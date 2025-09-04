Mario Alberto Yepes animó a la selección Colombia y desempolvó un recuerdo de las eliminatorias: “Estamos con ustedes”

El defensa decretó la victoria ante la Verde en Barranquilla - crédito Telemundo

La selección Colombia afronta ante Bolivia una oportunidad inigualable de asegurar la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, y poner fin a una racha de seis partidos sin ganar en el proceso de eliminatorias.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo tiene la urgencia de despejar las dudas alrededor de la falta de gol y la ineficiencia mostrada durante el segundo semestre de 2024 y a lo largo de 2025, particularmente ante rivales que en la previa se mostraron inferiores a los actuales subcampeones de América.

No es la primera vez que Colombia se enfrenta a una situación similar. Y es que, el proceso de clasificación rumbo al Mundial de Alemania 2006 fue uno traumático, en el que el combinado intentó reponerse de tres derrotas consecutivas en las primeras fechas ante Brasil, Bolivia y Venezuela, que detonaron la salida de Francisco Maturana de la dirección técnica.

El rumbo comenzó a corregirse con la llegada de su sustituto, Reinaldo Rueda, hilando una serie de resultados positivos que devolvieron la esperanza de la clasificación, incluyendo victorias ante Perú y Uruguay, y empates como visitante ante Chile y Brasil.

Entre los jugadores que formaron parte de ese plantel se incluye Mario Alberto Yepes, que revivió un momento clave de su carrera: el gol que marcó con la selección Colombia frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 17 de noviembre de 2004, en lo que fue la revancha de la Tricolor luego de que la Verde les propinara una goleada 4-0 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El exjugador, reconocido por su liderazgo y solidez defensiva, fue pieza fundamental en la historia reciente de la selección, especialmente en la clasificación al Mundial de Brasil 2014, y utilizó su cuenta de Instagram para enviar sus mejores deseos a los dirigidos por Lorenzo.

El exdefensor compartió el recuerdo del partido ante Bolivia, que se saldó con victoria para Colombia por una anotación del mismo Yepes, que recordó así eñ momento.

“Hace 20 años tuve la fortuna de vivir un partido inolvidable en Barranquilla contra Bolivia y anotar un gol que siempre recordaré. Hoy nuestra Selección vuelve a enfrentarse a Bolivia, y solo quiero desearles lo mejor y sepan que somos muchos los colombianos que estamos con ustedes. Vamos Colombia, vamos muchachos, siempre con ustedes”.

El tanto de Yepes mantuvo las esperanza de Colombia de clasificar al Mundial de Alemania 2006, y en los juegos posteriores victorias ante Perú y Ecuador reafirmaron la expectativa. Sin embargo, la derrota en su visita a Uruguay en el estadio Centenario por 3-2 terminó seplutando las opciones de clasificar a la que hubiese sido la quinta participación mundialista de la Tricolor en su historia, misma que se pospondría hasta su clasificación a Brasil 2014.

Formaciones confirmadas de Colombia y Bolivia

El último partido de la Tricolor en Barranquilla del presente proceso de eliminatorias y, presumiblemente, de varios de los jugadores que formaron parte de la generación que clasificó a dos ediciones de la Copa del Mundo y alcanzó el subcampeonato de la Copa América 2024; ya tiene sus inicialistas confirmados para el juego clave ante Bolivia.

Pese a la incertidumbre de si Dayro Moreno sería titular, Néstor Lorenzo se inclinó por confiar en el nucleo de jugadores protagonistas en su proceso desde que asumió el cargo en 2023.

Formación de Colombia

Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Formación de Bolivia

Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Miguel Terceros, Moisés Paniagua, Robosn Tomé de Araujo, Gabriel Villamil, Ervin Vaca, Roberto Fernández, José Sagredo.