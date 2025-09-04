Deportes

EN VIVO Colombia vs. Bolivia, fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas: la Tricolor busca el cupo al mundial de 2026

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen una oportunidad enorme para clasificar al certamen de la FIFA en condición de local, ante un rival que sacrificará todo por soñar con el repechaje

Diego Ariza

La selección Colombia recibe a
La selección Colombia recibe a Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Conmebol
20:32 hsHoy

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia si la selección Colombia clasifica al Mundial: “Ni se les ocurra”

El equipo nacional enfrenta a Bolivia en el Estadio Roberto Meléndez, donde una victoria aseguraría la clasificación al Mundial de 2026 y desataría la emoción de miles de aficionados en Barranquilla

Carlos Pulido

El comentarista fue tajante en
El comentarista fue tajante en caso de que Colombia no le gane a Bolivia - crédito Jesús Aviles / Infobae

La expectativa por el enfrentamiento entre la Selección Colombia y Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez ha generado un clima de tensión y esperanza entre los aficionados, que ven en este partido la posibilidad de asegurar un lugar en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

20:02 hsHoy

La FIFA destacó a Luis Díaz por sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas: así fue el homenaje

El organismo internacional resalta al atacante colombiano como máximo artillero de las Eliminatorias, con siete goles a falta de dos fechas para el cierre de la eliminatoria

Carlos Pulido

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their first goal with Richard Rios and James Rodriguez REUTERS/Agustin Marcarian

A pocas horas del enfrentamiento entre Colombia y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la FIFA ha puesto el foco en Luis Díaz, por su desempeño como máximo goleador del certamen.

19:31 hsHoy

Esta es la convocatoria de Bolivia para las eliminatorias

Esta es la lista de
Esta es la lista de jugadores que tendrá Bolivia para sus duelos ante Colombia y Brasil - crédito @laverde_fbf / Instagram
19:31 hsHoy

Convocados de la selección Colombia

Esta es la nómina de
Esta es la nómina de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela - crédito FCF
19:26 hsHoy

Así se jugará la fecha 17 de las eliminatorias

  • Argentina vs. Venezuela (Buenos Aires): 6:30 p. m.
  • Uruguay vs. Perú (Montevideo): 6:30 p. m.
  • Paraguay vs. Ecuador (Asunción): 6:30 p. m.
  • Colombia vs. Bolivia (Barranquilla): 6:30 p. m.
  • Brasil vs. Chile (Río de Janeiro): 7:30 p. m.
19:26 hsHoy

Tabla de posiciones de las eliminatorias

  1. Argentina: 35 puntos (+ 19) Clasificado
  2. Ecuador: 25 puntos (+ 8) Clasificado
  3. Brasil: 25 puntos (+ 5) Clasificado
  4. Uruguay: 24 puntos (+ 7)
  5. Paraguay: 24 puntos (+ 3)
  6. Colombia: 22 puntos (+ 4)
  7. Venezuela: 18 puntos (- 4)
  8. Bolivia: 17 puntos (- 16)
  9. Perú: 12 puntos (- 11)
  10. Chile: 10 puntos (- 15) Eliminado
19:25 hsHoy

Por su parte, Bolivia se juega el que sería su última oportunidad para alcanzar el repechaje, pues es uno de los peores visitantes de las eliminatorias y está obligado a sumar en Barranquilla para acercarse al séptimo puesto, que por ahora le pertenece a Venezuela.

Bolivia viajó con entusiasmo a
Bolivia viajó con entusiasmo a Barranquilla para enfrentar a Colombia - crédito Selección Bolivia
19:24 hsHoy

La selección Colombia solo necesita la victoria para clasificar a la Copa del Mundo, pero con el problema de que lleva seis encuentros de manera consecutiva en las que no conoce el triunfo, sumando cuatro derrotas y dos empates, además de tres juegos de local sin sumar de a tres puntos.

La selección Colombia llega a
La selección Colombia llega a las últimas dos jornadas de las eliminatorias en puestos de clasificación directa al mundial - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
19:23 hsHoy

Arranca la última doble fecha de las eliminatorias, cuya jornada 17 sería definitiva para conocer los últimos clasificados de manera directa al mundial, entre los cuales aparecería el combinado cafetero, aunque pasando por un mal momento en los pasados partidos.

19:22 hsHoy

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre la selección Colombia y Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026.

Para ver la previa del partido Colombia vs. Bolivia, haga clic acá.

