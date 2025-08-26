EN VIVO etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos en el Top 10 de la Clasificación general

El colombiano Egan Bernal es cuarto el la tabla de clasificación general a 14 segundos del danes.

Se abandona territorio italiano y la caravana hace un paso por Francia para luego conectar en España en las siguientes jornadas.

El trayecto contará con una distancia de 206 kilómetros con tres puertos de montaña, un esprint intermedio y una llegada en terreno plano.

La etapa tuvo como punto de salida Susa, una ciudad con historia ubicada entre Italia y Francia, y llegará a Voiron.

Mientras tanto, su hermano menor, Raúl García Pierna, continúa en competencia con el Arkéa-B&B Hotels, manteniéndose en el pelotón y defendiendo los colores de su equipo en las siguientes jornadas.

El ciclista Carlos García Pierna puso pie en tierra tras un difícil comienzo de competencia que lo mantuvo en la última posición de la general luego de la tercera etapa. El corredor madrileño del Burgos-Burpellet-BH venía de quedarse con la clasificación de la montaña en la Vuelta a Burgos.

Brandon Rivera, colombiano y principal gregario de Egan Bernal, dio un pequeño balance del estado anímico y físico del líder del Ineos Grenadiers, teniendo en cuenta que el objetivo es estar dentro del top 5 de la clasificación general: “Está tranquilo, bien, se ha preparado bien, y va a dar todo hasta el final”.

El grupo de Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty) y Mario Aparicio (Burgos-Burpellet-BH) han conseguido rápidamente una ventaja de 1′25″.

A pesar de que cinco corredores lograron consolidar una fuga por varios kilómetros, a falta de 89 kilómetros a meta se volvió a agrupar el pelotón y emprendieron el trabajo por escuadras para buscar el triunfo en una llegada al Sprint.

El ciclista Bruno Armirail del Decathlon-Ag 2r La Mondiale protagonizó un ataque en el pelotón tras superar el sprint de Noyarey, cuando restaban 31 kilómetros para la meta situada en Voiron.

El sprint intermedio en Noyarey, ubicado a 32,3 kilómetros de la llegada, otorgaba 6, 4 y 2 segundos para la clasificación general, generando expectativas sobre si serían los velocistas o los candidatos al título quienes buscarían esos segundos valiosos en la pelea final por el maillot verde.

El danés Mads Pedersen del Lidl-Trek cruzó en primer lugar el sprint intermedio, superando a Ethan Vernon. En la aproximación a esa zona clave de la etapa, el equipoLidl-Trektomó el control del ritmo para posicionar a sus corredores de cara a la bonificación.

