La FIFA destacó a Luis Díaz por sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas: así fue el homenaje

A pocas horas del enfrentamiento entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la FIFA ha puesto el foco en Luis Díaz, por su desempeño como máximo goleador del certamen.
En una publicación reciente en su cuenta de X, el organismo internacional destacó que el delantero colombiano lidera la tabla de artilleros con siete goles, superando a figuras como Lionel Messi y Miguel Terceros, quienes suman seis anotaciones cada uno.
Con una publicación de Luis Díaz manejando una pelota, y los demás goleadores, la cuenta oficial de la Copa del Mundo resaltó al delantero del Bayern Múnich.
A continuación, la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas:
1. Luis Díaz (Colombia): 7 goles
2. Lionel Messi (Argentina): 6 goles
3. Miguel Terceros (Bolivia): 6 goles
4. Darwin Núñez (Uruguay): 5 goles
5. Raphinha (Brasil): 5 goles
6. Enner Valencia (Ecuador): 5 goles
7. Salomón Rondón (Bolivia): 5 goles
Es importante recordar que en la lista de goleadores, Luis Díaz se enfrentará al delantero Miguel Terceros, y allí se podría desequilibrar la balanza, ya sea para que el delantero boliviano iguale a “Lucho”, o el atacante de “Los Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich), tome ventaja y quede como máximo goleador.
Estos fueron los goles de Luis Díaz con la selección Colombia
El primer gol de Luis Díaz camino a las Eliminatorias del Mundial de Norteamérica 2026 llegó el 17 de noviembre de 2023, cuando Colombia derrotó por 2- a Brasil en Barranquilla.
El más reciente gol lo anotó el 26 de marzo de 2025, en el empate a dos goles ante Paraguay también en Barranquilla.
- 10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Argentina 1-1 Colombia
- 26 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Colombia 2-2 Paraguay
- 21 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Brasil 2-1 Colombia
- 15 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 76 minutos y gol en Colombia 4-0 Chile
- 7 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en el Perú 1-1 Colombia
- 17 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en el Colombia 2-1 Brasil
Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas
Fecha 17
Partido: Argentina vs. Venezuela
- Estadio: Más Monumental
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Paraguay vs. Ecuador
- Estadio: Defensores del Chaco
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Uruguay vs. Perú
- Estadio: Centenario de Montevideo
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Brasil vs. Chile
- Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
- Hora: 7:30 p. m.
Fecha 18
Partido: Ecuador vs. Argentina
- Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
- Hora: 6:00 p. m.
Partido: Bolivia vs. Brasil
- Estadio: Municipal El Alto
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Chile vs. Uruguay
- Estadio: Nacional de Santiago
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Perú vs. Paraguay
- Estadio: Nacional de Lima
- Hora: 6:30 p. m.
Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas
- Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
- Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
- Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
- Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
- Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
- Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
- Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)