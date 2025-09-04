Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

La selección Colombia inició los entrenamientos de cara a las dos últimas fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde la Tricolor debe sumar mínimo tres unidades para asegurar su presencia en el torneo de selecciones más importante del mundo.

El 3 de septiembre de 2025, en la víspera del partido decisivo para la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, transformó las calles de Barranquilla en el epicentro de una celebración sin precedentes.

La selección Colombia atendió a los medios de comunicación en el último entrenamiento antes de enfrentar a la selección de Bolivia en el partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La Tricolor quiere volver al Mundial después de 8 años de ausencia

La "tricolor" dirigida por Néstor Lorenzo quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba a la "Verde" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se disputará el 4 de septiembre de 2025 a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y se podrá ver a través de Deportes RCN y Gol Caracol.

El árbitro del encuentro será el argentino Darío Herrera.

La Tricolor vuelve al ruedo por las Eliminatorias Sudamericanas con la presión encima: la racha negativa de seis partidos sin ganar, ya que su última victoria en esta competencia fue en la goleada por 4-0 a Chile, el 15 de octubre de 2024.

En su última presentación, los dirigidos por Néstor Lorenzo empataron a un gol ante Argentina en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El gol de Colombia llegó por medio de Luis Díaz al minuto 24, mientras que Thiago Almada selló la igualdad final para Argentina al 81.

Por los lados de Bolivia, el equipo dirigido por Óscar Villegas derrotó a Chile por 2-0 en el estadio Municipal de El Alto.

Los goles de la “Verde” llegaron a través de Miguel Terceros al minuto 5 y de Enzo Monteiro al 90. Con esta victoria, los bolivianos reavivaron la ilusión de que los del altiplano regresen a la Copa del Mundo tras 32 años de ausencia (la última participación fue en Estados Unidos 1994).

En lo que se refiere al último partido que jugaron colombianos y bolivianos por Eliminatorias Sudamericanas, hay que ir al 10 de octubre de 2024, cuando quedó un mal recuerdo para la “Tricolor”, pues esa vez Bolivia ganó por 1-0 en el estadio Municipal El Alto, el 10 de octubre de 2024 por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas.