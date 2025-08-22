Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios, así lo confirmó el club azul

El periodista publicó en redes sociales a Enrique Camacho y Hernán Torres con la camiseta del cuadro azul - crédito @cesaralo / X

La novela de Millonarios con su nuevo director técnico terminó: el tolimense Hernán Torres asume en propiedad en su puesto.

Así se confirmó a través de César Augusto Londoño, periodista de El pulso del fútbol, de Caracol Radio, el 22 de agosto de 2025 a través de su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodista publicó en redes sociales a Enrique Camacho y Hernán Torres con la camiseta del cuadro azul - crédito @cesaralo / X

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el perioidsta caldense publicó la fotografía de Enrique Camacho, presidente del club, y Torrers, extécnico del Deportes Tolima, América de Cali, Independiente Medellín, entre otros clubes.

“Listo Hernan Torres nuevo técnico de Millonarios @MillosFCOficial”, citó.

El despido de David González se produjo tras la derrota 2-1 ante Unión Magdalena en el estadio El Campín, en un partido aplazado de la primera fecha de la Liga Betplay.

Las protestas de los aficionados, descontentos con el rendimiento del equipo, marcaron el ambiente de ese encuentro.

La decisión de la directiva de prescindir de González profundizó la crisis institucional, abriendo la puerta al retorno de Hernán Torres.

Noticia en desarrollo...