A pesar de la goleada, Carlos Antonio Vélez criticó el partido de Colombia contra Venezuela: “Muy poco para llevar para la casa”

James Rodríguez y Luis Javier Suárez fueron protagonistas de la goleada de Colombia contra Venezuela - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Mientras la Selección Colombia celebraba su regreso a la máxima cita del fútbol mundial tras ocho años, los cuestionamientos a su desempeño no tardaron en surgir por parte de algunos comentaristas deportivos.

El periodista Carlos Antonio Vélez crítico la contundente victoria por 6-3 frente a Venezuela, subrayando tanto las virtudes individuales como las deficiencias colectivas del equipo.

En su intervención para Planeta fútbol, de Win Sports, Vélez remarcó la diferencia entre el resultado y el funcionamiento.

“Es un cierre digno; lo que pasa es que, yo sí quiero preguntar, ¿ustedes quieren que hable de resultado o hable del juego? Porque si hablo de resultado, maravilloso... seis goles. Si hablo del juego, ya ahí empezamos a complicarnos”, expuso el periodista, apuntando a un contraste evidente entre la goleada y la calidad del juego mostrado.

La crítica de Vélez se dirigió especialmente al desempeño defensivo y a las decisiones tácticas del técnico Néstor Lorenzo.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Venezuela v Colombia - Estadio Monumental de Maturin, Maturin, Venezuela - September 9, 2025 Colombia coach Nestor Lorenzo reacts REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Recalcó los errores cometidos en el fondo, diciendo: “Mier se hizo goles, defensivamente fuimos un desastre, cada vez que nos atacaron nos llegaron. No me parece que desubiquen a Davinson Sánchez para meter a Mina, que cada vez que marca comete una falta. Claro, se lava la cara con un gol que hace; y después... lo que hicimos fue aprovechar”.

Así, Vélez dejó en claro que los recurrentes fallos en la zaga y bajo los tres palos permitieron que el rival generara peligro y anotara.

Analizando el segundo tiempo, Vélez sostuvo que la selección Tricolor supo capitalizar el golpe anímico de la vinotinto tras el empate y la presión de saberse fuera de la clasificación directa.

“En el segundo tiempo, después del minuto 50, aprovechar la cabecita de los venezolanos. El partido estaba para ellos, empatamos terminando el primer tiempo y cuando ellos se van al vestuario les dicen: ‘están empatando el partido, pero Bolivia va ganando. Estamos afuera, tenemos que salir y arriesgar’”, detalló el comunicador sobre el estado anímico de Venezuela, resaltando que Colombia encontró espacios y sentenció el encuentro en ese escenario.

Post de Carlos Antonio Vélez tras la goleada de la selección Colombia contra Venezuela - crédito X

En sus mensajes a través de redes sociales, Vélez profundizó su reflexión, valorando las actuaciones individuales por encima del colectivo: “Tenemos jugadores para hacer algo mejor que lo que se venía haciendo, hay que ponerlos, hay que alinearlos y darles la oportunidad. Seguir con los amigos, asegurarle el puesto a varios y pasar por encima de la meritocracia no puede seguir siendo el ‘modus operandi’... si con lo de Suárez no aprenden estamos jodidos”, publicó el periodista, defendiendo el llamado de Luis Javier Suárez y criticando la falta de meritocracia en la selección.

Sobre el rendimiento del delantero, autor de cuatro de los seis goles de Colombia, Vélez enfatizó: “Fue lo mejor del último juego y gracias a sus goles maquillamos la pálida cara de la selección. Victorias ante debiluchos como Bolivia y Venezuela no son medida seria, pero dejan cosas. Lo de Suárez en lo individual y en lo colectivo, que si no corregimos los errores cometidos, sin la pelota y en marca, un equipo bueno nos hace comer el polvo”. De este modo, el periodista recalcó que los errores estructurales no pueden quedar ocultos tras una goleada ante un rival ya eliminado.

Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Vélez se mostró especialmente crítico contra cualquier exceso de optimismo, dado el contexto y los contrincantes: “Nada deslumbrante el juego de equipo, mejoría poca y solo el maquillaje que le brinda un gran jugador, porque lo es, con balón y sin él… Cuatro equipos con el mismo puntaje y solo los goles de un jugador, ante un rival eliminado, marcaron diferencia. Muy poco para llevar para la casa si se es exigente y serio, pero excelente para quienes celebran y patrocinan la mediocridad. Esa es la diferencia!!!!”.

El resultado llevó a Colombia a igualar los 28 puntos de Uruguay y Brasil, superándolos únicamente por diferencia de goles, y selló así su clasificación al Mundial. Mientras tanto, la derrota dejó a Venezuela fuera del repechaje, posición que pasará a disputar Bolivia.