Deportes

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Tricolor debe ganar uno de los dos partidos que le restan en la Eliminatoria para asegurar su cupo a la próxima copa del mundo

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia estrenará camiseta
La selección Colombia estrenará camiseta luego de la presentada en 2024 para la Copa América - crédito Rodrigo Valle/ REUTERS

El kit local de Colombia para la Copa Mundial 2026 se consolida como una de las propuestas más distintivas entre las selecciones, al hacer confluir tradición y homenaje cultural en su diseño.

La imagen filtrada, cuya autenticidad ha circulado en plataformas especializadas, revela una base amarilla vibrante acompañada de un patrón de flores que se aprecia discretamente repartido por toda la tela.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los elementos destacados, la indumentaria incorpora tres rayas rojas sobre los hombros, siguiendo la línea identificable de Adidas para su gama de selecciones mundialistas.

La camiseta tendrá un diseño
La camiseta tendrá un diseño similar a la usada en la Copa Mundial de la FIFA USA 94 - crédito FootyHeadliners

La presencia del logotipo de Adidas en azul, junto con detalles del mismo color en el cuello en ‘V’ y en los remates de las mangas, subraya la inspiración en la bandera nacional y aporta un balance visual que refuerza la identidad del equipo.

Según la información revelada por FootyHeadliners, la camiseta no sólo busca destacar por su apariencia, sino también por la incorporación de la tecnología Climacool+, característica de la nueva línea de la marca para 2026, proporcionando mejor transpirabilidad y comodidad para los jugadores.

Esta es la trama con
Esta es la trama con mariposas amarillas escogida para la camiseta de la selección Colombia - crédito FootyHeadliners

Uno de los factores que marca la diferencia con respecto a otras ediciones es el exclusivo estampado de mariposas, visible en el fondo amarillo del tejido. Este icono gráfico está pensado como un tributo a Gabriel García Márquez, referente de la literatura nacional, cuyas mariposas amarillas representan la esperanza, el cambio y el amor y ocupan un lugar recurrente en sus relatos.

La fecha de lanzamiento prevista para esta camiseta será noviembre de 2025, lo cual situará a los aficionados en condición de anticipar su adquisición y uso varios meses antes del comienzo oficial del torneo.

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia

La selección Colombia completó seis
La selección Colombia completó seis partidos sin ganar en la Eliminatoria Sudamericana - crédito Agustin Marcarian/Reuters

La selección Colombia jugará sus dos últimos partidos en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá entre el 3 y el 9 de septiembre. La Tricolor necesita mínimo tres puntos para ser oficializada como selección participante de la copa del mundo.

El primer partido que jugará será el jueves 4 de septiembre, a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante la selección de Bolivia. La expectativa está depositada en este encuentro, pues hace más de 20 años que Bolivia no marca gol en esta plaza, por lo que tampoco ha conseguido victorias como visitante.

Luego, la selección Colombia viajará a Maturín, Venezuela, para enfrentar al combinado vinotinto el martes 9 de septiembre, nuevamente a las 6:30 p. m. (hora Colombia). La Amarilla podría llegar a aspirar a ser cabeza de grupo en el sorteo del Mundial, siempre y cuando clasifique y sume los suficientes puntos en el ranking FIFA.

Estos son los 26 convocados a la selección Colombia:

  1. ⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL)
  2. Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX).
  3. Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX)
  4. Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina - Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR)
  7. Dayro Moreno - Once Caldas DAF 
  8. James Rodríguez - Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS)
  13. ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA)
  14. ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal - Flamengo (BRA)
  16. ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG)
  17. ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG)
  18. ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier - Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER)
  21. ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL)
  23. ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Temas Relacionados

Selección ColombiaCamiseta de la selección ColombiaFederación Colombiana de FútbolAdidasGabriel García MárquezMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 9 de la Vuelta a España EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que sufre en el último puerto de montaña

El líder del Ineos Grenadiers buscará en la Estación de Esquí de Valdezcaray su primera victoria en la edición 80 y acercarse al podio de la competencia

Etapa 9 de la Vuelta

Yerson Mosquera inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para los partidos contra Bolivia y Venezuela en las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Yerson Mosquera inauguró la concentración

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali

Cuando el equipo Azucarero se dirigía a su estadio para el partido contra Independiente Medellín, un accidente obligó a los jugadores y cuerpo técnico a cambiar de bus

La Dimayor se pronunció tras

América de Cali tendría cerca al reemplazo de Diego Raimondi: dos técnicos extranjeros son candidatos

Mientras el entrenador argentino se aferra a su cargo en medio de la crisis de resultados, salió una versión con respecto a las opciones para asumir el cargo en los próximos días

América de Cali tendría cerca

Tragedia en partido del Deportivo Cali vs. Medellín: bus de los “Azucareros” estrelló a un hincha

El cuadro verdiblanco, previo al compromiso en el estadio de Palmaseca, lamentó la muerte de uno de sus aficionados, lo que provocó que se retrasara el duelo de la Liga BetPlay

Tragedia en partido del Deportivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN se atribuyó el homicidio

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

ENTRETENIMIENTO

Belinda se arrodilló ante Shakira

Belinda se arrodilló ante Shakira para agradecer que la invitó a cantar con ella en Ciudad de México: “Cumplí un sueño”

Antonio de la Rúa sigue de gira con Shakira: el exnovio de ‘la Loba’ fue visto coreando ‘Día de enero’ en Ciudad de México

Ya están abiertas las votaciones en ‘Miss Universe Colombia, el reality’: este es el paso a paso para elegir a su favorita

Festival Estéreo Picnic: estos son los artistas con más presencias en la historia, uno estará en 2026

Ola de criticas a video de Ignacio Baladán y Sebastian Villalobos por comparar su vida de padres: “machistas”

Deportes

Etapa 9 de la Vuelta

Etapa 9 de la Vuelta a España EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que sufre en el último puerto de montaña

Yerson Mosquera inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali

América de Cali tendría cerca al reemplazo de Diego Raimondi: dos técnicos extranjeros son candidatos

Tragedia en partido del Deportivo Cali vs. Medellín: bus de los “Azucareros” estrelló a un hincha