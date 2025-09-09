Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”

En redes sociales este video se hizo viral, en el que se ve cómo los fanáticos de la 'Vinotinto' estarían dispuestos a renunciar a uno de sus más peleados reconocimientos, del orden binacional: la arepa - crédito redes sociales

El estadio Monumental de Maturin será el escenario en el que la selección Colombia buscará un cierre por todo lo alto de su participación en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, luego de haber logrado la clasificación anticipada a la cita orbital; en su regreso a la máxima competencia de la FIFA tras ocho años de ausencia. Sin embargo, la atención está puesta en el papel que jugará la Tricolor en las aspiraciones de su rival, Venezuela, que se juega su última posibilidad.

Mientras los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo tienen 25 puntos de 51 disputados, que lo ubican en la quinta casilla, con el cupo directo asegurado a la próxima edición mundialista, la Vinotinto se ubica séptima con 18 unidades; y será protagonista del cierre de las clasificatorias en una intensa lucha por el tiquete al repechaje junto a Bolivia, que está en el octavo puesto con 17 unidades. Un remate de infarto entre dos de las sorpresas del continente.

Venezuela y Colombia se enfrentarán en Maturín en el cierre de las eliminatorias mundialistas -crédito Infobae

Una serie de resultados podrían llevar a los dirigidos por el también gaucho Fernando Batista a su primera clasificación a la fase final del torneo, en el que habrá para esta oportunidad un total de 64 combinados nacionales. Por ejemplo, si los locales vencen a los cafeteros, lograrán el objetivo de pelear por un cupo en el mundial en la siguiente fase, sin depender de lo que suceda a la misma hora (6:30 p. m.), entre los del altiplano y Brasil, en el estadio Municipal de El Alto.

Ahora bien, si se da un empate en suelo patriota, Venezuela tendrá que rogar para que Bolivia no le gane al scracht, orientados por el italiano Carlo Ancelotti. Entretanto, a resultados iguales en Maturín y El Alto, el sueño del país vecino de ir por primera vez a la ronda mundialista estará un paso más cerca; por lo que en redes sociales ha empezado a circular una campaña para pedir una ‘ayuda’ colombiana, a cambio de uno de los reconocimientos más codiciados.

Colombia llegará al juego ante Venezuela precedida de la contundente victoria (3-0) ante Bolivia - crédito FCF

La insólita propuesta con la que los venezolanos quieren sellar el Pacto de Maturín

En las redes sociales, fanáticos de la Vinotinto están dispuestos a firmar una especie de pacto que lleve a su combinado nacional, por primera vez, a disputar la repesca. Así como en su momento lo hizo el representativo Tricolor con Perú, en el conocido Pacto de Lima, gestionado por el delantero Falcao García. Aunque el duelo entre colombianos y venezolanos se ha caracterizado por su creciente rivalidad, esta vez piden por clemencia del equipo de Lorenzo.

Así se vio en las redes sociales, con un video en el que un grupo de jóvenes, con un sentido mensaje, dejaron plasmado su ofrecimiento a cambio de la conquista en este duelo; lo anterior, al ver que su rival no tiene nada que perder, pues ya obtuvo su tiquete a su séptimo mundial en su historia, luego de los de Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Este es un comunicado directamente para el seleccionador colombiano: en tus manos está algo más grande que el fútbol, está la unión de la antigua Gran Colombia. Necesitamos tu ayuda para que mi gran Venezuela vaya por primera vez al mundial", expresaron en su misiva grabada. Pero los seguidores de Venezuela fueron más allá y propusieron una singular negociación para persuadir a Colombia de bajarle el ritmo y cooperar con la causa del conjunto fronterizo.

La fecha 18 de las eliminatorias tendrá uno de sus partidos más cruciales en Maturín, con el partido Venezuela - Colombia - crédito Infobae

“Por eso, todos los venezolanos ponemos sobre la mesa la siguiente negociación: a partir de ahora, la arepa será oficialmente colombiana. También te regalamos los tequeños y el pabellón criollo (plato típico venezolano), por si necesitas variedad en la bandeja paisa. Incluso podemos negociar una de nuestras playas, no sé si la mejor, pero una que tenga wifi y toldo”, agregaron los jóvenes ilusionados con recibir esa ‘manita’ en el cotejo definitivo.

La respuesta de los usuarios en redes sociales dejó ver posiciones diversas, desde expresiones de apoyo hasta comentarios irónicos. Entre los mensajes se encuentran opiniones como: “La mayoría de colombianos queremos que Venezuela llegue al Mundial”, “Justo ayer dejamos de hacer favores, pídanle a Argentina como el año pasado en la final”, “No estamos para hacer favores ahorita” y “Soy colombiano y quiero que vayan al Mundial”.