Deportes

Seis jugadores de la selección Colombia son más costosos que toda la selección de Bolivia: estes es el valor de cada plantel

El jugador más valioso sobre la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla será el atacante del Bayern Múnich, Luis Díaz, cuyo pase está avaluado en setenta millones de euros

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Luis Díaz es el goleador
Luis Díaz es el goleador de la selección Colombia y de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026 - crédito FCF

Las cifras de valor de mercado, la composición de los planteles y la experiencia de los jugadores marcan las diferencias más notables en la antesala al duelo entre Selección Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En la evaluación de plantillas, Transfermarkt detalla que Colombia suma 262,25 millones de euros, una cantidad que supera casi veinte veces los 13,38 millones de euros del conjunto boliviano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cita de este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla se presenta crucial para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Un triunfo garantizaría la clasificación directa al próximo Mundial, objetivo que la selección nacional aún no ha podido sellar debido a recientes resultados que han pospuesto la meta.

Esta situación genera tanto expectativa por el potencial de la plantilla como presión por el contexto, especialmente jugando de local frente a la afición colombiana.

La diferencia financiera entre ambos equipos también se refleja en los nombres propios.

De acuerdo con Transfermarkt, seis jugadores colombianos tienen un valor de mercado superior al total del plantel boliviano.

El delantero tolimense fue el
El delantero tolimense fue el centro de atención en la semana por su convocatoria luego de 9 años- crédito Federación Colombiana de Fútbol

El caso más notorio es el de Luis Díaz, quien milita en el Bayern Múnich y se posiciona como el futbolista más costoso del partido, alcanzando setenta millones de euros en valoración. En contraste, el atacante Dayro Mauricio Moreno, actualmente en el Once Caldas, es el colombiano con menor cotización, tasado en cincuenta mil euros.

Por parte de los visitantes, Miguel Terceros resalta como el jugador con mayor valor, estimado en 1,40 millones de euros.

El mediocampista del América de Minas Gerais se perfila como titular y arrastra el antecedente de haber sido el autor del gol que acabó con el invicto colombiano en El Alto durante la presente eliminatoria.

Marino Hinestroza es uno de
Marino Hinestroza es uno de los jugadores que probablemente sea vendido por Atlético Nacional en el mercado de fichajes de mitad de año - crédito Colprensa

El análisis de las edades revela que el combinado cafetero posee una media de 29,7 años, encabezado en este rubro por Dayro Moreno con 39 años como el más experimentado, mientras que Marino Hinestroza es el benjamín con 23 años.

En la escuadra boliviana, el promedio desciende a 24,9 años, con el arquero Carlos Lampe, del Bolívar de La Paz, como el futbolista de mayor edad con 38 años, y el delantero Moisés Paniagua, del Always Ready, ocupando el extremo opuesto con apenas 18 años.

El encuentro entre la selección cafetera y la selección del altiplano se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia necesita de tres puntos de los seis por disputar para asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Estos valen los jugadores de la selección Colombia

Daniel Muñoz llegando a la
Daniel Muñoz llegando a la concentración de la selección Colombia en Barranquilla, para las eliminatorias - crédito FCF
  • Dayro Moreno (Once Caldas): 50.000 euros.
  • David Ospina (Atlético Nacional): 400.000 euros.
  • Camilo Vargas (Atlas): 600.000 euros.
  • Andrés Felipe Román (Atlético Nacional): 1.400.000 euros.
  • Johan Mojica (RCD Mallorca): 2.000.000 euros.
  • Juan Fernando Quintero (River Plate): 2.000.000 euros.
  • Santiago Arias (Esporte Clube Bahia): 2.000.000 euros.
  • James Rodríguez (Club León): 2.500.000 euros.
  • Álvaro Angulo (Pumas UNAM): 2.800.000 euros.
  • Yerri Mina (Cagliari): 3.000.000 euros.
  • Juan Camilo Portilla (Club Talleres): 3.500.000 euros.
  • Marino Hinestroza (Atlético Nacional): 6.000.000 euros.
  • Jaminton Campaz (Rosario Central): 6.500.000 euros.
  • Kevin Mier (Cruz Azul): 7.000.000 euros.
  • Jorge Carrascal (Flamengo): 7.000.000 euros.
  • Kevin Castaño (River Plate): 8.000.000 euros.
  • Yerson Mosquera (Wolverhampton): 8.000.000 euros.
  • Luis Suárez (Sporting CP): 8.000.000 euros.
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace): 10.000.000 euros.
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar): 12.000.000 euros.
  • Richard Ríos (Benfica): 16.000.000 euros.
  • Jhon Arias (Wolverhampton): 17.000.000 euros.
  • Davinson Sánchez (Galatasaray): 20.000.000 euros.
  • Jhon Lucumí (Bologna): 22.000.000 euros.
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace): 25.000.000 euros.
  • Luis Díaz (Bayern Munich): 70.000.000 euros.

Temas Relacionados

Selección ColombiaSelección BoliviaColombia vs. BoliviaEliminatoria SudamericanaLuis DíazColombia-Deportes

Más Noticias

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

El jugador colombiano se convierte en el fichaje más caro del fútbol alemán y aporta goles y asistencias en sus primeras apariciones

Luis Díaz sigue rompiendo récords:

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El encuentro partido, válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 6:30 p. m. del jueves 4 de septiembre

Este será el ganador del

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Javier Fernández Franco denuncia que la expresión usada en penales pertenece realmente a Jorge Eliécer Campuzano, y le exige que le reconozca el tradiconal “preparen, apunte... ¡fuego!"

El ‘Cantante del Gol’ se

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”

Tras la controversia por sus declaraciones, Jorman Campuzano contactó directamente a Dayro Moreno para aclarar con su amigo el malentendido

Jorman Campuzano salió a aclarar

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali

Cuando el equipo Azucarero se dirigía a su estadio para el partido contra Independiente Medellín, un accidente obligó a los jugadores y cuerpo técnico a cambiar de bus

La Dimayor se pronunció tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video quedó la quema

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

ENTRETENIMIENTO

El encuentro de María C

El encuentro de María C y Lucho en el Cubo de los Eliminados del ‘Desafío XXI’ genera revuelo entre los seguidores: “Con arrunchis incluido”

Valentino Lázaro uso camiseta con la imagen de Melissa Gate y desató polémica en redes: “¡La moza eres tú!”

Claudia Palacios dejó el programa ‘Mujeres sin filtro’ y aclaró si saldrá de RCN: “Ya cumplí mi objetivo”

Mabel Cartagena reveló cada cuanto tiene relaciones sexuales con su esposo y cómo le va con el tema de las hormonas actualmente

Yana Karpova reveló detalles de cómo va su relación con Marlon Solórzano y aclaró si “le bajó el novio” a Melissa Gate

Deportes

Luis Díaz sigue rompiendo récords:

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocaron a una marcha anunciaron que no estarán en el clásico contra el Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”