Deportes

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

El volante antioqueño desperdició la pena máxima en la serie que dejó a Atlético Nacional fuera de la Copa Libertadores de América frente al São Paulo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Matheus Uribe erró el penal
Matheus Uribe erró el penal en la serie de penales entre Colombia e Inglaterra en 2018- crédito AFP

Mateus Uribe no afronta el mejor momento a nivel deportivo. Y es que desde que regresó a Atlético Nacional, el volante no ha tenido mayor protagonismo y, en uno de los partidos más importantes que ha disputado desde su regreso, falló una de las penas máximas con las que Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Uribe fue el encargado del primer cobro para los antioqueños en la tanda de penales frente al São Paulo y erró, condicionando al equipo colombiano que, tras el disparo de Marino Hinestroza que impactó en el horizontal, quedó eliminado del certamen continental en la instancia de octavos de final.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que la historia de Mateus no es nueva. A pesar de haber destacado en los múltiples clubes por los que ha pasado a lo largo de su trayectoria, el volante ha quedado marcado, en parte, por el fallo que cometió en la tanda de penales de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

En aquella ocasión, el volante, que había ingresado en los minutos finales del duelo frente a los ingleses y que, incluso, había generado el tiro de esquina de donde provino el empate agónico de Yerry Mina, falló su cobro, dejando al conjunto colombiano sentenciado en aquel momento frente a los Leones, que fueron semifinalistas del torneo.

Mateus Uribe tuvo minutos en
Mateus Uribe tuvo minutos en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores- crédito Jorge Silva/ Reuters

Puntualmente, fue el cuarto penal el que ejecutó el hoy jugador de Atlético Nacional y que, tras haber sido una de las grandes figuras del combinado patrio en los minutos finales del tiempo reglamentario y durante toda la prórroga, lo colocó como uno de los “villanos” de la recordada eliminación.

El remate de Uribe fue certero e impactó en el horizontal, cuando el golero del Everton de Inglaterra ya estaba completamente vencido, a diferencia del cobro del antioqueño contra São Paulo: un remate suave al costado izquierdo del golero Rafael.

Nacional quedó eliminados de la
Nacional quedó eliminados de la Copa Libertadores en territorio brasileño- crédito Jorge Silva/ Reuters

Cómo han sido los números de Matheus Uribe en 2025

Durante el 2025, Matheus Uribe ha sido una pieza constante en el esquema de su equipo, acumulando 33 apariciones, con 1 gol, 4 tarjetas amarillas y 7 sustituciones, para un total de 1.794 minutos disputados en todas las competencias.

La participación del antioqueño se ha distribuido entre torneos locales e internacionales. En la Liga Betplay Dimayor, el volante jugó 10 partidos; en la Stars League de Catar, 6 encuentros, en la AFC Champions League Elite, registró 5 partidos (donde anotó su único gol de la temporada); además, disputó la Copa Libertadores (3 partidos), la Copa Colombia (2 juegos) y la Superliga Águila (2 encuentros).

Mateus Uribe fue señalado tras
Mateus Uribe fue señalado tras la eliminación de Colombia en 2018- crédito Reuters

Matheus Uribe llegó a ser una de las figuras del Colombia vs. Inglaterra

Durante el tiempo reglamentario, Colombia resistió la mayor parte del encuentro hasta que Inglaterra abrió el marcador en el minuto 57 mediante un penal cobrado por Harry Kane, tras una falta dentro del área de Carlos Sánchez.

En los minutos de adición, una furiosa media distancia de Uribe exigió una espectacular atajada de Jordan Pickford, que desvió el balón lo justo para que Colombia obtuviera un córner; de ese tiro de esquina llegó el histórico cabezazo de Yerry Mina para igualar el marcador en el último suspiro de los 90 minutos.

El partido se extendió hasta los tiempos extra y luego a la tanda de penaltis. En la definición desde los doce pasos, Uribe fue uno de los que falló por Colombia: su ejecución golpeó el travesaño, lo que permitió que Inglaterra mantuviera sus esperanzas vivas. Posteriormente, Carlos Bacca también erró su lanzamiento y el equipo inglés avanzó con un 4–3 en la definición.

Temas Relacionados

Matheus UribeAtlético NacionalSão PauloCopa LibertadoresColombia vs. InglaterraColombia-Deportes

Más Noticias

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión

El volante vio la tarjeta roja por doble amonestación, tras celebrar en el rostro de un rival el gol de Alfredo Morelos y en frente del juez central, que no dudó en sacarlo de la cancha

Polémica en Atlético Nacional por

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Mientras el atacante está apartado del cuadro profesional, la institución enfrenta desafíos internos y externos por el mal momento en la Liga BetPlay

Crisis en Millonarios: esta habría

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

El extremo de Racing y el volante creativo de Atlético Nacional fueron blanco de las redes sociales, generando debate por las actitudes asumidas por ambos

Duván Vergara y Edwin Cardona

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas

El fallo dejó en pie la sentencia en contra de la entidad rectora de los clubes de fútbol colombiano

Dimayor pierde tutela para evitar

Jhon Jáder Durán y Richard Ríos no se hicieron daño: Fenerbahce empató sin goles ante Benfica por la Champions

Los dos colombianos fueron titulares en el duelo de ida de la última ronda de clasificación a la fase de liga, cuyo encuentro de vuelta será el miércoles 27 de agosto en Lisboa

Jhon Jáder Durán y Richard
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Mesitas del Colegio:

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’,

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Mr. Stiven dijo cuál es el creador de contenido que tiene más plata en Colombia y por qué

Deportes

Polémica en Atlético Nacional por

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas

Jhon Jáder Durán y Richard Ríos no se hicieron daño: Fenerbahce empató sin goles ante Benfica por la Champions