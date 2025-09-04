Deportes

La FIFA destacó a Luis Díaz por sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas: así fue el homenaje

El organismo internacional resalta al atacante colombiano como máximo artillero de las Eliminatorias, con siete goles a falta de dos fechas para el cierre de la eliminatoria

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their first goal with Richard Rios and James Rodriguez REUTERS/Agustin Marcarian

A pocas horas del enfrentamiento entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la FIFA ha puesto el foco en Luis Díaz, por su desempeño como máximo goleador del certamen.

En una publicación reciente en su cuenta de X, el organismo internacional destacó que el delantero colombiano lidera la tabla de artilleros con siete goles, superando a figuras como Lionel Messi y Miguel Terceros, quienes suman seis anotaciones cada uno.

La cuenta oficial de la
La cuenta oficial de la FIFA destacó a Luis Díaz como el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas de la siguiente forma - crédito @fifaworldcup_es / X

Con una publicación de Luis Díaz manejando una pelota, y los demás goleadores, la cuenta oficial de la Copa del Mundo resaltó al delantero del Bayern Múnich.

A continuación, la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas:

1. Luis Díaz (Colombia): 7 goles

2. Lionel Messi (Argentina): 6 goles

3. Miguel Terceros (Bolivia): 6 goles

4. Darwin Núñez (Uruguay): 5 goles

5. Raphinha (Brasil): 5 goles

6. Enner Valencia (Ecuador): 5 goles

7. Salomón Rondón (Bolivia): 5 goles

Es importante recordar que en la lista de goleadores, Luis Díaz se enfrentará al delantero Miguel Terceros, y allí se podría desequilibrar la balanza, ya sea para que el delantero boliviano iguale a “Lucho”, o el atacante de “Los Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich), tome ventaja y quede como máximo goleador.

Estos fueron los goles de Luis Díaz con la selección Colombia

Luis Díaz es el goleador
Luis Díaz es el goleador de la selección Colombia en las Eliminatorias - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

El primer gol de Luis Díaz camino a las Eliminatorias del Mundial de Norteamérica 2026 llegó el 17 de noviembre de 2023, cuando Colombia derrotó por 2- a Brasil en Barranquilla.

El más reciente gol lo anotó el 26 de marzo de 2025, en el empate a dos goles ante Paraguay también en Barranquilla.

  • 10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Argentina 1-1 Colombia
  • 26 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Colombia 2-2 Paraguay
  • 21 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Brasil 2-1 Colombia
  • 15 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 76 minutos y gol en Colombia 4-0 Chile
  • 7 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en el Perú 1-1 Colombia
  • 17 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en el Colombia 2-1 Brasil

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

  • Estadio: Más Monumental
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

  • Estadio: Defensores del Chaco
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

  • Estadio: Centenario de Montevideo
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

  • Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
  • Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

