complicarnos”, expuso el periodista, apuntando a un contraste evidente entre la goleada y la calidad del juego mostrado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La crítica de Vélez se dirigió especialmente al desempeño defensivo y a las decisiones tácticas del técnico Néstor Lorenzo.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Monumental de Maturin, Maturin, Venezuela - September 9, 2025 Colombia coach Nestor Lorenzo reacts REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Recalcó los errores cometidos en el fondo, diciendo: “Mier se hizo goles, defensivamente fuimos un desastre, cada vez que nos atacaron nos llegaron. No me parece que desubiquen a Davinson Sánchez para meter a Mina, que cada vez que marca comete una falta. Claro, se lava la cara con un gol que hace; y después... lo que hicimos fue aprovechar”.

Así, Vélez dejó en claro que los recurrentes fallos en la zaga y bajo los tres palos permitieron que el rival generara peligro y anotara.

Analizando el segundo tiempo, Vélez sostuvo que la selección Tricolor supo capitalizar el golpe anímico de la vinotinto tras el empate y la presión de saberse fuera de la clasificación directa.

“En el segundo tiempo, después del minuto 50, aprovechar la cabecita de los venezolanos. El partido estaba para ellos, empatamos terminando el primer tiempo y cuando ellos se van al vestuario les dicen: ‘están empatando el partido, pero Bolivia va ganando. Estamos afuera, tenemos que salir y arriesgar’”, detalló el comunicador sobre el estado anímico de Venezuela, resaltando que Colombia encontró espacios y sentenció el encuentro en ese escenario.

Post de Carlos Antonio Vélez
Post de Carlos Antonio Vélez tras la goleada de la selección Colombia contra Venezuela - crédito X

En sus mensajes a través de redes sociales, Vélez profundizó su reflexión, valorando las actuaciones individuales por encima del colectivo: “Tenemos jugadores para hacer algo mejor que lo que se venía haciendo, hay que ponerlos, hay que alinearlos y darles la oportunidad. Seguir con los amigos, asegurarle el puesto a varios y pasar por encima de la meritocracia no puede seguir siendo el ‘modus operandi’... si con lo de Suárez no aprenden estamos jodidos”, publicó el periodista, defendiendo el llamado de Luis Javier Suárez y criticando la falta de meritocracia en la selección.

Sobre el rendimiento del delantero, autor de cuatro de los seis goles de Colombia, Vélez enfatizó: “Fue lo mejor del último juego y gracias a sus goles maquillamos la pálida cara de la selección. Victorias ante debiluchos como Bolivia y Venezuela no son medida seria, pero dejan cosas. Lo de Suárez en lo individual y en lo colectivo, que si no corregimos los errores cometidos, sin la pelota y en marca, un equipo bueno nos hace comer el polvo”. De este modo, el periodista recalcó que los errores estructurales no pueden quedar ocultos tras una goleada ante un rival ya eliminado.

Ante todo pronóstico, la selección
Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Vélez se mostró especialmente crítico contra cualquier exceso de optimismo, dado el contexto y los contrincantes: “Nada deslumbrante el juego de equipo, mejoría poca y solo el maquillaje que le brinda un gran jugador, porque lo es, con balón y sin él… Cuatro equipos con el mismo puntaje y solo los goles de un jugador, ante un rival eliminado, marcaron diferencia. Muy poco para llevar para la casa si se es exigente y serio, pero excelente para quienes celebran y patrocinan la mediocridad. Esa es la diferencia!!!!”.

El resultado llevó a Colombia a igualar los 28 puntos de Uruguay y Brasil, superándolos únicamente por diferencia de goles, y selló así su clasificación al Mundial. Mientras tanto, la derrota dejó a Venezuela fuera del repechaje, posición que pasará a disputar Bolivia.

Temas Relacionados

Selección ColombiaColombia vs.Colombia vs. VenezuelaCarlos Antonio VélezEliminatoria SudamericanaColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

El ciclista colombiano firmó una histórica victoria en la etapa 16 y se acercó los diez primeros de la competencia, lo que puede dificultar colarse en una nueva fuga

Etapa 17 de la Vuelta

Así reaccionó la prensa venezolana tras la histórica goleada de Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Acabaron con la fe mundialista”

Después de la gran actuación del cuadro Cafetero en Maturín, la prensa del vecino país reaccionó a la decepción que generó la eliminación del Mundial de Norteamérica 2026

Así reaccionó la prensa venezolana

Lorenzo y James enviaron mensaje de apoyo a la selección de Venezuela después de golearlos 6-3: “Hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes”

Con un marcador a favor de la Tricolor 6-3, Venezuela perdió la oportunidad de pasar al repechaje, para tratar de llegar a su primer mundial de fútbol

Lorenzo y James enviaron mensaje

Néstor Lorenzo tras victoria de Colombia 3-6 sobre Venezuela: “estamos en el lugar donde nos merecemos estar”

El técnico destacó que la tricolor cumplió el objetivo y alcanzó la posición que refleja su rendimiento durante las eliminatorias al mundial 2026

Néstor Lorenzo tras victoria de

Desde Kevin Mier hasta el paso de Bolivia al repechaje: los memes que dejó el partido entre Colombia y Venezuela

En un partido frenético, las redes sociales enloquecieron con los aciertos y errores de lado y lado en Maturín, en el cierre de las eliminatorias mundialistas para la Tricolor

Desde Kevin Mier hasta el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica en Cauca: este es

Polémica en Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en EL Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

ENTRETENIMIENTO

El inesperado objeto que J

El inesperado objeto que J Balvin lleva siempre en su millonario bolso: influenciadora paisa reveló los gustos que tiene el artista y sus infaltables

Estafaron a La Liendra en Nueva York con una modalidad bastante común en Colombia: “Me siento como un tonto”

Karol G sería la gran figura del festival Coachella 2026: así lo reveló la revista ‘Rolling Stone’

Lilo & Stitch, Thunderbolts y más: lo mejor de Disney+ Colombia para ver en familia

Shakira sigue haciendo historia en México: recibe certificación por nuevo récord y se prepara para su última fecha en el GNP Seguros

Deportes

Etapa 17 de la Vuelta

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

Así reaccionó la prensa venezolana tras la histórica goleada de Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Acabaron con la fe mundialista”

Lorenzo y James enviaron mensaje de apoyo a la selección de Venezuela después de golearlos 6-3: “Hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes”

Néstor Lorenzo tras victoria de Colombia 3-6 sobre Venezuela: “estamos en el lugar donde nos merecemos estar”

Desde Kevin Mier hasta el paso de Bolivia al repechaje: los memes que dejó el partido entre Colombia y Venezuela