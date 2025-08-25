Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato

Jorge Arias ha sido uno de los futbolistas que ha destacado en medio de la pobre campaña de Millonarios- crédito Los Millonarios.NET

El futuro inmediato de Millonarios comienza a definirse luego de que la directiva del club iniciara negociaciones para la renovación de contrato con Jorge Arias, defensor central y capitán del equipo.

El periodista Mariano Olsen confirmó que el vínculo de Arias finaliza en diciembre, por lo que la intención es asegurar su permanencia tras un semestre en el que se destacó tanto dentro como fuera del campo, haciéndose cargo del liderazgo y del ánimo del grupo en momentos adversos.

El equipo bogotano logró su primer triunfo en la Liga Colombiana al imponerse con un 3-0 ante el Junior de Barranquilla. Este resultado permitió al conjunto Embajador salir del último puesto de la clasificación y ha dado esperanza a la afición, que ve en este partido una señal de cambio, justo después de la salida del entrenador David González.

La victoria frente a los Tiburones aviva el anhelo de clasificación a los cuadrangulares finales, objetivo esencial en el semestre.

Aunque el recién nombrado técnico Hernán Torres no estuvo a cargo en el banquillo durante el encuentro, sí presenció el enfrentamiento desde el palco y ya comenzó a delinear el futuro del plantel.

Las primeras gestiones del tolimense incluyen valorar la importancia de Arias, a quien dirigió en el Deportivo Independiente Medellín entre 2014 y 2015. Esa experiencia conjunta quedó reflejada en el ambiente cordial y la confianza observable durante el primer entrenamiento del nuevo ciclo al frente del azul.

El plan de Torres no solo apunta a lograr un cupo entre los ocho mejores equipos para competir por el título este semestre, sino también a conformar la base de jugadores para la temporada 2026, considerando a Arias como pieza clave en esa construcción. La expectativa de la hinchada es elevada ante la posibilidad de ver consolidado al referente de la defensa en los próximos proyectos del club.

Cómo han sido los números de Jorge Arias con Millonarios

Desde su llegada a Millonarios en 2023, Jorge Arias se consolidado como pieza clave en la defensa. El central acumulaba 3.391 minutos jugados con el equipo hasta mayo de 2025, aportando 3 goles y una asistencia.

Así mismo, según Tipy1x2, durante la temporada 2024-2025 Jorge Arias disputó 28 partidos, de los cuales 25 fueron como titular, acumulando un total de 2.082 minutos en cancha. En ese período, el defensor registró 0 goles y 1 asistencia.

De igual forma, en los 11 partidos en los que Arias fue titular, Millonarios consiguió 7 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas, lo que sitúa su efectividad como inicialista en un 69.7%. En contraste, cuando no fue titular o entró como sustituto, el rendimiento del equipo cayó alarmantemente al 37.5%.

Qué partidos le restan a Millonarios para clasificarse a los ocho

La Liga BetPlay 2025-II se juega bajo el formato de todos contra todos, donde los equipos se enfrentan una sola vez. Tras la octava jornada, quedan aún varias fechas por disputar antes de cerrar la fase regular y definir los ocho clasificados. Cada partido vale doble por puntos, por eso cada jornada adquiere gran importancia en esta recta final.

Luego de su victoria 3-0 contra Junior el 23 de agosto, Millonarios tiene todavía varios compromisos pendientes: se enfrentará en la jornada 9 a Rionegro Águilas (como visita), en la 10a fecha recibirá a Independiente Santa Fe, luego visitará a Alianza FC, después jugará como local contra Fortaleza, y se medirá como visitante ante Atlético Nacional.

Con estas cinco jornadas restantes —todas en la primera rueda— Millonarios tiene la oportunidad de escalar posiciones en la tabla. Si logra mantener su regularidad desde la victoria ante Junior, podría asegurar su cupo en los cuadrangulares semifinales.