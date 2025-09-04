Deportes

Este es el plan de Bolivia para neutralizar el calor de Barranquilla en el partido ante Colombia por Eliminatorias

El equipo boliviano implementa un plan de hidratación y monitoreo físico individual para enfrentar las altas temperaturas que se presentarán durante el partido contra Colombia

Carlos Pulido

Carlos Pulido

El preparador físico de la "Verde" explicó lo que debe hacer el cuadro del altiplano para no sufrir el calor de Barranquilla - crédito Futbol de Primera Bolivia / Facebook

Colombia y Bolivia se verán las caras por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La “Verde” tiene como objetivo acercarse al puesto de repechaje si quiere soñar con el Mundial de 2026, pero antes deberá romper dos récords: marcarle y ganarle a Colombia en Barranquilla.

Por esta razón, los dirigidos por Óscar Villegas llevan a cabo un plan para evitar que el calor y la humedad de la “Arenosa” los afecte y hacer un buen partido.

El preparador físico de Bolivia
El preparador físico de Bolivia cual será el plan para no sufrir el calor - crédito Claudia Morales / REUTERS

El preparador físico Maximiliano Alonso explicó el 31 de agosto de 2025 a los medios de comunicación de Bolivia en zona mixta, que el equipo implementó estrategias de hidratación y monitoreo individualizado para minimizar el desgaste físico que supone jugar en condiciones climáticas exigentes.

Según Alonso, el cuerpo técnico ha puesto especial atención en la hidratación de los jugadores, estableciendo un seguimiento detallado de la sudoración de cada deportista.

“Vemos la tasa de sudoración de cada deportista. Más allá de que tenemos la base de datos de los que sudan más, la hidratación para ellos será diferente. Tratamos de ejecutar un plan para que lleguen con la tasa de hidratación más alta”, detalló el preparador físico.

El protocolo que Bolivia aplicará ante Colombia se basa en la experiencia previa del partido contra Venezuela, donde el equipo ya había enfrentado condiciones climáticas similares. Alonso señaló que el enfoque en el postpartido fue fundamental en esa ocasión y que esperan replicar los resultados positivos.

El partido con Colombia será parecido al de Venezuela. Hicimos mucho hincapié en el postpartido, porque habrá altas temperaturas. El protocolo para este partido es muy similar”, concluyó.

Así le fue a Bolivia ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

La Tricolor cayó con Bolivia
La Tricolor cayó con Bolivia en El Alto - crédito FCF

Colombia y Bolivia se han visto las caras en 15 ocasiones por las Eliminatorias Sudamericanas, con un balance a favor para la “Tricolor” de nueve victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.

Desde las Eliminatorias de Francia 1998, con la implementación del nuevo formato para la clasificación a la Copa del Mundo (en donde solo dos veces jugaron fuera de Barranquilla: en Bogotá para las clasificatorias de Corea y Japón 2002 y en Medellín para las clasificatorias de Sudáfrica 2010), Colombia recibió en 7 ocasiones a la “Verde” y en ninguna ocasión perdió.

A continuación, así está el historial de duelos de Colombia en casa ante Bolivia.

  • 24 de marzo de 2022 - Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia
  • 23 de marzo de 2017 - Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia
  • 22 de marzo de 2013 - Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 3-0 Bolivia
  • 28 de marzo de 2009 - Eliminatorias Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia
  • 17 de noviembre de 2004 - Eliminatorias Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia
  • 26 de marzo de 2001 - Eliminatorias Corea y Japón 2002: Colombia 2-0 Bolivia
  • 19 de agosto de 1997 - Eliminatorias Francia 1998: Colombia 3-0 Bolivia

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

  • Estadio: Más Monumental
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

  • Estadio: Defensores del Chaco
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

  • Estadio: Centenario de Montevideo
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

  • Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
  • Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

