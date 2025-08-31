Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La selección Colombia estrenará camiseta luego de la presentada en 2024 para la Copa América - crédito Rodrigo Valle/ REUTERS

El kit local de Colombia para la Copa Mundial 2026 se consolida como una de las propuestas más distintivas entre las selecciones, al hacer confluir tradición y homenaje cultural en su diseño.

La imagen filtrada, cuya autenticidad ha circulado en plataformas especializadas, revela una base amarilla vibrante acompañada de un patrón de flores que se aprecia discretamente repartido por toda la tela.

Entre los elementos destacados, la indumentaria incorpora tres rayas rojas sobre los hombros, siguiendo la línea identificable de Adidas para su gama de selecciones mundialistas.

La camiseta tendrá un diseño similar a la usada en la Copa Mundial de la FIFA USA 94 - crédito FootyHeadliners

La presencia del logotipo de Adidas en azul, junto con detalles del mismo color en el cuello en ‘V’ y en los remates de las mangas, subraya la inspiración en la bandera nacional y aporta un balance visual que refuerza la identidad del equipo.

Según la información revelada por FootyHeadliners, la camiseta no sólo busca destacar por su apariencia, sino también por la incorporación de la tecnología Climacool+, característica de la nueva línea de la marca para 2026, proporcionando mejor transpirabilidad y comodidad para los jugadores.

Esta es la trama con mariposas amarillas escogida para la camiseta de la selección Colombia - crédito FootyHeadliners

Uno de los factores que marca la diferencia con respecto a otras ediciones es el exclusivo estampado de mariposas, visible en el fondo amarillo del tejido. Este icono gráfico está pensado como un tributo a Gabriel García Márquez, referente de la literatura nacional, cuyas mariposas amarillas representan la esperanza, el cambio y el amor y ocupan un lugar recurrente en sus relatos.

La fecha de lanzamiento prevista para esta camiseta será noviembre de 2025, lo cual situará a los aficionados en condición de anticipar su adquisición y uso varios meses antes del comienzo oficial del torneo.

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia

La selección Colombia completó seis partidos sin ganar en la Eliminatoria Sudamericana - crédito Agustin Marcarian/Reuters

La selección Colombia jugará sus dos últimos partidos en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá entre el 3 y el 9 de septiembre. La Tricolor necesita mínimo tres puntos para ser oficializada como selección participante de la copa del mundo.

El primer partido que jugará será el jueves 4 de septiembre, a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante la selección de Bolivia. La expectativa está depositada en este encuentro, pues hace más de 20 años que Bolivia no marca gol en esta plaza, por lo que tampoco ha conseguido victorias como visitante.

Luego, la selección Colombia viajará a Maturín, Venezuela, para enfrentar al combinado vinotinto el martes 9 de septiembre, nuevamente a las 6:30 p. m. (hora Colombia). La Amarilla podría llegar a aspirar a ser cabeza de grupo en el sorteo del Mundial, siempre y cuando clasifique y sume los suficientes puntos en el ranking FIFA.

Estos son los 26 convocados a la selección Colombia:

⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL) Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX). Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina - Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno - Once Caldas DAF James Rodríguez - Club León (MEX) Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal - Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG) Kevin Mier - Cruz Azul (MEX) Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER) ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR) Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)