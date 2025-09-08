Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería

La hinchada Cardenal buscará apoyar a los equipos femenino y masculino en la tarde del domingo 8 de septiembre de 2025- crédito Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmó oficialmente la venta de entradas para un evento que promete ser una fiesta en el estadio El Campín: el esperado “Doblete Cardenal” del domingo 14 de septiembre de 2025.

El club, apuntando a una jornada inolvidable, dispondrá de dos partidos de alto voltaje en diferentes frentes: a partir de las 2:00 p. m., los Leones medirán fuerzas con el Unión Magdalena en la fecha 11 de la Liga BetPlay; y a las 5:00 p. m. comenzará la gran final de ida de las Leonas, que se enfrentarán al Deportivo Cali.

Ambos compromisos tendrán lugar en el emblemático recinto capitalino, según comunicó el club.

Este esquema doble ofrece una experiencia sin igual para los aficionados, ideal para que familias enteras vivan un plan redondo de fútbol masculino y femenino sin perder un solo instante.

En su comunicado, Santa Fe destacó la disponibilidad de los tradicionales beneficios, como el uso de saldo remanente de la “Billetera Cardenal” 2022 para redimir boletos o adquirir productos en Casa Cardenal —siempre que aún se cuente con saldo—.

Así mismo, desde el cuadro Cardenal aclararon que aquellos abonados ya inscritos para el presente semestre 2025-II tienen su acceso garantizado para todo el evento.

Independiente Santa Fe tendrá Doblete Cardenal el domingo 8 de septiembre de 2025- crédito @SantaFe/X

En cuanto a precios para el público general, la tabla oficial desglosa los costos por localidad y establece tarifas especiales para niños de entre 5 y 13 años, aunque estas deben adquirirse únicamente junto con una boleta de adulto.

Los valores —que ya incluyen el servicio, pero excluyen gastos de procesamiento y envío— son los siguientes:

Occidental Preferencial / Platea Alta / Platea Baja: $145.600 general; $33.600 niños

Occidental General: $95.200 general; $33.600 niños

Oriental Platea / Preferencial: $81.000 general; $16.800 niños

Oriental General: $60.500 general; $16.800 niños

Lateral Sur: $56.000 (solo público general, no aplica para niños)

El club capitalino aclaró además que el acceso al estadio será exclusivo mediante la presentación de la boleta digital en la aplicación TuBoleta Pass.

Independiente Santa Fe jugará la final de la Liga Femenina Betplay frente al Deportivo Cali- crédito @LeonasSantaFe/X

Y es que la apuesta del club va más allá del espectáculo deportivo. Al poner en escena a sus equipos femenino y masculino en un solo día, Santa Fe refuerza su visión institucional incluyente y apuesta por consolidar su identidad como una sola familia Cardenal, donde el respaldo es total e integral.

Así las cosas, se espera que miles de hinchas del cuadro capitalino llenen las gradas del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los dos juegos se disputarán en el estadio El Campín - crédito Junior FC

Cómo se clasificó Santa Fe a la final de la Liga Femenina

En una serie de semifinales reñida y cargada de tensión, Santa Fe tomó ventaja decisiva en el juego de ida, celebrado en El Campín de Bogotá, gracias al temprano gol de Mariana Zamorano al minuto 6, que rompió el empate inicial contra Orsomarso y otorgó a las Leonas la delantera necesaria.

La vuelta en Yumbo fue un escenario de máxima presión, pero Santa Fe supo mantener el cero en su arco con una destacada actuación de la portera Yessica Velásquez, quien fue clave para neutralizar los embates de su rival en los minutos finales.

El empate 0-0 bastó para que las cardenales aseguraran el pase a su sexta final, ratificando su dominio con un marcador global de 1-0.

Este nuevo paso hacia la final refuerza el protagonismo histórico de Santa Fe en el fútbol femenino colombiano. La clasificación no solo les garantiza un lugar en la definición del campeonato, sino también un cupo en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Con esta clasificación, las Leonas buscarán su cuarto título en la Liga Femenina, tras coronarse campeonas en 2017, 2020 y 2023, además de haber sido subcampeonas en 2021 y 2024 —ambas finales perdidas precisamente ante el mismo rival, Deportivo Cali.