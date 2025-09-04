Colombia

Alerta por fraudes con falsas ofertas laborales y boletas pocas horas antes del partido Colombia-Bolivia, en Barranquilla

Delincuentes aprovechan la expectativa por el encuentro futbolístico para engañar a personas con promesas de empleo y entradas para asistir al estadio hoy

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Guardar
El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será escenario del partido de la Selección Colombia, el jueves 4 de septiembre de 2025 - crédito @AlejandroChar/X

La Policía Metropolitana de Barranquilla emitió una alerta ante el aumento de estafas relacionadas con falsas ofertas laborales y la venta fraudulenta de entradas para el próximo partido entre las selecciones de Colombia y Bolivia, encuentro que se llevará a cabo en la noche del jueves 4 de septiembre de 2025, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Las autoridades han identificado publicaciones engañosas en redes sociales que buscan aprovechar la expectativa generada por el evento deportivo para perjudicar económicamente a los aficionados y personas en busca de empleo temporal.

Según información dada a conocer por El Tiempo, el Brigadier General Edwin Urrego Pedraza, comandante de la entidad policial, detalló que los delincuentes emplean plataformas como Facebook, cadenas de Whatsapp y cuentas falsas de Instagram para promover supuestas vacantes en el equipo logístico del partido.

Hemos sido informados que a través de redes sociales se han realizado algunas publicaciones falsas donde se le dicen a las personas y se les ofrece trabajo dentro del equipo logístico para el evento deportivo. Cabe aclarar que el personal de logística no utiliza las redes sociales como medio para contratar”, expresó el oficial.

General Edwin Urrego Pedraza habló sobre preparativos para el partido de la Selección Colombia, en Barranquilla - crédito redes sociales/X

El reporte policial advierte que los estafadores solicitan cifras entre 10.000 y 20.000 pesos a las víctimas, prometiendo a cambio un carnet inexistente que supuestamente garantizaría su ingreso al estadio como parte de la logística.

El medio documentó testimonios de afectados que incluso se han desplazado desde otros departamentos, como La Guajira, tras pagar por los carnés ficticios.

El General Urrego comentó: “Algunas personas han pagado 15 mil pesos por unos supuestos carnés. Incluso me comentaron recientemente que una persona de La Guajira pagó esos 15 mil pesos buscando ser contratada y todo se ha tratado de una estafa”.

Las autoridades también sostienen que estos engaños no solo dañan el bolsillo de las víctimas, sino que las exponen a riesgos personales al movilizarse sin garantías a ciudades desconocidas, especialmente en el contexto de eventos masivos.

Venta de boletas fraudulentas

La segunda modalidad de estafa detectada involucra venta de boletas falsas para el partido. Las autoridades indicaron que los estafadores utilizan perfiles falsos para ofrecer entradas a precios inferiores al oficial, solicitando transferencias o consignaciones que nunca garantizan la entrega de tiquetes válidos, informó el medio.

La Policía Nacional recordó que la única forma segura de adquirir entradas es a través de los canales oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol y plataformas legalmente autorizadas.

“No todo lo que se habla a través de redes sociales es cierto, así que hay que ser muy prudentes y especialmente cuando se exige dinero para X o Y motivo”, reiteró el General Urrego.

El alcalde de Barranquilla revisó
El alcalde de Barranquilla revisó los últimos detalles en el estadio barranquillero - crédito @AlejandroChar/X

Las recomendaciones publicadas por la Policía para evitar ser víctima de estos fraudes incluyen:

  • Verificar la fuente de cualquier oferta laboral o venta de boletas.
  • Evitar realizar pagos por adelantado sin respaldo oficial ni transferir datos personales en plataformas no autorizadas.
  • Consultar directamente con las entidades organizadoras para confirmar la validez de cualquier propuesta.
  • Denunciar cualquier publicación sospechosa a la Línea de Emergencias 123 o la Línea Contra el Crimen 3178965523, que funcionará durante el evento bajo estricta confidencialidad.

Medidas de seguridad aumentaron de cara al partido de Colombia-Bolivia

El alcalde barranquillero Alejandro Char informó a través de redes sociales que para el evento deportivo “serán 1.300 hombres y mujeres de la @PoliciaBquilla quienes estarán cuidándonos dentro y fuera del estadio. Además, tendremos 140 cámaras de seguridad activas, 40 de ellas con sistema de reconocimiento facial, junto con helicópteros y drones custodiando”.

Incluso, el mismo general Urrego indicó que se prevé la llegada de 35.000 asistentes, pese a que “en este momento se encuentran sancionadas dos tribunas”, dijo.

Alejandro Char presenció la preparación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez - crédito @AlejandroChar/X

De hecho, agregó que “a raíz de esa situación, tenemos esa limitación de aforo y contaremos tres anillos de seguridad, tres cierres viables que tendremos a partir del día de hoy —2 de septiembre— a las diez de la noche. Tendríamos puertas de ingreso habilitadas a partir de las dos y media de la tarde. Bueno, hemos cubierto la seguridad desde la llegada de los equipos, su estadía dentro de los hoteles, las actividades deportivas de entrenamiento que van a tener”; dijo.

Aseguró que las autoridades contarán con “apoyo de un helicóptero y apoyo de drones para la vigilancia aire-tierra. Y también tenemos dentro del componente tecnológico unos componentes de biometría para identificación de personas y búsqueda de antecedentes. Hay que recordar que el Estadio Metropolitano cuenta con cámaras de seguridad y dentro de ellas algunas inteligentes de reconocimiento facial”.

