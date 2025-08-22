Deportes

El ‘Tino’ Asprilla se burló de la protesta con zapatos que hicieron los hinchas de Millonarios: “Vengan y los recogen”

Fanáticos del club Embajador arrojaron diferentes tipos de calzado para pedir que los dirigentes y jugadores se pusieran en su lugar

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El exdelantero se burló de la protesta realizada por hinchas del Embajador - crédito @eltinoasprilla/Instagram

El 20 de agosto Unión Magdalena derrotó 1-2 a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, provocando el enojo de la hinchada local, que se cansó de los malos resultados y decidió protestar de una manera poco habitual.

Dejando a un lado los cánticos como “movete, millos movete”, la barra organizada del equipo bogotano se unió para arrojar diferentes tipos de calzados a la gramilla de la cancha, pidiendo que los deportistas y dirigentes se pongan en los zapatos de la hinchada.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Debido a estos hechos, el compromiso fue suspendido durante varios minutos, líderes del vestuario Embajador tuvieron que hablar con los fanáticos y la mayoría de asistentes al estadio se fueron a su casa descalzos, ya que los elementos arrojados a la cancha fueron recogidos por el personal de logística.

Además de la derrota, Millonarios y el fútbol colombiano fueron noticia mundial por la protesta de la barra brava, que en redes sociales fue tendencia por los memes que hicieron hinchas de otros equipos.

Así quedó la zona detrás
Así quedó la zona detrás del arco norte en El Campín, con cientos de zapatos arrojados por hinchas de Millonarios - crédito @Borda_analista/x

El “Tino” Asprilla se burló de los hinchas de Millonarios

“Como les parece que me encontré los zapatos que botaron los hinchas de Millonarios”, fue como inició un video compartido por Faustino el “Tino” Asprilla en su cuenta de Instagram para burlarse de lo registrado el 20 de agosto en El Campín.

Desde el interior de un establecimiento comercial, Asprilla recorrió los pasillos de una tienda de calzado para indicarle a los fanáticos del Embajador que en ese sitio podrían recuperar sus zapatos.

“Los están vendiendo, si quieren vengan para acá, vengan y los recogen”, puntualizó el vallecaucano que es declarado hincha de Atlético Nacional.

Asprilla se burló de los
Asprilla se burló de los hinchas de Millonarios desde una tienda de zapatos - crédito Colprensa/@eltinoasprilla/Instagram

Hincha se hizo viral por querer recuperar sus zapatos

Entre los videos y fotografías que fueron compartidos de manera masiva en redes sociales sobre lo registrado en El Campín, se destacó una grabación en la que se observa cómo uno de los hinchas de Millonarios bajó hasta la gramilla para recuperar los tenis que previamente había lanzado.

En el video se observa el enojo del aficionado, que fue recriminado por los demás integrantes de la barra organizada por querer buscar su calzado.

Finalmente, aunque Millonarios perdió, el objetivo de los fanáticos fue logrado, puesto que en rueda de prensa se confirmó que el entrenador David González había sido despedido.

Barrista de Millonarios fue a recoger sus tenis- crédito @chante.galeta/X

Precisamente, en la atención a medios, González reconoció que no tenía pensado renunciar, pero aceptó la decisión tomada por los dirigentes.

“Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió en el estadio es difícil. No es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Después del partido, tomar decisiones en caliente, me enseñaron dese niño a tratar de no tomarlas, pero he sido comunicado por parte del club que no continúo, es la situación era insostenible y es entendible el punto de vista de nuestros directivos”.

Antes de despedirse de los jugadores, el antioqueño pidió que los hinchas alienten a los deportistas y el nuevo entrenador, Hernán Torres, y puntualizó al indicar que no buscaran culpables por fuera de su trabajo por la crisis de la institución.

“Al final para eso contratan a un entrenador. Créeme que aún hoy viéndome, creo que es un producto de malos momentos. Ahora le comentaba a una de las personas que están siempre conmigo que si ese partido en Equidad hubiéramos hecho el penal y hubiéramos ganado (perdieron 1-0), la historia hubiera sido otra. Lastimosamente, empezó a rondar la inseguridad, el rumor, un efecto de bola de nieve. Nos dejamos contagiar de la opinión pública. Uno mismo colabora para que la bola de nieve siga creciendo. Se generó un entorno de desconfianza del que no fuimos capaces de salir. No puedo salir a buscar culpables”.

Temas Relacionados

Tino AsprillaMillonariosHinchasZapatosProtestasColombia-Deportes

Más Noticias

Se acabó la Asociación Deportivo Cali: esto pasará con el cuadro Azucarero tras la asamblea que definió su futuro

Los socios de la institución votaron para que se le diera fin a la actual razón social del club, que tenía deudas que superaban los 100.000 millones de pesos y sin pagar salarios a sus trabajadores

Se acabó la Asociación Deportivo

Este fue el golazo y la asistencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich: brillante debut en la Bundesliga ante el RB Leipzig

El colombiano, que venía de marcar en la Supercopa de Alemania, apareció con un nuevo tanto para ampliar la goleada de los Bávaros en la primera fecha

Este fue el golazo y

Maltrato en Barcelona, José Mourinho y su renuncia a la selección: las confesiones de Yerry Mina desde Italia

El defensor colombiano recordó como cambió su carrera tras firmar con el equipo español

Maltrato en Barcelona, José Mourinho

Histórico futbolista de la selección Alemania elogió a Luis Díaz: “Es el jugador perfecto”

El futbolista colombiano anotó el gol del triunfo en la Supercopa de Alemania y recibe reconocimiento de leyendas, como Jürgen Klinsmann, que destaca su rápida adaptación al equipo bávaro

Histórico futbolista de la selección

Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios, así lo confirmó el club azul

El anuncio se realizó a través de la cuenta del 16 veces campeón de Colombia en donde se mostró una foto del entrenador tolimense junto a Enrique Camacho, presidente del club

Hernán Torres es nuevo técnico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentados terroristas en Colombia: está

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

Alcalde de Cali aseguró que atentado terrorista que dejó seis muertos se dio por una falla de inteligencia: “Se ha perdido por los recortes”

Ministro de Defensa Pedro Sánchez realizó balance del atentado en Cali: “Fue un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano”

Comandante del Ejército se pronunció tras atentado terrorista que deja 13 víctimas en Amalfi, Antioquia: “Este crimen no quedará impune”

ENTRETENIMIENTO

Mafe Walker tendría un nuevo

Mafe Walker tendría un nuevo amor, fueron vistos en Cartagena: sería un reconocido cantante italiano

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Top 10 de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Green Day en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la banda de punk rock en el Vive Claro

Amparo Grisales alertó a sus seguidores por estafa con su imagen en internet: “No promuevo productos para la eterna juventud”

Deportes

Se acabó la Asociación Deportivo

Se acabó la Asociación Deportivo Cali: esto pasará con el cuadro Azucarero tras la asamblea que definió su futuro

Este fue el golazo y la asistencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich: brillante debut en la Bundesliga ante el RB Leipzig

Maltrato en Barcelona, José Mourinho y su renuncia a la selección: las confesiones de Yerry Mina desde Italia

Histórico futbolista de la selección Alemania elogió a Luis Díaz: “Es el jugador perfecto”

Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios, así lo confirmó el club azul