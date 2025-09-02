América de Cali busca técnico: estos son los cuatro candidatos que se manejarían entre los rojos

América de Cali se encuentra sin técnico oficial tras la salida de Diego Raimondi, debido a sus malos resultados en el segundo semestre de 2025 - crédito América de Cali

América de Cali se hundió más en su crisis deportiva con la salida del técnico Diego Raimondi, que el lunes 1 de septiembre fue despedido por los malos resultados en la Liga BetPlay, perder en octavos de la Copa Colombia y ser eliminado en la Copa Sudamericana, que fue el golpe de mayor gravedad.

Es por eso que la dirigencia roja busca un entrenador de manera rápida, una persona que asuma un proyecto deportivo que quedó a mitad de camino, con una plantilla de poco peso y que fue necesario que se reforzara durante el mercado de jugadores libres, con cuatro contrataciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por el momento, se conocen cuatro nombres, pero hasta que los directivos encuentren a la persona indicada, el técnico interino será Alex Escobar, que tendrá la primera obligación de enfrentar al Atlético Bucaramanga en la Copa Colombia, en la que va perdiendo la serie de octavos por la mínima diferencia.

Un extécnico de Millonarios, primer candidato

Una de las peticiones de los aficionados para la junta directiva de los “Escarlatas” es que el nuevo entrenador sea alguien reconocido, de recorrido en el fútbol colombiano y que sea capaz de asumir el cargo, pues no quieren otro semestre en el que no se consiga un trofeo.

Uno de los nombres que se maneja es David González, que viene de dirigir a Millonarios entre enero y agosto de 2025, también fue subcampeón del fútbol colombiano con Medellín en 2022 y Deportes Tolima en 2024, este último con su ciclo más largo en un club durante su corta carrera.

David González viene de fracasar con Millonarios, en el que dirigió durante ocho meses en 2025 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Sin embargo, el antioqueño tendría dos problemas: el primero es que no dirigiría al América en el banquillo durante lo que queda del segundo semestre de 2025, debido a que la Dimayor prohíbe que un entrenador sea inscrito por dos equipos en el mismo certamen.

Sumado a eso, no tiene la suficiente experiencia y reconocimiento para un reto tan grande como el de los “Diablos Rojos”, con una afición que está exigiendo demasiado y lo más probable es que no llegue a un buen ambiente para armar su proyecto, que previamente fracasó en otro club grande.

Dos extranjeros en carpeta

Así como David González suena con fuerza para llegar al equipo rojo, se manejan dos nombres provenientes del exterior, uno llama la atención, aunque es un tema complicado, mientras que el otro causó polémica porque no se tendría claro si es o no un candidato fijo.

El primero es Vicente Sánchez, un técnico uruguayo que tiene 45 años, es conocido por dirigir a Cruz Azul y salir campeón hace poco de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero el periodista Alexis Rodríguez afirmó que, por el momento, solo hay contactos, ninguna negociación.

El entrenador Vicente Sánchez es una de las posibilidades del América de Cali para el segundo semestre de 2025 - crédito Eduardo Verdugo/AP Foto

De otro lado, el segundo nombre es Juan Cruz Real, el entrenador argentino que sacó campeón al América de la Liga BetPlay 2020, la información fue filtrada por el periodista Jaime Dinas y, desde entonces, distintos medios descartaron por completo que los “Diablos Rojos” lo tengan de candidato.

Alexis García, una opción diferente

La última opción sería de un técnico que tiene una larga experiencia en el fútbol colombiano, pasando por varios equipos y reconocido por su férreo esquema defensivo, pero que en los últimos años no ha tenido fortuna con los resultados.

Alexis García se despidió del Unión Magdalena, al que apenas pudo dirigir desde la raya en el segundo semestre de 2025 - crédito Unión Magdalena

Se trata de Alexis García, que es más recordado por sus proyectos largos con La Equidad, pero en su última experiencia con el Unión Magdalena, fue despedido luego de tres fechas de la Liga BetPlay 2025-II, pues solo salió ganador en un encuentro de los 14 que dirigió en toda la temporada con los “Samarios”.