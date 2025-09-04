Deportes

Alcalde de Barranquilla anunció la ampliación del estadio Metropolitano, la casa de la selección Colombia: “Apenas Junior quede campeón”

El estadio Roberto Meléndez, donde juega de local la Tricolor, cerrará sus puertas de forma temporal “apenas Junior quede campeón este año” para comenzar las obras de ampliación”, aseguró Álex Char

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Char recorrió el recinto deportivo
Char recorrió el recinto deportivo que alberga la Selección Colombia y el Junior de Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

En vísperas del juego por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canada en 2026, entre la Selección Colombia y su similar de Bolivia, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será objeto de una ampliación significativa.

El mandatario local aseguró que los trabajos iniciarán luego de que finalice la temporada del equipo que, además de la Tricolor, hace las veces de local en el recinto deportivo: Junior.

Según erl alcalde Char, ya se encuentran en fase de diseño de los planos y se prevé ejecutar un proyecto que permita al escenario albergar grandes eventos deportivos y culturales, incluidos partidos de finales de la Copa Libertadores y conciertos internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la antesala del juego, el alcalde Char visitó el gramado y las tribunas del estadio, e indicó en entrevista con el diario El Heraldo que este mismo año quedará establecido el cronograma de las obras.

Con las obras de ampliación
Con las obras de ampliación el estadio tendrá capacidad para 60.000 personas - crédito @AlejandroChar/X

Sin embargo, uno de los detalles que más resonaron entre los hinchas del Junior (del cual es confeso hincha Álex Char y cuya familia es propietaria del equipo), se atrevió a decir quién será el próximo campeón de la Liga Betplay II.

“Apenas Junior quede campeón este año vamos a cerrar el estadio y comenzar las obras de ampliación”

El alcalde señaló que “este será el último partido de la selección colombiana antes de la remodelación”, y destacó la meta de incrementar la capacidad del estadio de 43.000 a 60.000 espectadores.

“Vamos a tener un estadio impresionante, este estadio tiene que ampliarse, yo sueño con tener una final de la Copa Libertadores aquí en Barranquilla, a eso le apuesta a Barranquilla”, expresó Char.

crédito @AlejandroChar/X
crédito @AlejandroChar/X

El mandatario explicó que el inicio de los trabajos se dará tan pronto finalice la actuación de Junior en la temporada, con una inversión estimada superior a doscientos mil millones de pesos.

Entre los principales cambios, se eliminará la pista atlética, ya que la ciudad cuenta actualmente con un estadio especializado para ese deporte. Esto permitirá acercar la gradería hasta el borde de la cancha y rebajar el nivel del césped en 1,8 metros.

Char concluyó que el proyecto busca posicionar a Barranquilla como sede de grandes espectáculos y encuentros deportivos internacionales, cumpliendo con estándares que exige el calendario de competencias y eventos globales.

Char decretó tarde cívica el
Char decretó tarde cívica el jueves 4 de septiembre de 2025 - crédito @AlejandroChar/X

El balance que entregó Alejandro Char en la previa del juego entre la Seleccion Colombia y Bolivia en Barranquilla

“Tenemos una ocupación hotelera 100%, no solamente hoy, de aquí hasta el domingo. Dieron más de 30.000 visitantes, tenemos los restaurantes a todo full, el comercio vibrando. Estamos preparados para mañana, 1.300 hombres a las dos y media de la tarde abrimos el estadio", indicó Char a los medios regionales que acompañaron su recorrido por el estadio Metropolitano, conocido también como “la casa de la Selección”.

“Tenemos 140 cámaras de seguridad en el estadio, donde 40 son de reconocimiento facial, organizando con la Cruz Roja, con los bomberos, nuestra Policía que nos ha dado el apoyo”, destacó Char, y añadió que “mañana (el jueves 4 de septiembre de 2025) desde las cinco y media de la mañana ya hay 820 hombres aquí dentro y fuera del estadio”.

“Será un espectáculo que le brindará tranquilidad, paz. Será una gran fiesta para que Colombia clasifique al mundial”, cerró el alcalde de Barranquilla.

Declaraciones del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char - crédito @AlejandroChar/X

Por último, y ya la mañana del jueves 4 de septiembre, el alcalde Char le dejó otro anuncio a los residentes en Barranquilla.

“Declaramos tarde cívica para que todos apoyemos a la @FCFSeleccionCol en su partido frente a Bolivia y en su camino al Mundial”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X.

“Celebremos con alegría, unión y seguridad, porque la casa de la Selección cuenta con 1.300 policías, drones, helicópteros, guías de movilidad y todo un equipo presente en la ciudad para vivir la fiesta del fútbol #AOtroNivel. ¡Vamos con toda, Colombia, sí se puede!” cerró Char.

Temas Relacionados

Colombia vs BoliviaEliminatorias sudamericanasEstadio MetropolitanoAlcalde de BarranquillaAlejandro CharCierre por obras de ampliaciónRemodelación del estadio MetropolitanoCampeón del fútbol colombianoJunior de BarranquillaColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Bolivia EN VIVO hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el último partido de las eliminatorias

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO

Juan Ayuso ganó la etapa 12 de la Vuelta a España: Santiago Buitrago se destacó y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano

La ronda ibérica tuvo una llegada en esprint, contando con un premio exigente en la alta montaña, en donde el corredor del UAE Emirates se llevó la carrera, mientras que el colombiano del Bahrain Victorious entró en el top-10 de la etapa

Juan Ayuso ganó la etapa

Estas son las posibles formaciones titulares de Colombia y Bolivia, según la prensa deportiva del país

La “Tricolor” quiere romper la racha de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas ante una Bolivia que se juega sus últimas cartas para ir al Mundial

Estas son las posibles formaciones

Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

El árbitro argentino lidera el equipo arbitral en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la Selección Colombia se juega su futuro mundialista frente a Bolivia

Este el perfil del argentino

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

La multitudinaria presencia de seguidores frente al hotel donde está concentrado la selección nacional en Barranquilla desbordó de entusiasmo y energía

Así fue el impresionante banderazo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista contra un helicóptero

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate habría reaccionado a

Melissa Gate habría reaccionado a las declaraciones de Valentino Lázaro en las que dijo que era amante de un “viejito”

Carolina Cruz conmovió al confesar que extraña a su papá quien formó otro hogar hace 20 años: “Quisiera tenerlo a mi lado”

La actriz Diana Belmonte habló de los quiebres en su salud mental que la inspiraron para su ‘stand up comedy’ ‘Simplemente La Belmonte’: “Las crisis siempre van a llegar”

Karol Samantha, novia de Epa Colombia, se defendió de quienes afirman que está quebrando la empresa: “Nos levantamos todos los días para dar lo mejor”

Así fue el matrimonio de Katrinalieth Morales, la hija mayor del fallecido Kaleth Morales

Deportes

Así destacó la FIFA a

Así destacó la FIFA a Luis Díaz como el goleador de la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el último partido de las eliminatorias

Juan Ayuso ganó la etapa 12 de la Vuelta a España: Santiago Buitrago se destacó y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano

Estas son las posibles formaciones titulares de Colombia y Bolivia, según la prensa deportiva del país

Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas