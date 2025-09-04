EN VIVO Colombia vs. Bolivia, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: la Tricolor busca el cupo al mundial de 2026

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre la selección Colombia y Bolivia , en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026.

Arranca la última doble fecha de las eliminatorias , cuya jornada 17 sería definitiva para conocer los últimos clasificados de manera directa al mundial, entre los cuales aparecería el combinado cafetero, aunque pasando por un mal momento en los pasados partidos.

La selección Colombia solo necesita la victoria para clasificar a la Copa del Mundo , pero con el problema de que lleva seis encuentros de manera consecutiva en las que no conoce el triunfo, sumando cuatro derrotas y dos empates, además de tres juegos de local sin sumar de a tres puntos.

Por su parte, Bolivia se juega el que sería su última oportunidad para alcanzar el repechaje , pues es uno de los peores visitantes de las eliminatorias y está obligado a sumar en Barranquilla para acercarse al séptimo puesto, que por ahora le pertenece a Venezuela.

A pocas horas del enfrentamiento entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la FIFA ha puesto el foco en Luis Díaz, por su desempeño como máximo goleador del certamen.

La expectativa por el enfrentamiento entre la Selección Colombia y Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ha generado un clima de tensión y esperanza entre los aficionados, que ven en este partido la posibilidad de asegurar un lugar en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Últimas noticias

Hugo Rodallega se mostró contento por la convocatoria de Dayro Moreno: “Ojalá pueda jugar” El delantero de Independiente Santa Fe, uno de los jugadores más destacados del campeonato local, deseó la mejor de las suertes al tolimense en su nuevo paso por la Tricolor

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el partido que podría dar el cupo al Mundial La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Hasta la Juventus hizo alusión al famoso jingle colombiano de que desde septiembre se sabe que viene diciembre: “De seguro fue Cuadrado” Con un video en su cuenta de Tiktok, el club italiano se sumó al ‘streamer’ español Auronplay, que también compartió el video con el famoso anuncio que ya se escucha en la radio colombiana

Este es el plan de Bolivia para neutralizar el calor de Barranquilla en el partido ante Colombia por Eliminatorias El equipo boliviano implementa un plan de hidratación y monitoreo físico individual para enfrentar las altas temperaturas que se presentarán durante el partido contra Colombia