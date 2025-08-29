Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios para reforzar el cuadro azul: esto se sabe

El arquero Iván Arboleda es otro de los nuevos fichajes de Millonarios. (Crédito: @MillosFCoficial / X)

La inesperada y posible reincorporación de Iván Mauricio Arboleda a Millonarios marca el primer movimiento del club en la ventana de inscripciones para futbolistas libres, una decisión que responde directamente a la solicitud del director técnico Hernán Torres.

El guardameta, que dejó la institución apenas un mes atrás, retornaría para ocupar un puesto clave tras la salida de Álvaro Montero a Vélez Sarsfield, una baja que el equipo aún no logra suplir plenamente.

El exportero del Rayo Vallecano estaría en los planes de Millonarios para reforzar el arco - crédito @olsendeportes / X

El 29 de agosto de 2025, el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, informó sobre los detalles de la propuesta que le hizo el club azul a Iván Arboleda para que regrese en este mercado de fichajes de futbolistas libres.

“El posible retorno de IVÁN ARBOLEDA a Millonarios avanza sobre una propuesta similar a la del semestre pasado: compra del 80% de la ficha del arquero y contrato por 3 años. Definición inminente, a horas de que finalice el mercado para incorporar futbolistas libres”, dijo.

La dirección técnica identificó la necesidad de reforzar la portería, a pesar de contar con Guillermo de Amores y Diego Novoa como alternativas.

La ausencia de Montero dejó un vacío que se hizo evidente en las últimas jornadas, lo que llevó a que el club buscara una solución inmediata.