Deportes

James Rodríguez ahora sí le respondió a Lionel Messi, luego del cruce de palabras en el último partido de la selección Colombia contra Argentina

El jugador colombiano espera ser convocado para los partidos del cierre de la Eliminatoria Sudamericana contra Bolivia y Venezuela y estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
James Rodríguez ha jugado más
James Rodríguez ha jugado más de 100 partidos con la camiseta de la selección Colombia y ha marcado 29 goles - crédito FCF

Después del empate 1-1 entre Colombia y Argentina por Eliminatoria Sudamericana en el estadio Monumental de Buenos Aires, James Rodríguez cambió de postura respecto al cruce que protagonizó con Lionel Messi durante el partido de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026.

Si bien inicialmente había decidido no responder públicamente al argentino, cuando afirmó tras el encuentro que “lo que se queda en el campo, se queda en el campo”, el ’10’ colombiano se retractó y, en una nueva declaración en una entrevista concedida para Fox para México, envió un mensaje dirigido al capitán de la selección de Argentina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rodríguez reconoció el malestar de Messi por sus comentarios previos sobre la Copa América 2024, cuando señaló que “por cosas externas creo que no hemos podido quedar. La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis”.

Ese antecedente se reflejó en el frío saludo entre ambos antes de los himnos y en el intercambio verbal captado en cámara.

La prensa deportiva de Argentina reveló lo que se dijeron Lionel Messi y James Rodríguez durante el partido - crédito @TyCSports / X

“Pero… ¿por qué? Yo no he dicho nada”, fue la explicación de James en medio del cruce, a lo que Messi replicó: “Dijiste que nos habían ayudado en la final… Hablas mucho”.

En su reciente respuesta, James Rodríguez expuso que “por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso. Todo lo que han ganado creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”.

Así va la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia jugará ante
La selección Colombia jugará ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Andres Felipe Lopez / Cont/VizzorImage /

Para sellar su clasificación al Mundial 2026, Colombia necesita al menos una victoria frente a sus próximos rivales, aunque podría garantizar su boleto si Venezuela no derrota a Argentina en la fecha 17. El conjunto cafetero recibirá primero a Bolivia y luego visitará a Venezuela con el objetivo de abandonar la sequía y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19).
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje).
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16).
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

Así se jugará las dos últimas jornadas de la Eliminatoria Sudamericana

La selección Colombia necesita de
La selección Colombia necesita de tres puntos para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

Fecha 17

  • Colombia vs. Bolivia
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Metropolitano, Barranquilla, Colombia
  • Uruguay vs. Perú
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay
  • Paraguay vs. Ecuador
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay
  • Argentina vs. Venezuela
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina
  • Brasil vs. Chile
    • Hora: 7:30 p. m.
    • Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil

Fecha 18

  • Ecuador vs. Argentina
    • Hora: 6:00 p. m.
    • Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador
  • Venezuela vs. Colombia
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Maturín, Venezuela
  • Perú vs. Paraguay
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Nacional de Perú, Lima, Perú
  • Bolivia vs. Perú
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Municipal De El Alto, El Alto, Bolivia
  • Chile vs. Uruguay
    • Hora: 6:30 p. m.
    • Estadio: Monumental, Santiago de Chile, Chile

Temas Relacionados

James RodríguezSelección ColombiaSelección ArgentinaColombia vs. ArgentinaLionel MessiEliminatoria SudamericanaColombia-Deportes

Más Noticias

Estos fueron los mejores memes de la participación de Edwin Cardona en el partido ante São Paulo en Copa Libertadores

El equipo dirigido por Javier Gandolfi no tuvo una buena noche en el estadio Morumbí, pese al empate de tiro penal de Alfredo Morelos, y quedó eliminado del torneo continental

Estos fueron los mejores memes

Así fue la pelea entre jugadores del Once Caldas y Huracán en Buenos Aires, por los octavos de final de la Sudamericana

El equipo visitante superó las adversidades climáticas y la presión local para imponerse 3-1, asegurando su lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Así fue la pelea entre

Así fue la insólita expulsión de Edwin Cardona: lo critican incluso hinchas y compañeros de Atlético Nacional

El volante verdolaga fue expulsado en la celebración del gol del empate en el estadio Morumbi y desperdició dos penaltis en el partido de ida, jugado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín

Así fue la insólita expulsión

Estos fueron los mejores memes tras las eliminaciones de Nacional de la Copa Libertadores y América de la Sudamericana

Las redes sociales no perdonaron al “verdolaga” y a los “Diablos Rojos” tras sus eliminaciones ante São Paulo y Fluminense en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente

Estos fueron los mejores memes

Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana: así va la tabla de anotadores del torneo internacional

El máximo goleador colombiano de la historia y del fútbol profesional colombiano va por su primer botín de oro en un torneo Conmebol y el récord como máximo goleador del Once Caldas

Dayro Moreno es el máximo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló qué

Luisa Fernanda W reveló qué le molestó de Pipe Bueno durante el embarazo, entre otros síntomas: “No puedo explicar lo difícil que fue”

En caos terminó el reinado de la Libertad: a la ganadora anunciada le quitaron la corona tras exigencia del jurado

Valentino Lázaro arremetió contra Juliana Calderón al compararlo con su hermana: “Ser abogada le quedó grande”

Locutor de Los 40, Felipe Flórez, confesó cuándo fue la última vez que vio a su papá y cómo se separó su mamá de él: “Llegó a hacer cosas que son de animales, eso no es de una persona normal”

Novia de Fredy Guarín respondió comentarios de que quiere imitar a Sara Uribe y Karina García: “No me parezco a nadie”

Deportes

Estos fueron los mejores memes

Estos fueron los mejores memes de la participación de Edwin Cardona en el partido ante São Paulo en Copa Libertadores

Así fue la pelea entre jugadores del Once Caldas y Huracán en Buenos Aires, por los octavos de final de la Sudamericana

Así fue la insólita expulsión de Edwin Cardona: lo critican incluso hinchas y compañeros de Atlético Nacional

Estos fueron los mejores memes tras las eliminaciones de Nacional de la Copa Libertadores y América de la Sudamericana

Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana: así va la tabla de anotadores del torneo internacional