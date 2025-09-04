La FIFA destacó a Luis Díaz por sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas: así fue el homenaje

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their first goal with Richard Rios and James Rodriguez REUTERS/Agustin Marcarian

A pocas horas del enfrentamiento entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la FIFA ha puesto el foco en Luis Díaz, por su desempeño como máximo goleador del certamen.

En una publicación reciente en su cuenta de X, el organismo internacional destacó que el delantero colombiano lidera la tabla de artilleros con siete goles, superando a figuras como Lionel Messi y Miguel Terceros, quienes suman seis anotaciones cada uno.

La cuenta oficial de la FIFA destacó a Luis Díaz como el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas de la siguiente forma - crédito @fifaworldcup_es / X

Con una publicación de Luis Díaz manejando una pelota, y los demás goleadores, la cuenta oficial de la Copa del Mundo resaltó al delantero del Bayern Múnich.

A continuación, la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas:

1. Luis Díaz (Colombia): 7 goles

2. Lionel Messi (Argentina): 6 goles

3. Miguel Terceros (Bolivia): 6 goles

4. Darwin Núñez (Uruguay): 5 goles

5. Raphinha (Brasil): 5 goles

6. Enner Valencia (Ecuador): 5 goles

7. Salomón Rondón (Bolivia): 5 goles

Es importante recordar que en la lista de goleadores, Luis Díaz se enfrentará al delantero Miguel Terceros, y allí se podría desequilibrar la balanza, ya sea para que el delantero boliviano iguale a “Lucho”, o el atacante de “Los Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich), tome ventaja y quede como máximo goleador.

Estos fueron los goles de Luis Díaz con la selección Colombia

Luis Díaz es el goleador de la selección Colombia en las Eliminatorias - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

El primer gol de Luis Díaz camino a las Eliminatorias del Mundial de Norteamérica 2026 llegó el 17 de noviembre de 2023, cuando Colombia derrotó por 2- a Brasil en Barranquilla.

El más reciente gol lo anotó el 26 de marzo de 2025, en el empate a dos goles ante Paraguay también en Barranquilla.

10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Argentina 1-1 Colombia

26 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Colombia 2-2 Paraguay

21 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Brasil 2-1 Colombia

15 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 76 minutos y gol en Colombia 4-0 Chile

7 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en el Perú 1-1 Colombia

17 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en el Colombia 2-1 Brasil

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

Estadio: Más Monumental

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)