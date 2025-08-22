El ‘Tino’ Asprilla se burló de la protesta con zapatos que hicieron los hinchas de Millonarios: “Vengan y los recogen”

El exdelantero se burló de la protesta realizada por hinchas del Embajador - crédito @eltinoasprilla/Instagram

El 20 de agosto Unión Magdalena derrotó 1-2 a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, provocando el enojo de la hinchada local, que se cansó de los malos resultados y decidió protestar de una manera poco habitual.

Dejando a un lado los cánticos como “movete, millos movete”, la barra organizada del equipo bogotano se unió para arrojar diferentes tipos de calzados a la gramilla de la cancha, pidiendo que los deportistas y dirigentes se pongan en los zapatos de la hinchada.

Debido a estos hechos, el compromiso fue suspendido durante varios minutos, líderes del vestuario Embajador tuvieron que hablar con los fanáticos y la mayoría de asistentes al estadio se fueron a su casa descalzos, ya que los elementos arrojados a la cancha fueron recogidos por el personal de logística.

Además de la derrota, Millonarios y el fútbol colombiano fueron noticia mundial por la protesta de la barra brava, que en redes sociales fue tendencia por los memes que hicieron hinchas de otros equipos.

Así quedó la zona detrás del arco norte en El Campín, con cientos de zapatos arrojados por hinchas de Millonarios - crédito @Borda_analista/x

El “Tino” Asprilla se burló de los hinchas de Millonarios

“Como les parece que me encontré los zapatos que botaron los hinchas de Millonarios”, fue como inició un video compartido por Faustino el “Tino” Asprilla en su cuenta de Instagram para burlarse de lo registrado el 20 de agosto en El Campín.

Desde el interior de un establecimiento comercial, Asprilla recorrió los pasillos de una tienda de calzado para indicarle a los fanáticos del Embajador que en ese sitio podrían recuperar sus zapatos.

“Los están vendiendo, si quieren vengan para acá, vengan y los recogen”, puntualizó el vallecaucano que es declarado hincha de Atlético Nacional.

Asprilla se burló de los hinchas de Millonarios desde una tienda de zapatos - crédito Colprensa/@eltinoasprilla/Instagram

Hincha se hizo viral por querer recuperar sus zapatos

Entre los videos y fotografías que fueron compartidos de manera masiva en redes sociales sobre lo registrado en El Campín, se destacó una grabación en la que se observa cómo uno de los hinchas de Millonarios bajó hasta la gramilla para recuperar los tenis que previamente había lanzado.

En el video se observa el enojo del aficionado, que fue recriminado por los demás integrantes de la barra organizada por querer buscar su calzado.

Finalmente, aunque Millonarios perdió, el objetivo de los fanáticos fue logrado, puesto que en rueda de prensa se confirmó que el entrenador David González había sido despedido.

Barrista de Millonarios fue a recoger sus tenis- crédito @chante.galeta/X

Precisamente, en la atención a medios, González reconoció que no tenía pensado renunciar, pero aceptó la decisión tomada por los dirigentes.

“Es una situación demasiado compleja. Lo que se vivió en el estadio es difícil. No es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Después del partido, tomar decisiones en caliente, me enseñaron dese niño a tratar de no tomarlas, pero he sido comunicado por parte del club que no continúo, es la situación era insostenible y es entendible el punto de vista de nuestros directivos”.

Antes de despedirse de los jugadores, el antioqueño pidió que los hinchas alienten a los deportistas y el nuevo entrenador, Hernán Torres, y puntualizó al indicar que no buscaran culpables por fuera de su trabajo por la crisis de la institución.

“Al final para eso contratan a un entrenador. Créeme que aún hoy viéndome, creo que es un producto de malos momentos. Ahora le comentaba a una de las personas que están siempre conmigo que si ese partido en Equidad hubiéramos hecho el penal y hubiéramos ganado (perdieron 1-0), la historia hubiera sido otra. Lastimosamente, empezó a rondar la inseguridad, el rumor, un efecto de bola de nieve. Nos dejamos contagiar de la opinión pública. Uno mismo colabora para que la bola de nieve siga creciendo. Se generó un entorno de desconfianza del que no fuimos capaces de salir. No puedo salir a buscar culpables”.