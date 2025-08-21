Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios en medio de disturbios en el duelo frente a Unión Magdalena

Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios- crédito @Rivera__Oscar7/X

Leonardo Castro fue uno de los protagonistas de los disturbios que se registraron en el estadio El Campín cuando se disputaba el segundo tiempo del partido entre Millonarios y Unión Magdalena.

Y es que cuando el cuadro samario se fue por delante en el marcador frente a los bogotanos transcurridos 15′ de la parte complementaria, un grupo de hinchas del cuadro Embajador amenazó con ingresar al terreno de juego, lo que generó que el juez central detuviera el partido durante algunos minutos.

Fue en ese preciso momento que Leonardo Castro, que permanecía en uno de los palcos del estadio Nemesio Camacho El Campín, comenzó a cruzar palabras con algunos hinchas que estaban en la tribuna occidental.

Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, el delantero, que es uno de los jugadores más queridos por la hinchada Embajadora, comenzó a discutir con los fanáticos que estaban más cerca de la zona en la que él permanecía.

Al atacante, que estaba en compañía de su esposa, se le vio molesto, gritando airadamente a los fanáticos, que lanzaban decenas de insultos contra el entrenador Embajador, David González, y los jugadores que estaban en cancha.

Leonardo Castro está lesionado desde comienzos de 2025- crédito @Rivera__Oscar7/X

Duelo entre Millonarios y Unión Magdalena tuvo que ser suspendido

Durante el segundo tiempo del duelo en El Campín, un aficionado invadió la cancha en el minuto 81, cruzó una extensa parte de la gramilla y fue interceptado por personal de logística, lo que obligó al árbitro Jhon Ospina a ordenar una nueva suspensión parcial del encuentro.

El ambiente en las graderías de El Campín ya se había complicado previamente. La afición ubicada en la tribuna norte arrojó una cantidad inusual de zapatos hacia la antigua pista atlética detrás de la portería.

Usuarios en redes sociales interpretaron este gesto como un mensaje dirigido a los directivos y jugadores, exigiéndoles “ponerse en sus zapatos”.

Así quedó la zona detrás del arco norte en El Campín, con cientos de zapatos arrojados por hinchas de Millonarios - crédito @Borda_analista/x

La situación se agravó cuando un grupo de asistentes causó disturbios que requirieron la intervención de la Policía y del equipo de seguridad del estadio. Como consecuencia, el árbitro Jhon Ospina decidió suspender el juego a los 51 minutos y pidió a los futbolistas que se dirigieran a los camerinos mientras la Policía y personal de logística tomaban el control de la situación.

Esta medida buscaba evitar que el desorden escalara, dado el riesgo para la integridad de los protagonistas dentro y fuera del campo.

En el momento de la suspensión, Unión Magdalena se imponía por 2-1 gracias a un doblete de Jannenson Sarmiento, mientras que el descuento para Millonarios había sido marcado por Beckham Castro, que anotó a los siete minutos de iniciado el compromiso. El resultado parcial y la presión sobre el proceso de González, que necesitaba con urgencia una victoria para mantener su puesto, alimentaron la tensión palpable tanto en la cancha como en las gradas.

Antes de la suspensión, Millonarios estaba cayendo por 2-1 ante Unión Magdalena en El Campín - crédito Colprensa

En 2016 se registró una situación similar

Este tipo de incidentes no ocurría con Millonarios en El Campín desde el 10 de agosto de 2016, jornada en la que, durante una crisis deportiva similar y una desventaja en el marcador ante Bucaramanga, se produjo una invasión de campo desde la zona oriental del estadio. La repetición de hechos violentos revive la preocupación por la seguridad y el comportamiento de los aficionados en los escenarios deportivos de Bogotá.

Mientras tanto, el club y las autoridades se enfrentan al reto de garantizar la seguridad en futuros encuentros y de responder a las demandas de una hinchada cada vez más exigente. La pérdida del control durante este partido no solo obligó a la suspensión del juego, sino que podría tener repercusiones disciplinarias y administrativas para el equipo organizador y su afición.