Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: varios futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

David Ospina, Yerry Mina y Juan Fernando Quintero son tres de los jugadores que podrían ser titulares ante Venezuela - crédito FCF

La selección Colombia afronta su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya con el pase asegurado al máximo certamen, tras su contundente triunfo por 3-0 ante Bolivia en Barranquilla. Aquel resultado, que le permitió llegar a 25 puntos y volverse inalcanzable para sus rivales directos, marcó la séptima clasificación mundialista en la historia cafetera

El encuentro frente a Venezuela, programado para el martes 9 de septiembre en Maturín a las 6:30 p. m., no tiene impacto clasificatorio para los dirigidos por Néstor Lorenzo, aunque sí reviste importancia para la anfitriona. Venezuela, séptima con 18 puntos, debe ganar para acceder al repechaje y soñar con su primera clasificación mundialista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Colombia v Bolivia - Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Colombia - September 4, 2025 Colombia's David Ospina during the warm up before the match REUTERS/Luisa Gonzalez

Respecto a la alineación probable de Colombia, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo planea combinar titulares habituales con alternativas. En el arco estaría David Ospina, respaldado por una línea de cuatro, integrada por Daniel Muñoz ―quien regresa tras cumplir una sanción―, Yerry Mina, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

En el mediocampo, se perfilan como titulares Richard Ríos, Jefferson Lerma y Juan Fernando Quintero, mientras que la responsabilidad ofensiva recaería en Luis Díaz, junto a Jhon Córdoba y Jhon Arias. El entrenador contaría también con las opciones de Luis Suárez en punta, y potencialmente Dayro Moreno desde el banco.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Colombia v Bolivia - Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Colombia - September 4, 2025 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal REUTERS/Luisa Gonzalez

Uno de los focos estará en el rendimiento de los creativos colombianos. ESPN destacó que James Rodríguez, autor del primer gol ante Bolivia y eje de la generación de juego, y Juan Fernando Quintero, que sumó un tanto y una asistencia en ese partido, son piezas a considerar en este último duelo de la Eliminatoria.

En defensa y mediocampo hay alternativas: Kevin Castaño vuelve a estar disponible tras suspensión, y Marino Hinestroza o Juan Camilo Portilla podrían recibir minutos, dependiendo de las rotaciones que plantee el cuerpo técnico colombiano para definir los tres jugadores que quedarán fuera de la convocatoria final.

El entrenador de la selección Colombia anticipó que no usará la misma nómina contra Venezuela que contra Bolivia - crédito FCF

Estos posibles cambios coinciden con lo declarado por Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido: “En los partidos cuando uno convoca jugadores imagina su rol en el campo y su sociedad con los compañeros (...) posiblemente haya algún cambio y sabemos que todos los que están acá están dispuestos y son potenciales titulares”.

Para el entrenador de la Tricolor este partido marca el inicio de una nueva etapa en la selección y es la de preparar la participación en el Mundial, por lo que cada jugador buscará su espacio para mostrar que debe ser convocado.

Estos son los jugadores disponibles para el partido de la selección Colombia vs. Venezuela

La selección Colombia ahora se alista para el viaje a Maturín, donde visitará a Venezuela en el cierre de las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL) Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX). Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX) David Ospina - Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C. (ENG) Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno - Once Caldas DAF James Rodríguez - Club León (MEX) Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal - Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG) Kevin Mier - Cruz Azul (MEX) Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR) Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)