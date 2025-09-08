Deportes

Venezuela vs. Colombia: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la Eliminatoria Sudamericana, que define el repechaje

La Amarilla será jueza del seleccionado vinotinto, que persigue su primera clasificación a una Copa del Mundo. La única vía disponible es desde el repechaje, el cual tendrá un sistema inédito

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La Tricolor aseguró su presencia
La Tricolor aseguró su presencia en la próxima Copa Mundial de la Fifa - crédito fcfseleccioncol / Instagram

La selección Colombia vive días de celebración tras asegurar en forma anticipada su clasificación al Mundial 2026, luego de la victoria por 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla. La contundente actuación y la solidez defensiva exhibidas por el equipo de Néstor Lorenzo pusieron fin a la tensión acumulada de varias fechas sin victorias, tal como lo consignaron los reportes locales.

El objetivo de regresar a la cita orbital se alcanzó una jornada antes del cierre de las Eliminatorias, lo que permitirá a la tricolor medirse ante Venezuela en Maturín con una menor carga de presión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El último compromiso, previsto para el martes 9 de septiembre a las 6:30 p. m. en el estadio Monumental de la ciudad venezolana, no modificará el estatus de Colombia, que ya tiene garantizada su plaza mundialista. Sin embargo, será determinante para el contexto del repechaje intercontinental, en el que Venezuela se juega todo.

Venezuela depende de si mismo
Venezuela depende de si mismo para clasificar al repechaje del Mundial 2026 - crédito Javier TORRES / AFP

La Vinotinto, que nunca ha participado en una Copa del Mundo, parte en séptimo lugar con 18 puntos, un punto por encima de Bolivia (17), que enfrenta a Brasil en El Alto. El sistema de repesca ofrece una última oportunidad a la Conmebol y otras cinco confederaciones, disputándose dos cupos al Mundial en un mini torneo a partido único y sede mundialista durante marzo del próximo año.

En la tabla de posiciones, con los seis primeros (Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay) ya clasificados, toda la presión recae en la lucha entre Venezuela y Bolivia por la última plaza del repechaje. Si la Vinotinto vence, asegurará el cupo sin depender de otros resultados; caso contrario, deberá aguardar el desenlace del partido entre Bolivia y Brasil.

La selección Colombia ahora se
La selección Colombia ahora se alista para el viaje a Maturín, donde visitará a Venezuela en el cierre de las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS
  1. Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22).
  2. Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  3. Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  4. Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  5. Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  6. Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  7. Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7) (repechaje).
  8. Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19).
  9. Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
  10. Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18).

El anuncio reciente de la venta total de las más de 51.000 entradas para el partido ratifica la expectativa y el respaldo popular en Venezuela. “Gracias, entradas agotadas”, confirmó la Federación Venezolana de Fútbol en sus redes oficiales, augurando un estadio colmado para respaldar a los dirigidos por Fernando Batista.

El propio entrenador reconoció la importancia del juego al declarar: “El martes tenemos una final con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar”. Batista agregó que el pase al repechaje “depende de nosotros, estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo”.

La transmisión televisiva para los aficionados en Colombia estará a cargo de Gol Caracol, Canal Caracol y RCN, incluyendo las respectivas aplicaciones móviles y plataformas de streaming gratuitas, lo que permitirá el acceso en cualquier dispositivo.

Ficha del partido

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Venezuela por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana - crédito FCF
  • Selección Venezuela vs. Selección de Colombia - Fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026
  • Lugar: estadio Monumental - Maturín, Venezuela.
  • Fecha y hora: martes 9 de septiembre - 6:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol.
  • Posible alineación selección Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Jhon Córdoba.
  • D.T. selección Colombia: Néstor Lorenzo.
  • Posible alineación selección Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.
  • D.T. selección Venezuela: Fernando Batista.

Temas Relacionados

Venezuela vs. ColombiaColombia vs.Eliminatoria SudamericanaMundial 2026Copa Mundial de la FIFARepechaje MundialJames RodríguezLuis DíazColombia-Deportes

Más Noticias

Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia

El delantero del Once Caldas tiene chances de sumar más minutos con la selección Colombia ante Venezuela, luego de que la Tricolor consiguiera un cupo al Mundial 2026

Dayro Moreno ya sabe lo

Néstor Lorenzo cobró el triunfo y la clasificación de la selección Colombia y respondió a sus críticos: “Tienen que mejorar el análisis”

Aunque el entrenador aseguró que el objetivo siempre va a ser traer la Copa del Mundo, fue sensato al advertir que, para llegar a ese punto, hay que tener procesos en divisiones inferiores sólidos

Néstor Lorenzo cobró el triunfo

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: habría cambios importantes y futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

La selección Colombia sueña con terminar entre las 12 mejores selecciones del ránking FIFA, que le permitan ser cabeza de grupo en la próxima Copa Mundial de la FIFA

Así formaría la selección Colombia

Aliste la billetera: este es el precio y el proceso para adquirir las boletas para ver a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA

El proceso de compra iniciará este 10 de septiembre y se extenderá hasta días antes del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá

Aliste la billetera: este es

En el mejor derbi de la jornada de clásicos, Nacional y Medellín vibraron a punta de goles: fue 3-3 en el Atanasio Girardot

Con Brayan León y Facundo Batista como principales figuras, los dos equipos antioqueños brindaron uno de los mejores partidos de la fecha

En el mejor derbi de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activan plan candado para ubicar

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

ENTRETENIMIENTO

El actor Ricardo Henao dio

El actor Ricardo Henao dio el “sí acepto” en medio de una boda campestre en su natal Pereira donde vive con su ahora esposa

Melissa Gate reveló el motivo por el que se retiró las prótesis de sus glúteos: “Era un dolor muy fuerte”

Él es el hermano futbolista de Gero, participante del ‘Desafío 2025’: gana una millonada en equipo estadounidense

Karina García frenó a Westcol al aire y aclaró por qué no tendría un romance con él: “Le conozco secretos”

Se habría filtrado video íntimo de Beéle junto a Isabella Ladera y los rumores de reconciliación toman más fuerza

Deportes

Dayro Moreno ya sabe lo

Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia

Néstor Lorenzo cobró el triunfo y la clasificación de la selección Colombia y respondió a sus críticos: “Tienen que mejorar el análisis”

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: habría cambios importantes y futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

Aliste la billetera: este es el precio y el proceso para adquirir las boletas para ver a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA

En el mejor derbi de la jornada de clásicos, Nacional y Medellín vibraron a punta de goles: fue 3-3 en el Atanasio Girardot