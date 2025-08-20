James Rodríguez ahora sí le respondió a Lionel Messi, luego del cruce de palabras en el último partido de la selección Colombia contra Argentina

James Rodríguez ha jugado más de 100 partidos con la camiseta de la selección Colombia y ha marcado 29 goles - crédito FCF

Después del empate 1-1 entre Colombia y Argentina por Eliminatoria Sudamericana en el estadio Monumental de Buenos Aires, James Rodríguez cambió de postura respecto al cruce que protagonizó con Lionel Messi durante el partido de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026.

Si bien inicialmente había decidido no responder públicamente al argentino, cuando afirmó tras el encuentro que “lo que se queda en el campo, se queda en el campo”, el ’10’ colombiano se retractó y, en una nueva declaración en una entrevista concedida para Fox para México, envió un mensaje dirigido al capitán de la selección de Argentina.

Rodríguez reconoció el malestar de Messi por sus comentarios previos sobre la Copa América 2024, cuando señaló que “por cosas externas creo que no hemos podido quedar. La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis”.

Ese antecedente se reflejó en el frío saludo entre ambos antes de los himnos y en el intercambio verbal captado en cámara.

“Pero… ¿por qué? Yo no he dicho nada”, fue la explicación de James en medio del cruce, a lo que Messi replicó: “Dijiste que nos habían ayudado en la final… Hablas mucho”.

En su reciente respuesta, James Rodríguez expuso que “por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso. Todo lo que han ganado creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”.

Así va la selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para sellar su clasificación al Mundial 2026, Colombia necesita al menos una victoria frente a sus próximos rivales, aunque podría garantizar su boleto si Venezuela no derrota a Argentina en la fecha 17. El conjunto cafetero recibirá primero a Bolivia y luego visitará a Venezuela con el objetivo de abandonar la sequía y asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19). Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje). Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16). Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11). Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

Así se jugará las dos últimas jornadas de la Eliminatoria Sudamericana

Fecha 17

Colombia vs. Bolivia Hora: 6:30 p. m. Estadio: Metropolitano, Barranquilla, Colombia

Uruguay vs. Perú Hora: 6:30 p. m. Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay

Paraguay vs. Ecuador Hora: 6:30 p. m. Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

Argentina vs. Venezuela Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Buenos Aires, Argentina

Brasil vs. Chile Hora: 7:30 p. m. Estadio: Maracaná, Río de Janeiro, Brasil



Fecha 18

Ecuador vs. Argentina Hora: 6:00 p. m. Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador

Venezuela vs. Colombia Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Maturín, Venezuela

Perú vs. Paraguay Hora: 6:30 p. m. Estadio: Nacional de Perú, Lima, Perú

Bolivia vs. Perú Hora: 6:30 p. m. Estadio: Municipal De El Alto, El Alto, Bolivia

Chile vs. Uruguay Hora: 6:30 p. m. Estadio: Monumental, Santiago de Chile, Chile

