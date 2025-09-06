Así están los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España al término de la etapa 14

La etapa 14 de la Vuelta a España 2025 que se corrió en Tréviles y el Alto de Rapona perece haber sentenciado el futuro de los colombianos en la competencia.
Uno de los mayores afectados fue Egan Bernal, que al inicio de la jornada se encontraba en el puesto 12 a 8 minutos y 1 segundo y varias horas después el terreno inclinado colocó al corredor del Ineos Grenadiers en la casilla 18 a casi media hora del líder, el danés Jonas Vingegaard.
Por el contrario, uno de los escarabajos beneficiarios fue por el trayecto fue Harold Tejada, corredor del Astana Team. El colombiano hizo parte de la fuga del día, pero el ritmo del pelotón alcanzó a los punteros, y quedó relegado por el camino; sin embargo, fue el mejor de los nacionales en la línea de meta.
Clasificación Vuelta a España etapa 14
1. Marc Soler 3 h 48 min 22 segundos
2. Jonas Vingegaard a 39 segundos
3. Joao Almeida m.t.
4. Jai Hindley a 43 segundos
5. Felix Gall a 48 segundos
13. Harold Tejada a 2 min 21 segundos
29. Santiago Buitrago a 11 min 07 segundos
51. Egan Bernal a 21 min 45 segundos
Clasificación General
1. Jonas Vingegaard 53 h 19 min 43 segundos
2. Joao Almeida a 48 segundos
3. Thomas Pidcock a 2 min 38 segundos
4. Jai Hindley a 3 min 10 segundos
5. Felix Gall a 3 min 30 segundos
6. Giulio Pellizzari a 4 min 21 segundos
7. Matthew Riccitello a 4 min 53 segundos
8. Sepp Kuss a 5 min 46 segundos
9. Torsteim Traeen a 6 min 33 segundos
10. Matteo Jorgenson a 8 min 52 segundos
11. Harold Tejada a 11 min 48 segundos
18. Egan Bernal a 29 min 13 segundos
Sergio Higuita se retiró de La Vuelta a España
Previo a que la organización diera la salida en territorio español, el XDS Astana Team comunicó en sus redes sociales que el colombiano Sergio Higuita no tomaría la partida y su participación en la última gran vuelta del año concluyó con el paso por el L’Angliru durante la etapa 13 de La Vuelta a España, donde ocupó la casilla 11.
“Sergio Higuita no participará en la Etapa 14 debido a la fatiga tras una reciente enfermedad antes de La Vuelta. El equipo decidió darle más tiempo para que se recupere por completo antes de las últimas carreras de la temporada”, fueron la explicación de la escuadra Kasaja.
A continuación, estos fueron los resultados que tuvo en cada una de las etapas:
- 23 de agosto - Etapa 1 - Torino-Reggia di Venaria: puesto 117
- 24 de agosto - Etapa 2 - Alba - Limone Piemonte: puesto 71
- 25 de agosto - Etapa 3 - San Maurizio - Canavese - Ceres: puesto 68
- 26 de agosto - Etapa 4 - Susa - Voiron: puesto 107
- 27 de agosto - Etapa 5 - Figueres - Figueres: puesto 22
- 28 de agosto - Etapa 6 - Olot - Pal Andorra: puesto 58
- 29 de agosto - Etapa 7 - Andorra la Vella - Cerler. Huesca La Magia: puesto 60
- 30 de agosto - Etapa 8 - Monzón Templario - Zaragoza: puesto 118
- 31 de agosto de 2025 - Etapa 9 - Alfaro - Estación de Esquí de Valdezcaray: puesto 112
- 2 de septiembre de 2025 - Etapa 10 - Parque Sendavida - El Ferial Larra Belagua: puesto 129
- 3 de septiembre de 2025 - Etapa 11 - Bilbao: puesto 70
- 4 de septiembre de 2025 - Etapa 12 - Laredo - Los Corrales de Buelna: puesto 145
- 5 de septiembre de 2025 - Etapa 13 - Cabezón de la Sala - L’Angliru: puesto 112