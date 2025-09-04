Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La "tricolor" dirigida por Néstor Lorenzo quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba a la "Verde" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

12:52 hsHoy

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Néstor Lorenzo tuvo a su disposición 6 de los 26 convocados a la Tricolor, con los que entrenó en la tarde del domingo 31 de agosto en la sede deportiva de la Federación en Barranquilla

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El delantero del Once Caldas fue la novedad más importante de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos contra Bolivia y Venezuela - crédito FCF

La selección Colombia inició los entrenamientos de cara a las dos últimas fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde la Tricolor debe sumar mínimo tres unidades para asegurar su presencia en el torneo de selecciones más importante del mundo.

Leer la nota completa
12:33 hsHoy

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

La multitudinaria presencia de seguidores frente al hotel donde está concentrado la selección nacional en Barranquilla desbordó de entusiasmo y energía

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El delantero del Bayern Múnich habló a los medios oficiales de la selección y agradeció el cariño de la gente-crédito @FCFSeleccionCol/X

El 3 de septiembre de 2025, en la víspera del partido decisivo para la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, transformó las calles de Barranquilla en el epicentro de una celebración sin precedentes.

Leer la nota completa
12:20 hsHoy

Así se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Argentina vs. Venezuela

  • Estadio: Más Monumental de Buenos Aires
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Transmisión de TV: Ditu y Deportes RCN

Partido: Paraguay vs. Ecuador

  • Estadio: Defensores del Chaco de Asunción
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
  • Transmisión de TV: Ditu y Deportes RCN

Partido: Uruguay vs. Perú

  • Estadio: Centenario de Montevideo
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
  • Transmisión de TV: Ditu y Deportes RCN

Partido: Brasil vs. Chile

  • Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
  • Transmisión de TV: Ditu y Deportes RCN
11:49 hsHoy

Néstor Lorenzo confirmó si Dayro Moreno será titular con la selección Colombia contra Bolivia en Barranquilla: “Se ha ganado la convocatoria”

El entrenador de la Tricolor habló ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de la fecha 17, cuando la selección buscará asegurar el cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Dayro Moreno no jugaba con la selección Colombia desde hace nueve años, cuando fue convocado para la Copa América Centenario - crédito FCF

La selección Colombia atendió a los medios de comunicación en el último entrenamiento antes de enfrentar a la selección de Bolivia en el partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Leer la nota completa
11:39 hsHoy

La Tricolor quiere volver al Mundial después de 8 años de ausencia

La "tricolor" dirigida por Néstor Lorenzo quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba a la "Verde" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se disputará el 4 de septiembre de 2025 a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y se podrá ver a través de Deportes RCN y Gol Caracol.

El árbitro del encuentro será el argentino Darío Herrera.

La Tricolor vuelve al ruedo por las Eliminatorias Sudamericanas con la presión encima: la racha negativa de seis partidos sin ganar, ya que su última victoria en esta competencia fue en la goleada por 4-0 a Chile, el 15 de octubre de 2024.

En su última presentación, los dirigidos por Néstor Lorenzo empataron a un gol ante Argentina en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El gol de Colombia llegó por medio de Luis Díaz al minuto 24, mientras que Thiago Almada selló la igualdad final para Argentina al 81.

Por los lados de Bolivia, el equipo dirigido por Óscar Villegas derrotó a Chile por 2-0 en el estadio Municipal de El Alto.

Los goles de la “Verde” llegaron a través de Miguel Terceros al minuto 5 y de Enzo Monteiro al 90. Con esta victoria, los bolivianos reavivaron la ilusión de que los del altiplano regresen a la Copa del Mundo tras 32 años de ausencia (la última participación fue en Estados Unidos 1994).

En lo que se refiere al último partido que jugaron colombianos y bolivianos por Eliminatorias Sudamericanas, hay que ir al 10 de octubre de 2024, cuando quedó un mal recuerdo para la “Tricolor”, pues esa vez Bolivia ganó por 1-0 en el estadio Municipal El Alto, el 10 de octubre de 2024 por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El gol fue de Miguel Terceros al minuto 58 de partido.

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

La multitudinaria presencia de seguidores frente al hotel donde está concentrado la selección nacional en Barranquilla desbordó de entusiasmo y energía

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

El técnico argentino recibió el apoyo de los colombianos en el tradicional banderazo previo al encuentro futbolístico que define la clasificación de Colombia al mundial 2026

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

La agrupación bogotana formará parte de una iniciativa impulsada por la Federación Colombiana de Fútbol, para el partido contra Bolivia

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”

El máximo accionista del conjunto Escarlata envió un mensaje en medio del duelo que se disputó a puertas cerradas por los desmanes registrados en la final de la Copa Betplay 2024

