Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios para reforzar el cuadro azul: esto se sabe

Luego de la salida de Álvaro Montero, el arquero tumaqueño vuelve al club azul por solicitud del técnico Hernán Torres, que busca consolidar la zona defensiva del equipo

Por Carlos Pulido

El arquero Iván Arboleda es
El arquero Iván Arboleda es otro de los nuevos fichajes de Millonarios. (Crédito: @MillosFCoficial / X)

La inesperada y posible reincorporación de Iván Mauricio Arboleda a Millonarios marca el primer movimiento del club en la ventana de inscripciones para futbolistas libres, una decisión que responde directamente a la solicitud del director técnico Hernán Torres.

El guardameta, que dejó la institución apenas un mes atrás, retornaría para ocupar un puesto clave tras la salida de Álvaro Montero a Vélez Sarsfield, una baja que el equipo aún no logra suplir plenamente.

El exportero del Rayo Vallecano
El exportero del Rayo Vallecano estaría en los planes de Millonarios para reforzar el arco - crédito @olsendeportes / X

El 29 de agosto de 2025, el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, informó sobre los detalles de la propuesta que le hizo el club azul a Iván Arboleda para que regrese en este mercado de fichajes de futbolistas libres.

“El posible retorno de IVÁN ARBOLEDA a Millonarios avanza sobre una propuesta similar a la del semestre pasado: compra del 80% de la ficha del arquero y contrato por 3 años. Definición inminente, a horas de que finalice el mercado para incorporar futbolistas libres”, dijo.

La dirección técnica identificó la necesidad de reforzar la portería, a pesar de contar con Guillermo de Amores y Diego Novoa como alternativas.

La ausencia de Montero dejó un vacío que se hizo evidente en las últimas jornadas, lo que llevó a que el club buscara una solución inmediata.

