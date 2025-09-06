Así están los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España al término de la etapa 14

Egan Bernal está a más de dos minutos del líder de la clasificación general - crédito Ineos Grenadiers

La etapa 14 de la Vuelta a España 2025 que se corrió en Tréviles y el Alto de Rapona perece haber sentenciado el futuro de los colombianos en la competencia.

Uno de los mayores afectados fue Egan Bernal, que al inicio de la jornada se encontraba en el puesto 12 a 8 minutos y 1 segundo y varias horas después el terreno inclinado colocó al corredor del Ineos Grenadiers en la casilla 18 a casi media hora del líder, el danés Jonas Vingegaard.

Por el contrario, uno de los escarabajos beneficiarios fue por el trayecto fue Harold Tejada, corredor del Astana Team. El colombiano hizo parte de la fuga del día, pero el ritmo del pelotón alcanzó a los punteros, y quedó relegado por el camino; sin embargo, fue el mejor de los nacionales en la línea de meta.

Clasificación Vuelta a España etapa 14

1. Marc Soler 3 h 48 min 22 segundos

2. Jonas Vingegaard a 39 segundos

3. Joao Almeida m.t.

4. Jai Hindley a 43 segundos

5. Felix Gall a 48 segundos

13. Harold Tejada a 2 min 21 segundos

29. Santiago Buitrago a 11 min 07 segundos

51. Egan Bernal a 21 min 45 segundos

Harold Tejada, mejor colombiano en la etapa 14 de la Vuelta a España -crédito @@AstanaQazTeam/X

Clasificación General

1. Jonas Vingegaard 53 h 19 min 43 segundos

2. Joao Almeida a 48 segundos

3. Thomas Pidcock a 2 min 38 segundos

4. Jai Hindley a 3 min 10 segundos

5. Felix Gall a 3 min 30 segundos

6. Giulio Pellizzari a 4 min 21 segundos

7. Matthew Riccitello a 4 min 53 segundos

8. Sepp Kuss a 5 min 46 segundos

9. Torsteim Traeen a 6 min 33 segundos

10. Matteo Jorgenson a 8 min 52 segundos

11. Harold Tejada a 11 min 48 segundos

18. Egan Bernal a 29 min 13 segundos

El colombiano ascendió más de 100 casillas hasta el cuarto lugar de la clasificación general - crédito Team Ineos

Sergio Higuita se retiró de La Vuelta a España

Previo a que la organización diera la salida en territorio español, el XDS Astana Team comunicó en sus redes sociales que el colombiano Sergio Higuita no tomaría la partida y su participación en la última gran vuelta del año concluyó con el paso por el L’Angliru durante la etapa 13 de La Vuelta a España, donde ocupó la casilla 11.

“Sergio Higuita no participará en la Etapa 14 debido a la fatiga tras una reciente enfermedad antes de La Vuelta. El equipo decidió darle más tiempo para que se recupere por completo antes de las últimas carreras de la temporada”, fueron la explicación de la escuadra Kasaja.

El equipo kazajo informó sobre el retiro del ciclista antioqueño de la ronda ibérica a falta de una semana para que finalice-crédito @XDSAstanaTeam/X

A continuación, estos fueron los resultados que tuvo en cada una de las etapas:

23 de agosto - Etapa 1 - Torino-Reggia di Venaria: puesto 117

24 de agosto - Etapa 2 - Alba - Limone Piemonte: puesto 71

25 de agosto - Etapa 3 - San Maurizio - Canavese - Ceres: puesto 68

26 de agosto - Etapa 4 - Susa - Voiron: puesto 107

27 de agosto - Etapa 5 - Figueres - Figueres: puesto 22

28 de agosto - Etapa 6 - Olot - Pal Andorra: puesto 58

29 de agosto - Etapa 7 - Andorra la Vella - Cerler. Huesca La Magia: puesto 60

30 de agosto - Etapa 8 - Monzón Templario - Zaragoza: puesto 118

31 de agosto de 2025 - Etapa 9 - Alfaro - Estación de Esquí de Valdezcaray: puesto 112

2 de septiembre de 2025 - Etapa 10 - Parque Sendavida - El Ferial Larra Belagua: puesto 129

3 de septiembre de 2025 - Etapa 11 - Bilbao: puesto 70

4 de septiembre de 2025 - Etapa 12 - Laredo - Los Corrales de Buelna: puesto 145

5 de septiembre de 2025 - Etapa 13 - Cabezón de la Sala - L’Angliru: puesto 112