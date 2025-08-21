La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

Matheus Uribe erró el penal en la serie de penales entre Colombia e Inglaterra en 2018- crédito AFP

Mateus Uribe no afronta el mejor momento a nivel deportivo. Y es que desde que regresó a Atlético Nacional, el volante no ha tenido mayor protagonismo y, en uno de los partidos más importantes que ha disputado desde su regreso, falló una de las penas máximas con las que Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Uribe fue el encargado del primer cobro para los antioqueños en la tanda de penales frente al São Paulo y erró, condicionando al equipo colombiano que, tras el disparo de Marino Hinestroza que impactó en el horizontal, quedó eliminado del certamen continental en la instancia de octavos de final.

Y es que la historia de Mateus no es nueva. A pesar de haber destacado en los múltiples clubes por los que ha pasado a lo largo de su trayectoria, el volante ha quedado marcado, en parte, por el fallo que cometió en la tanda de penales de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

En aquella ocasión, el volante, que había ingresado en los minutos finales del duelo frente a los ingleses y que, incluso, había generado el tiro de esquina de donde provino el empate agónico de Yerry Mina, falló su cobro, dejando al conjunto colombiano sentenciado en aquel momento frente a los Leones, que fueron semifinalistas del torneo.

Mateus Uribe tuvo minutos en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores- crédito Jorge Silva/ Reuters

Puntualmente, fue el cuarto penal el que ejecutó el hoy jugador de Atlético Nacional y que, tras haber sido una de las grandes figuras del combinado patrio en los minutos finales del tiempo reglamentario y durante toda la prórroga, lo colocó como uno de los “villanos” de la recordada eliminación.

El remate de Uribe fue certero e impactó en el horizontal, cuando el golero del Everton de Inglaterra ya estaba completamente vencido, a diferencia del cobro del antioqueño contra São Paulo: un remate suave al costado izquierdo del golero Rafael.

Nacional quedó eliminados de la Copa Libertadores en territorio brasileño- crédito Jorge Silva/ Reuters

Cómo han sido los números de Matheus Uribe en 2025

Durante el 2025, Matheus Uribe ha sido una pieza constante en el esquema de su equipo, acumulando 33 apariciones, con 1 gol, 4 tarjetas amarillas y 7 sustituciones, para un total de 1.794 minutos disputados en todas las competencias.

La participación del antioqueño se ha distribuido entre torneos locales e internacionales. En la Liga Betplay Dimayor, el volante jugó 10 partidos; en la Stars League de Catar, 6 encuentros, en la AFC Champions League Elite, registró 5 partidos (donde anotó su único gol de la temporada); además, disputó la Copa Libertadores (3 partidos), la Copa Colombia (2 juegos) y la Superliga Águila (2 encuentros).

Mateus Uribe fue señalado tras la eliminación de Colombia en 2018- crédito Reuters

Matheus Uribe llegó a ser una de las figuras del Colombia vs. Inglaterra

Durante el tiempo reglamentario, Colombia resistió la mayor parte del encuentro hasta que Inglaterra abrió el marcador en el minuto 57 mediante un penal cobrado por Harry Kane, tras una falta dentro del área de Carlos Sánchez.

En los minutos de adición, una furiosa media distancia de Uribe exigió una espectacular atajada de Jordan Pickford, que desvió el balón lo justo para que Colombia obtuviera un córner; de ese tiro de esquina llegó el histórico cabezazo de Yerry Mina para igualar el marcador en el último suspiro de los 90 minutos.

El partido se extendió hasta los tiempos extra y luego a la tanda de penaltis. En la definición desde los doce pasos, Uribe fue uno de los que falló por Colombia: su ejecución golpeó el travesaño, lo que permitió que Inglaterra mantuviera sus esperanzas vivas. Posteriormente, Carlos Bacca también erró su lanzamiento y el equipo inglés avanzó con un 4–3 en la definición.